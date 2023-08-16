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Росія атакує Харків ударними безпілотниками (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

У Харківській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Група ударних БпЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку на обласний центр та закликав містян залишатися в укриттях.

"До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками

Автор: Марина Макєєва
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Харків, тримайся. Залишайтесь живими
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16.08.2023 08:48 Відповісти
Щось давно нічого в Білгороді не горіло...
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16.08.2023 08:54 Відповісти
а де ж ті 2 удари у відповідь на кожний один??
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16.08.2023 08:58 Відповісти
Спаси і сохрани, матінко божа, людей у Харкові.
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16.08.2023 08:59 Відповісти
Наші дрони з асфальту зроблені, не літають і не такі ефективні.
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16.08.2023 09:04 Відповісти
двома БПЛА..кажуть
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16.08.2023 09:05 Відповісти
Шось дуже далеко бахнуло. Схоже на ППО.
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16.08.2023 09:06 Відповісти
Все ж таки найкраще ППО - це привентивні удари, та удари у відповідь по кацапстану👈
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16.08.2023 09:33 Відповісти
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16.08.2023 10:16 Відповісти
 
 