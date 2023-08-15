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Запоріжжя (1440) дерусифікація (19)

У Запоріжжі дерусифікували близько 70 топонімів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

перейменування,дерусифікація

У Запоріжжі дерусифікували майже 70 топонімів, тепер у місті не буде вулиці Московської та площі Пушкіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Позбавляємося від нагадувань про р*сню: в рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини.

"У нас, у українців, у запоріжців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події", - додав секретар міської ради.

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Топ коментарі
+5
До ладу ! Від самого слова ЗАПОРІЖЖЯ у маскалів повинно й буде свербіти в дупі. "Пугу-пугу ? - Козак з Лугу !"
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15.08.2023 23:38
+4
От добре і на фіг вони треба кацапські назви!
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15.08.2023 23:31
+3
ДОБРОЇ НОЧІ! ДО НАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ БОГДАН ПРОЦИШИН!
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15.08.2023 23:35
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От добре і на фіг вони треба кацапські назви!
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15.08.2023 23:31 Відповісти
ДОБРОЇ НОЧІ! ДО НАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ БОГДАН ПРОЦИШИН!
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15.08.2023 23:35 Відповісти
Натомість у центрі міста залишився орджонікідзевський суд-уявляєте собі таке лайно...
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15.08.2023 23:37 Відповісти
...ще й напис зроблено на рабсєйскам язикє...
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15.08.2023 23:43 Відповісти
Это везде такое. Типа разные ветки власти и при смене названия района суд не обязан менять название. Ну вот такой прикол
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15.08.2023 23:46 Відповісти
так це лайно орджонікідзе був одним з катів українського народу то як модливо взагалі таке залишати...
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15.08.2023 23:49 Відповісти
В Харькове джержинский суд в Шевченковском районе. А эта падла была ещё хуже
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15.08.2023 23:56 Відповісти
дзержинский
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15.08.2023 23:57 Відповісти
А як було до декомунізації у ЗП, пам'ятаєте? Ленінський район, площа Леніна, пам'ятник Леніну, проспект Леніна, порт Леніна, ДніпроГЕС імені Леніна, водосховище Леніна, острів Леніна, ленінський район. І ці всі топоніми знаходяться практично в одній точці. Ну максимум в колі, радіусом до кілометра. А ще в тому ленінському районі ленінська РДА, ленінський суд, ленінське рв умвс і т.д. Це якийсь абсурд був навіть за совковими мірками.
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16.08.2023 00:48 Відповісти
До ладу ! Від самого слова ЗАПОРІЖЖЯ у маскалів повинно й буде свербіти в дупі. "Пугу-пугу ? - Козак з Лугу !"
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15.08.2023 23:38 Відповісти
Що ж так довго йшли до цього, друзяки!
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15.08.2023 23:39 Відповісти
Скільки мільйонів куштує це свято самодостатності? Скільки дронів можна було придбати, які б життя солдат рятували?
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16.08.2023 00:05 Відповісти
Ви правда вважаєте, що зміна назви вулиці коштує мільйони? Обґрунтуйте. На що саме мільйони?

Хіба що таблички на будинки по 10к $ ставити коштом міського бюджети.
Документи ніхто не примушує замінювати по зміні топонімів
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16.08.2023 00:44 Відповісти
Юр лицам, зміна данних в реєстрах, зміна установчих документів, заміна печаток, внесення змін в банківських документах, діючих договорах, зміна рекламних вивісок і визитівках, це так що в голову перше прийшло
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16.08.2023 06:56 Відповісти
Те що вам таке в голову прийшло то зрозуміло. А тепер будь ласка наведіть хоч один нормативний акт який конкретно когось зобовʼязують зробити всі перелічені вами дії, і в які строки це встановлено зроблено. Якщо за якусь бездіяльність не встановлена відповідальність, то робити це чи не робити залежить від вас. Буде в когось час, кошти і можливість то швидко це зроблять, а хто бажає користуватись московитськими назвами то ще довгенько буде їх використовувати. Повторю - відповідальність за несвоєчасну зміну назви не встановлена. Не нагнітайте про якісь міфічні великі кошти.
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16.08.2023 09:32 Відповісти
Таких як цей "Ділю..." ми чуємо 30 років. Через них і війна бо ці бовдури йдосі не зрозуміли за що ми воюємо.
Не варто витрачати час на суперечки з ними їм аби поїсти та "поржать", а нам своє робити.
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16.08.2023 07:20 Відповісти
Знадобилася повномасштабна війна, щоб Запоріжжя щось зрозуміло. Та й то дійшло на другий рік.
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16.08.2023 08:27 Відповісти
Это конечно хорошо, но очень хочется чтобы этот цыганчёнок сел, как то дело по краденой эшелонами гуманитарке замяли быстро.
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16.08.2023 08:44 Відповісти
 
 