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Сили ППО знищили 13 "шахедів", - Повітряні сили
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Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.
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