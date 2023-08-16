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Війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни", - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Громадяни України мають бути готовими, що війна триватиме довго і не закінчиться до кінця року або наступної весни.

Про це заявила  віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - зазначила чиновниця.

За її словами, і громадяни країни, і представники влади мають налаштуватися на тривалу та важку війну, щоб перемогти. "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох", - додала Верещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+81
Яка ти с*ка дальновидна а як розмінувати чонгар то для тебе війна вже була закінчена. Продажна шльондра
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16.08.2023 02:00
+72
Так а чего же вы не были "честными" раньше? Сами же настраивали людей что вот-вот и все закончится, весною будем отдыхать в Крыму, "ракет на 2-3раза" и тому подобную херню рассказывали в своем марафоне...
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16.08.2023 01:54
+52
Йди каклети жарити, базарна балаболка
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16.08.2023 01:58
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****,тварь кончена
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16.08.2023 07:13 Відповісти
Курва знає...
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16.08.2023 07:13 Відповісти
********* завангувала...
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16.08.2023 07:14 Відповісти
А де ж Буданов з иого 100% прогнозами ?
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16.08.2023 07:18 Відповісти
скажу більше: ця х#@ня не закінчиться, поки зелені при владі
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16.08.2023 07:26 Відповісти
Хоче ще біля "корита" бути бо під час війни виборів не відбудеться.
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16.08.2023 07:27 Відповісти
Вони всі по слову, намагаються внушити народу, що виборів не буде і це нормально!!!! Пішли нах…й пі….си!!! Зе тварь ще й по своїх людях буде стріляти - побачите ((
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16.08.2023 07:33 Відповісти
чергова "ванга з Рави-Руської" вилізла і меле своїм помелом
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16.08.2023 10:44 Відповісти
Тут вам не здесь.

Меня не могут не показывать, я есть одна из важнейших нулей для распределения Вашей растущей ненависти к нам.
Я любительница серьезных анекдотов.
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16.08.2023 07:34 Відповісти
Всі жителі Рави Руської "приклали" до цього руку...
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16.08.2023 08:17 Відповісти
Верещук:
Зв'язок з Тарасом Козаком - власником каналів Медведчука. Королем контрабанди на західній митниці.
Зв'язок з російськими пропагандистами з видання «Рускій Репортер» Лейбіним та Ахмедовою, яка називала Верещук подругою. До сьогодні Верещук в переписці підтримує цей зв'язок, підтверджено сайтом «Миротоврець».
В інтерв'ю російським сайтам відзначилась відвертою маніпулятивною, властивою медведчуківськми спікерам, ватною риторикою.
Часті виступи майже прописка на каналах медведчука - ЗІК, 112, НьюзВан
Є інформація, що її громадянський чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.

