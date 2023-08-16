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Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі вибухи пролунали в Ізмаїлі та Рені Одеської області. Росіяни запустили дві хвилі шахедів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.
"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.
В місцевих Telegram-каналах повідомили про пожежу у Рені, але офіційної інформації поки немає.
Топ коментарі
+14 alexandr shamov
показати весь коментар16.08.2023 06:30
+11 Андрей Лавриненко d1f009ef
показати весь коментар16.08.2023 07:15
+11 Ярема Стогін 0ab626e0
показати весь коментар16.08.2023 08:22
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Виборці Халапоротьки, які чекали, що в Кривом Розі їх обранець збудує «Лас Вегас» дивуються: чому Гетьман України подбав про киян і за власні кошти придбав засоби ППО для захисту столиці від атак «старшого православного брата», а мільярдер Володимир Санич не пожертвував жодної гривні на захист мешканців міста металургів.
В інтерв'ю журналістці «Томос на хлеб не намажешь» «слуга Коломойського» на мові московитського оккупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я украинец».
Громадяни України для шлепера - гої. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» Головнокомандувач «щоневтік» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, «термос» висловлює своє ставлення до співгромадян.
Україна не його Мати. У Київі кріворожець заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль. Для Першої Особи країни - це «просто територія». Цитата шостого президента річної давності з The Economist: «Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія.
У новорічному привітанні Верховного Головнокомандувача не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак. Під час виступу на День Незалежності The стояв (ногами) на подіумі у кольорах українського прапора.
Неможно було голосувати під час війни з російськими окупантами за інородця атеіста, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і називав в Юрмалі Україну «повією».
https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s
Не дратуйте Резникова.
В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати
про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна на дізель в Україні вагається від 32 грн. до 42 грн. за літр), а олію по 111 грн. за кг. Українські журналісти, щоб не «підставляти» євреїв, крадіжки чиновників Міністерства оборони з бюджету називають «заробити».
«У ZN.UA стверджують, що київська фірма продала мільйон пайків для військових, які привезла з Туреччини. Сума угоди склала 430 млн грн. І якщо спочатку в них мав входити підігрівач для їжі, то з поставки він чомусь зник».
Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, а потім провести фейковий рехферендум і оголосити «ХНР», то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
єдині діючі порти - і ті не захищені від шахедів . Вже ж не Х-22, не онікс...Якого х*я замість ппо/мобільних бригад/хоч чогось в нас "відосики бубочки з поїзда" ?