Війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни", - Верещук

Громадяни України мають бути готовими, що війна триватиме довго і не закінчиться до кінця року або наступної весни.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - зазначила чиновниця.

За її словами, і громадяни країни, і представники влади мають налаштуватися на тривалу та важку війну, щоб перемогти. "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох", - додала Верещук.

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