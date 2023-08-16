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Сили ППО знищили 13 "шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахеди

Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

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Сили ППО знищили 13 шахедів, - Повітряні сили 01

Автор: Марина Макєєва
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16.08.2023 10:15 Відповісти
 
 