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безпілотник (2086) Одеська область (2490) дрони (2474)

Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахеди

Вночі вибухи пролунали в Ізмаїлі та Рені Одеської області. Росіяни запустили дві хвилі шахедів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.

В місцевих Telegram-каналах повідомили про пожежу у Рені, але офіційної інформації поки немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У низці областей України повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. КАРТА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Зла не хватает... ляпать про альтернативу, но палец о палец нифига не сделано, шобы защитить зернопорты, как и свой Кривой Рог.
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16.08.2023 06:30
+11
Резников запустит две волны в своем джакузи и несколько водяных гейзеров.
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16.08.2023 07:15
+11
Це мало би напрягати під.сів на Банковій. Стратегічний транспортний і єдиний морський коридор не захищений ні ППО ні ПРО! Відосіки і монологи...
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16.08.2023 08:22
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Зла не хватает... ляпать про альтернативу, но палец о палец нифига не сделано, шобы защитить зернопорты, как и свой Кривой Рог.
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16.08.2023 06:30 Відповісти
защитить зернопорты, как и свой Кривой Рог....

Виборці Халапоротьки, які чекали, що в Кривом Розі їх обранець збудує «Лас Вегас» дивуються: чому Гетьман України подбав про киян і за власні кошти придбав засоби ППО для захисту столиці від атак «старшого православного брата», а мільярдер Володимир Санич не пожертвував жодної гривні на захист мешканців міста металургів.

В інтерв'ю журналістці «Томос на хлеб не намажешь» «слуга Коломойського» на мові московитського оккупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я украинец».

Громадяни України для шлепера - гої. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» Головнокомандувач «щоневтік» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, «термос» висловлює своє ставлення до співгромадян.

Україна не його Мати. У Київі кріворожець заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль. Для Першої Особи країни - це «просто територія». Цитата шостого президента річної давності з The Economist: «Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія.

У новорічному привітанні Верховного Головнокомандувача не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак. Під час виступу на День Незалежності The стояв (ногами) на подіумі у кольорах українського прапора.

Неможно було голосувати під час війни з російськими окупантами за інородця атеіста, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і називав в Юрмалі Україну «повією».

https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s
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16.08.2023 10:51 Відповісти
Резников запустит две волны в своем джакузи и несколько водяных гейзеров.
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16.08.2023 07:15 Відповісти
він на низькому старті.
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16.08.2023 08:05 Відповісти
Складаеться враження, що сгули всією командою во главе з найвеличнишім на нізком старте.
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16.08.2023 08:36 Відповісти
В ісраїль!
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16.08.2023 09:27 Відповісти
Румунію не напрягає шо над Дунаєм літають шахеди
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16.08.2023 07:25 Відповісти
Це мало би напрягати під.сів на Банковій. Стратегічний транспортний і єдиний морський коридор не захищений ні ППО ні ПРО! Відосіки і монологи...
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16.08.2023 08:22 Відповісти
Почему там зенитчики не дежурять,ведь ясно что будут плртовую инфраструктуру добивать.
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16.08.2023 07:29 Відповісти
Зенитчикам нужны зенитки. Зениток нихуя нет. Есть зе-яйца по 17.
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16.08.2023 08:18 Відповісти
Есть зе-яйца по 17....

Не дратуйте Резникова.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна на дізель в Україні вагається від 32 грн. до 42 грн. за літр), а олію по 111 грн. за кг. Українські журналісти, щоб не «підставляти» євреїв, крадіжки чиновників Міністерства оборони з бюджету називають «заробити».

«У ZN.UA стверджують, що київська фірма продала мільйон пайків для військових, які привезла з Туреччини. Сума угоди склала 430 млн грн. І якщо спочатку в них мав входити підігрівач для їжі, то з поставки він чомусь зник».

Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, а потім провести фейковий рехферендум і оголосити «ХНР», то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
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16.08.2023 10:53 Відповісти
Хорошо. Есть зе-яйца по 16 грн.
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16.08.2023 12:32 Відповісти
Чому порти в Севастополі та Керчі ще існують?
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16.08.2023 08:02 Відповісти
Бо то ескалація
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16.08.2023 08:05 Відповісти
Цей президент і цей уряд разом з бездарною продажною зеленою камарільєю мають бути негайно відправлені у відставку, віддані під суд і скарані!. Керівництво, що не може і не хоче захистити країну і народ від руйнування і знищення не має права на існування. Колись до ... це дійде, чи лише тоді коли вчергове нап"ялять ярмо і з батогами змусять цупити московського воза під таке знайоме і вже ставше рідним "*** твою мать!"?
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16.08.2023 08:16 Відповісти
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16.08.2023 10:01 Відповісти
Я ху*ю . Може це якийсь план по здачі країни , який виконується ?

єдині діючі порти - і ті не захищені від шахедів . Вже ж не Х-22, не онікс...Якого х*я замість ппо/мобільних бригад/хоч чогось в нас "відосики бубочки з поїзда" ?
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16.08.2023 10:35 Відповісти
підарусня.
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16.08.2023 10:38 Відповісти
Який хитрий план - не прикрити ППО єдині діючі порти України. Це геніально!
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16.08.2023 10:47 Відповісти
кажуть тупі кацапи.... а уряд їх ***** за пару місяців налагодив виробництво ударних дронів які наносять нашій інфраструктурі мільярдні збитки тому думайте чого вартий саме наш уряд,можна мати багато талановитих людей але якщо керувати ними буде йолоп то результат очікуваний.
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16.08.2023 11:39 Відповісти
Якщо ви звернете увагу,то захіст від шахедів є там,де місцева влада цім займається.В Дніпрі, наприклад,купують пікапи,облаштовувати ії кулеметами,пріцільними комплексами, планшетами та іншим.Та формально це ЗСУ,але є тільки там,де це зроблено.Держава,у кращому,намагається посадити ціх ентузіастів.
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16.08.2023 12:07 Відповісти
 
 