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Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,російські,ударні

Основною ціллю російських агресорів вночі була портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що внаслідок російської атаки  загиблих і постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі

Автор: Марина Макєєва
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Штаб дає інфу,що знищено 13 шахедів,а скільки запущено, то поки що мовчить.
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16.08.2023 08:42 Відповісти
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16.08.2023 10:14 Відповісти
 
 