До українських газосховищ закачали 600 мільйонів кубометрів газу трейдерів ЄС, - Галущенко

Попри ризики, пов’язані з війною, Європейські трейдери закачали 600 мільйонів кубометрів газу до українських газосховищ.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ан Міненерго.

"Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів. Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - зазначив він.

За словами Галущенка, на сьогодні в українські підземні газосховища закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.

Загалом Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ. Для того, аби європейські компанії закачували газ в українські сховища, проведена робота для їх сертифікації за європейськими стандартами. Це є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підземні сховища вже закачали 12,3 млрд кубів газу. До опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний, - Міненерго

Також Галущенко зауважив, що з огляду на значну заповненість європейських газосховищ, використання українських ПСГ відіграє значну роль для енергетичного убезпечення європейського континенту в цілому.

Нагадаємо, попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ в Українських газосховищах.