https://fakty.org/bloher-rozkazav-chomu-ne-treba-holosuvaty-za-irynu-vereshchuk-video/
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16.08.2023 10:32 Відповісти
"Правду" нам може сказати тільки Верещук !
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16.08.2023 07:39 Відповісти
Ану подивись де там Щеля з шашликами.
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16.08.2023 08:09 Відповісти
тупая самка беркута еще клюв кцпский открывает
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16.08.2023 08:20 Відповісти
Розмінувала ****..розтрільні списки склала, а тепер буде розказувати скільки ще буде війна.. стільки буде війна? скільки ***** вам скаже, а точніше поки ви не знищите Україну та не піднесете її ***** на блюдці, байстрюки ви і діти ваші.
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16.08.2023 09:09 Відповісти
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16.08.2023 09:52 Відповісти
Ситуация очень тревожна и опасна.
Чем дольше война, тем больше падает рейтинг зелёных мошенников.
Даже всякие владельцы розеток и новых почт, которые неистово топили за них, начинают осознавать что их тупо развели как котят.
И вот здесь для народа дилемма. Побеждать нужно, и терпеть зелёную власть нельзя, которая в том числе является мощным демотиваторы.
Стало быть, продолжительная война становиться спасательным кругом для зелёной мафии. Как бы Украина не превратилась в европейский Афганистан.
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16.08.2023 08:25 Відповісти
а я вам говорил что Байден готовит Перемогу Украины к своим выборам
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16.08.2023 08:26 Відповісти
дуринда тупорила
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16.08.2023 08:30 Відповісти
Снимите с должности хозяина зеленского - ермака - и война закончиться минимум на пол-года раньше.
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16.08.2023 08:32 Відповісти
Вони з ****** її і затіяли щоб знищити Україну та її Народ.
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16.08.2023 09:11 Відповісти
Не. Затеял *****, а ермак и зеленский инструменты *****. А 73% дебилов - фундамент успешного выполнения плана *****, бо не на часи бороться с агентами кремля
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16.08.2023 13:05 Відповісти
Як каав сержант ЗСУ у госпіталі "Якби не зрадники - же акінчилиб!".
Була осінь 2022 року.
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16.08.2023 10:06 Відповісти
Ещё в апреле 2019 года я говорит про гарантированное полномасштабное вторжение в случае выбора зеленского, потому что за него еще тогда топила вся расия. Сейчас можно перефразировать: Если бы не 73%, то полномасштабного вторжения небыло бы.
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16.08.2023 13:10 Відповісти
Б#я, я думал завтра...
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16.08.2023 08:33 Відповісти
Нарешті до ЗЕлених дійшло, що вони всралися зі своїм хайпом.
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16.08.2023 08:38 Відповісти
США в курсе этих планов на долгий марафон? Бежим-то на их деньги...
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16.08.2023 08:42 Відповісти
Народ України має знати , що "оманські зелені зрадники" ,котрі вирішили продати частину України куйлу ,за "юдині срібняки" будуть докладати максимум зусиль, щоб виконати проплачене куйлом в Омані.Саме тому війна буде довгою.Як тільки,буде виконано "зе зрадниками""оманський гешефт" війна буде закінчена, а буде довгою , бо народ України довго не погоджуватимеся ,на умови" зелено- рашистської" зради
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16.08.2023 08:42 Відповісти
ВаЗелинові маякУють, що в них ще є час красти бюджетні-народні кошти.
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16.08.2023 08:44 Відповісти
Саме Верещук очолить наступ на Крим
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16.08.2023 08:55 Відповісти
Серьезные военные эксперты не знают, что будет через месяц , а ,, летающая курица,, которая ,, даст в жопу,, корчит из себя Вангу. Не гавкала бы , тупорылая перекрашенная регионалка.
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16.08.2023 08:55 Відповісти
Як то добре бути при військовій владі!
Ані декларування, ані виборів, ані критики влади, ані протестів!
Вони то замінили, вони навіть не сподівалися що так добре може бути.
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16.08.2023 09:02 Відповісти
меРтвечуцкая подстилка!!! ты и весь ваш Сброд во главе с бениным Оманским Нариком сделали все что бы эта война началась и делаете всё что бы Украина проиграла а зеДегенераты вам в этом помогают!!
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16.08.2023 09:04 Відповісти
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16.08.2023 09:08 Відповісти
Сказали брати Капранови з розумом та серцем,а тому підтримую їх думки!Лохи голосували за втюханого РФ і олігархами за шоумена!Як можно було довірити Україну тому,що насміхалося над українцями? І воно таки "принесло" повномасштабну війну,руйнування та жертви серед людей!Але Україна переможе і таки буде суд над Зеленським,щоби невнадно було ще комусь зраджувати.
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16.08.2023 10:02 Відповісти
Війна закінчиться коли підірвуть усі мости і так, як це потрібно. А поки, таке враження, що ворогу тільки підігрують.
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16.08.2023 09:09 Відповісти
Не зрозуміла логіка, чому до сих пір не все підірвано. Щоб до Криму на пляж хтось поїздив? А.. да - продукти ж їм потрібні. А, нічого, що в Херсоні 3 години люди відстоювали в черзі, щоб взяти на вибір, або молоко по свідоцтву про народження дитини, або кефір. Це нашу владу мало турбувало, зато зараз за кримчан переживають. В них є крадені в херсонців лодки - нехай харчі на них перевозять.
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16.08.2023 10:26 Відповісти
...Я бы сказал дело в стратегии и тактике,и само собой в количестве оружия,следует подумать о заброске в тыл к мокшанским диверсантов.
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16.08.2023 09:12 Відповісти
Ще один експєрд. Тупа зелена чорнорота рагуліха.
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16.08.2023 09:12 Відповісти
Тварюка ******! Ненавиджу!
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16.08.2023 09:22 Відповісти
Зелені обісралися разом зі своїм Голобородьком! Спочатку, вони своїми тупими заявами ("нужна проста пєрєстать стрєлять" і "какая разніца"), по суті запросили в україну війська росії, а потім ще й розмінували Чонгар, щоб тим безпечно було окуповувати Україну. Кажете війна буде тривати до останнього українця? Гадаю, зелені покидьки закінчаться раніше"
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16.08.2023 09:45 Відповісти
Можна по різному відноситися до чинного президента - ненавидіти чи обожнювати, бути байдужим. Особисто моє відношення таке - брехлива мерзота, яка і двох слів докупи без папірця не складе. Він ЗНАВ, що буде війна, і, ****, продовжував брехати та заспокоювати, навіть за кілька діб до її початку. Через це..., та всі добре знають що було потім... Пам"ятаю також, як перед виборами він не в найкращій формі нагадав Порошенку за Іловайськ, а "я - ваш вирок". Ага. А зараз в Україні що - хіба не тисячі іловайськів? Цікаво, він хоч розуміє, що від крові українців йому та його нащадкам не відмитися ніколи?
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16.08.2023 12:34 Відповісти
Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли

Андрій Єрмак та Ірина Верещук

2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

"ЗАВДЯКИ ЗМІНІ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,

Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.
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16.08.2023 09:46 Відповісти
"НАША ДЕЛЕГАЦІЯ ДОКЛАЛА МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, АБИ ПОГОДИТИ У СЕРПНІ

20 ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ.

