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Новини Економіка
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До українських газосховищ закачали 600 мільйонів кубометрів газу трейдерів ЄС, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

газосховище

Попри ризики, пов’язані з війною, Європейські трейдери закачали 600 мільйонів кубометрів газу до українських газосховищ.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ан Міненерго.

"Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів. Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - зазначив він.

За словами Галущенка, на сьогодні в українські підземні газосховища закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.

Загалом Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ. Для того, аби європейські компанії закачували газ в українські сховища, проведена робота для їх сертифікації за європейськими стандартами. Це є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підземні сховища вже закачали 12,3 млрд кубів газу. До опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний, - Міненерго

Також Галущенко зауважив, що з огляду на значну заповненість європейських газосховищ, використання українських ПСГ відіграє значну роль для енергетичного убезпечення європейського континенту в цілому.

Нагадаємо, попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ в Українських газосховищах. 
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Топ коментарі
+3
Це щоб заспокоїти чи нагадати москалям про газосховища?
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15.08.2023 21:59
+1
Знову Зеля буде пафосно рипіти на камери зачитуючи про гігантський об'єм газу закачаний в сховища. Без уточнення скільки там українського.
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15.08.2023 21:59
+1
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15.08.2023 22:10
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До українських газосховищ закачали 600 мільйонів кубометрів газу трейдерів ЄС.

600 мільйонів кубометрів газу? В Україні зимою спалювали від 100 - 200 мільйонів кубометрів газу за добу - в мирні роки.

Власний добовий видобуток в межах 40- 45 мільйонів кубометрів газу.

Так 600 мільйонів кубометрів газу мало, чи багато!?
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15.08.2023 21:54 Відповісти
Може не млн. а млрд.
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16.08.2023 07:25 Відповісти
Мільйони! Власний добовий видобуток в межах 40- 45 мільйонів кубометрів газу/добу.

Якщо зимою спалювати навіть 100 млн. То 600 млн. на 6 діб? Капля в море...
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17.08.2023 08:15 Відповісти
Це щоб заспокоїти чи нагадати москалям про газосховища?
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15.08.2023 21:59 Відповісти
Знову Зеля буде пафосно рипіти на камери зачитуючи про гігантський об'єм газу закачаний в сховища. Без уточнення скільки там українського.
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15.08.2023 21:59 Відповісти
Можна кубометри в літрах озвучувати. Буде пафосніше.
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15.08.2023 22:01 Відповісти
А скільки свого газу ви закачали у сховища?
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15.08.2023 22:03 Відповісти
десь 12 млрд. з яких 6.5-7 млод - техничний газ. Тобто доступно 5-6 млрд.
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15.08.2023 22:19 Відповісти
Якщо правильно пам'ятаю, нам на зиму потрібно 10-15 мільярдів кубометрів!
Таким чином, 600 мільйонів - ДРІБНИЦЯ!
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15.08.2023 22:06 Відповісти
Не хватает ещё локацию выложить...
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15.08.2023 22:10 Відповісти
Локації відомі ще з совка
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15.08.2023 22:16 Відповісти
Варто декомунізувати ці сховища і побудувати власні незалежні.
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15.08.2023 22:17 Відповісти
Це ви до чого, німецький ви наш?
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15.08.2023 22:21 Відповісти
Ребята, ну вы даете. Это подземные хранилища (ПГХ), оставшиеся после добычи газа на Украине. Их в Украине 13 или 11.Ну тоесть от бывших месторождений.
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16.08.2023 07:35 Відповісти
Коментатори, ви хоч зрозуміли про що новина? При чому тут споживання Україною газу взимку, якщо мова йде про газ європейскьких трейдерів, який вона закачали в наші сховища для себе? Тобто, новина полягає в тому, що "європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому".
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15.08.2023 23:13 Відповісти
Наверное газ по Дружбе весь не перекачали. Смотря как новость преподнести
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16.08.2023 05:09 Відповісти
"Дружба" это вроде бы нефтепровод.
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16.08.2023 07:38 Відповісти
****...ть більше. Недолугі. І того не буде...
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16.08.2023 08:24 Відповісти
 
 