Росія атакує Харків ударними безпілотниками (оновлено)

У Харківській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Група ударних БпЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку на обласний центр та закликав містян залишатися в укриттях.

"До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав Синєгубов.

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