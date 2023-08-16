23 664 166
Війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни", - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Громадяни України мають бути готовими, що війна триватиме довго і не закінчиться до кінця року або наступної весни.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - зазначила чиновниця.
За її словами, і громадяни країни, і представники влади мають налаштуватися на тривалу та важку війну, щоб перемогти. "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох", - додала Верещук.
Топ коментарі
+81 Luis Santos
показати весь коментар16.08.2023 02:00
+72 Vitaliy Mauler 38e56924
показати весь коментар16.08.2023 01:54
+52 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар16.08.2023 01:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Меня не могут не показывать, я есть одна из важнейших нулей для распределения Вашей растущей ненависти к нам.
Я любительница серьезных анекдотов.
Зв'язок з Тарасом Козаком - власником каналів Медведчука. Королем контрабанди на західній митниці.
Зв'язок з російськими пропагандистами з видання «Рускій Репортер» Лейбіним та Ахмедовою, яка називала Верещук подругою. До сьогодні Верещук в переписці підтримує цей зв'язок, підтверджено сайтом «Миротоврець».
В інтерв'ю російським сайтам відзначилась відвертою маніпулятивною, властивою медведчуківськми спікерам, ватною риторикою.
Часті виступи майже прописка на каналах медведчука - ЗІК, 112, НьюзВан
Є інформація, що її громадянський чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.
https://fakty.org/bloher-rozkazav-chomu-ne-treba-holosuvaty-za-irynu-vereshchuk-video/
Чем дольше война, тем больше падает рейтинг зелёных мошенников.
Даже всякие владельцы розеток и новых почт, которые неистово топили за них, начинают осознавать что их тупо развели как котят.
И вот здесь для народа дилемма. Побеждать нужно, и терпеть зелёную власть нельзя, которая в том числе является мощным демотиваторы.
Стало быть, продолжительная война становиться спасательным кругом для зелёной мафии. Как бы Украина не превратилась в европейский Афганистан.
Була осінь 2022 року.
Ані декларування, ані виборів, ані критики влади, ані протестів!
Вони то замінили, вони навіть не сподівалися що так добре може бути.
Андрій Єрмак та Ірина Верещук
2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
"ЗАВДЯКИ ЗМІНІ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,
Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.
20 ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ.
ПОТРІБНО ШВИДКО ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН.
Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів", - заявив Андрій Єрмак.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
ми тепер і маємо те, що маємо.
Наслідки цих змін жахливі, але хоть паржом.
А ЗЄ нам ничего не должен
Верещучка, ти, курво, краще клоуну скажи, нехай в очі прутіну гляне. І війна скінчиться. Дотримуйтесь обіцянок, які давали.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ
ПРОГРАМА РОЗМІНУВАННЯ РОЗПОЧАЛАСЬ ЩЕ 23 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, A ЗАВЕРШИЛAСЬ ЗА 10 ДНIВ ДО
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТРОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ АГРЕСОРІВ.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
ЗАЕС у Енергодарі після знищеня ліній оборони біля Криму,побудованих з 2014 року,працює?
Як воно бути спільницею?!
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
https://fakty.org/vereshchuk-u-2015-rotsi-izdyla-z-kremlivskoiu-propahandystkoiu-akhmedovoiu-v-moskvu/
Ахмедова та терорист Захарченко
https://fakty.org/d-lyanka-p-d-ki-vom-kvartiri-u-l-vov-statki-deputatki-vereschuk-oc-nili-v-15-m-l-***-v/
Верещук
===============
Война не закончится до "конца года" или "следующей весны", - первый киевский зеленый БПЛА