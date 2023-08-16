Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Основною ціллю російських агресорів вночі була портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Кіпер зазначив, що внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valentyna Sayun 84f5db84
показати весь коментар16.08.2023 08:42 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2023 10:14 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...