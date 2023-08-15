До українських газосховищ закачали 600 мільйонів кубометрів газу трейдерів ЄС, - Галущенко
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Попри ризики, пов’язані з війною, Європейські трейдери закачали 600 мільйонів кубометрів газу до українських газосховищ.
Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ан Міненерго.
"Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів. Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - зазначив він.
За словами Галущенка, на сьогодні в українські підземні газосховища закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.
Загалом Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ. Для того, аби європейські компанії закачували газ в українські сховища, проведена робота для їх сертифікації за європейськими стандартами. Це є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.
Також Галущенко зауважив, що з огляду на значну заповненість європейських газосховищ, використання українських ПСГ відіграє значну роль для енергетичного убезпечення європейського континенту в цілому.
Нагадаємо, попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ в Українських газосховищах.
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600 мільйонів кубометрів газу? В Україні зимою спалювали від 100 - 200 мільйонів кубометрів газу за добу - в мирні роки.
Власний добовий видобуток в межах 40- 45 мільйонів кубометрів газу.
Так 600 мільйонів кубометрів газу мало, чи багато!?
Якщо зимою спалювати навіть 100 млн. То 600 млн. на 6 діб? Капля в море...
Таким чином, 600 мільйонів - ДРІБНИЦЯ!