Росія атакує Харків ударними безпілотниками (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харківській області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Група ударних БпЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку на обласний центр та закликав містян залишатися в укриттях.
"До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав Синєгубов.
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