ПОТРІБНО ШВИДКО ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН.

 Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів", - заявив Андрій Єрмак.

https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
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16.08.2023 09:47 Відповісти
От "ЗАВДЯКИ ЗМІНІ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ"

ми тепер і маємо те, що маємо.

Наслідки цих змін жахливі, але хоть паржом.

А ЗЄ нам ничего не должен
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16.08.2023 09:50 Відповісти
говорящий рот
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16.08.2023 09:57 Відповісти
Тобто ця гнида ЗЕлена повідомляє, що слуги урода можуть спокійно пиляти гроші ще як мінімум рік. А як же шашлик на травневі? А як же "два-три тижні"? А що там буданов і "ракет на два три обстріли"? А що там з бикуванням янелоха перед вільнюсом? А джи20 без єрмака? Один ланцюжок подій. А де ж лідери заходу з їх поїздками в Україну? Українська влада стала токсичною? От тепер саме час розказати що війна це надовго. Готуйтесь, кріпаки. Це ж вам гинути за інтереси кварталу та слуг урода.
Верещучка, ти, курво, краще клоуну скажи, нехай в очі прутіну гляне. І війна скінчиться. Дотримуйтесь обіцянок, які давали.
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16.08.2023 09:58 Відповісти
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адміністративної межі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ

ПРОГРАМА РОЗМІНУВАННЯ РОЗПОЧАЛАСЬ ЩЕ 23 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, A ЗАВЕРШИЛAСЬ ЗА 10 ДНIВ ДО

ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТРОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ АГРЕСОРІВ.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
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16.08.2023 10:08 Відповісти
В неї хтось поцікавиться "Як там шатли до Криму? Бігають? Послуги кримчанам Мері Вереук надає?".
ЗАЕС у Енергодарі після знищеня ліній оборони біля Криму,побудованих з 2014 року,працює?
Як воно бути спільницею?!
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16.08.2023 10:16 Відповісти
Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

http: //geworld. ge/ru/5096/

Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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16.08.2023 10:22 Відповісти
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16.08.2023 10:36 Відповісти
Они, хоть иногда, читают факты новейшей истории ( не выдуманные)? Почему талибы повесили Наджибуллу на воротах собственного дворца? Потому, что СССр перестал снабжать ВС Афганистана! Эти пророчицы первыми смоются, как только жаренным запахнет! Хотя уже попахивает. Заявления официальные лица НАТО не просто так делают!
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16.08.2023 10:36 Відповісти
Верещук у 2015 році їздила з кремлівською пропагандисткою Ахмедовою в Москву


https://fakty.org/vereshchuk-u-2015-rotsi-izdyla-z-kremlivskoiu-propahandystkoiu-akhmedovoiu-v-moskvu/
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16.08.2023 10:40 Відповісти
Верещучка з пулу Медведчука. Пройшла в Раду по квоті Пуйлокума в "слугах". Плата за підтримку Зелі на виборах.
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16.08.2023 10:55 Відповісти
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16.08.2023 10:41 Відповісти


Ахмедова та терорист Захарченко
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16.08.2023 10:42 Відповісти
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16.08.2023 10:52 Відповісти
А цей тут до чого, він що друг Верещукчи?
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16.08.2023 11:07 Відповісти
Ділянка під Києвом, квартири у Львові: статки депутатки Верещук оцінили в 15 мільйонів
https://fakty.org/d-lyanka-p-d-ki-vom-kvartiri-u-l-vov-statki-deputatki-vereschuk-oc-nili-v-15-m-l-***-v/
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16.08.2023 10:55 Відповісти
Война не закончится до "конца года" или "следующей весны", - Верещук
===============
Война не закончится до "конца года" или "следующей весны", - первый киевский зеленый БПЛА
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16.08.2023 13:12 Відповісти
??
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16.08.2023 13:59 Відповісти
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17.08.2023 10:33 Відповісти
Та так. Поки не виздихають розміновувачі Чонгару, кінця війни чекати не варто.
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16.08.2023 14:52 Відповісти
Ми які з перших днів війни пішли захищати Батьківщину. А нас постійно - налаштовують на: безкінечну службу, службу без достойної оплати, без нормальної медицини, без нормального харчування, без нормального забезпечення...
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16.08.2023 15:26 Відповісти
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