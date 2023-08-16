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У росіян у Криму збільшуються логістичні проблеми: Здійснюють постачання цивільними шляхами, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

У російських загарбників ускладнена та уповільнена логістика у Криму. Для військових потреб вони використовують ті ж маршрути постачання, що і для цивільних. Це напрямки, які ще функціонують після ударів Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону сказала очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Річ у тому, що дійсно півострів у все більше перетворюється на острів у логічному сенсі, тому що ускладнена та уповільнена логістика. Але залишаються ще шляхи, за якими вона може буде здійснена. Та вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних. Тобто, постачання на сам півострів для мирних мешканців теж здійснюється тими самими трасами, які більш-менш можуть функціонувати. Ми говоримо про материкову частину. Насправді мости намагаються ремонтувати. І той великий, яким вони так пишалися, і ті поменше, які їм так потрібні", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, ворог намагається створювати ремонтні бригади, але зробити це дуже складно. Важко знайти персонал, тому доводиться зганяти просто під дулом автоматів, бо люди усвідомлюють, що це дуже небезпечно.

"І якщо туди вже поцілили, то це зона досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - додала вона.

Також Гуменюк зазначила, що за останню бойову добу росіяни обстріляли декілька населених пунктів у зоні відповідальності ОК "Південь". Двоє цивільних зазнали поранення. Вона закликала усіх жителів прибережних населених пунктів обов'язково потурбуватися про власну безпеку і виїхати, якщо є така можливість.

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Топ коментарі
+3
А до цього якими шляхами постачали? Військовими?!
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16.08.2023 09:31
+2
Відверто кажучи, з огляду на велику кількість інформації з 2014-го року про багаточисельні аварії у Криму з участю військового транспорту та техніки рашистів, я щось не згадую щоб роССійськи загарбники використовували якусь окрему інфраструктуру чи шляхопроводи поза шляхами по котрим пересуваються цивільні. Тому вказана у статті інформація мені видається дивною!!!
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16.08.2023 09:35
+2
"в ефірі телеиарафону". Далі можна не читати.
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16.08.2023 09:53
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А до цього якими шляхами постачали? Військовими?!
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16.08.2023 09:31 Відповісти
Рокадними шляхами.Но арта ЗСУ там стала їх доставати,тому і перешли на цивільні
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16.08.2023 12:49 Відповісти
Скоро гражданская лапотная быдломасса побежит из Крыма и вообще забьет дороги своими машинами.
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16.08.2023 09:33 Відповісти
Відверто кажучи, з огляду на велику кількість інформації з 2014-го року про багаточисельні аварії у Криму з участю військового транспорту та техніки рашистів, я щось не згадую щоб роССійськи загарбники використовували якусь окрему інфраструктуру чи шляхопроводи поза шляхами по котрим пересуваються цивільні. Тому вказана у статті інформація мені видається дивною!!!
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16.08.2023 09:35 Відповісти
ЖД мост работает без происшествий, так что о каких проблемах может идти речь
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16.08.2023 09:45 Відповісти
Шо за брудні, а якою вони до цього користувались))
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16.08.2023 09:49 Відповісти
я розумію, що складно сидячі вдома давати поради тим, хто воює, але треба збільшувати логістичні проблеми росіян безперервно, а говорити вже потім, коли логістичних шляхів залишиться критично мало, або не залишиться зовсім...
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16.08.2023 09:49 Відповісти
"в ефірі телеиарафону". Далі можна не читати.
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16.08.2023 09:53 Відповісти
...Джанкой, Севастополь, Гвардейское, Бельбек выжечь все быдло с болот мацковии
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16.08.2023 09:58 Відповісти
Не зрозуміла логіка нашого командування зовсім - а, що, дійсно, є інші шляхи та ж/д дороги для військових, окрім гражданських? Вони оточують наші міста, відрізають логістику, підривають все, що можуть, а ми не можемо відрізати? В них є кораблі, нехай після цього везуть продукти цивільним з досмотром українською стороною. А ні... краще вкраденими лодками - з безпілотників можна буде інспектувати.
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16.08.2023 10:08 Відповісти
 
 