У росіян у Криму збільшуються логістичні проблеми: Здійснюють постачання цивільними шляхами, - ОК "Південь"

У російських загарбників ускладнена та уповільнена логістика у Криму. Для військових потреб вони використовують ті ж маршрути постачання, що і для цивільних. Це напрямки, які ще функціонують після ударів Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону сказала очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Річ у тому, що дійсно півострів у все більше перетворюється на острів у логічному сенсі, тому що ускладнена та уповільнена логістика. Але залишаються ще шляхи, за якими вона може буде здійснена. Та вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних. Тобто, постачання на сам півострів для мирних мешканців теж здійснюється тими самими трасами, які більш-менш можуть функціонувати. Ми говоримо про материкову частину. Насправді мости намагаються ремонтувати. І той великий, яким вони так пишалися, і ті поменше, які їм так потрібні", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, ворог намагається створювати ремонтні бригади, але зробити це дуже складно. Важко знайти персонал, тому доводиться зганяти просто під дулом автоматів, бо люди усвідомлюють, що це дуже небезпечно.

"І якщо туди вже поцілили, то це зона досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - додала вона.

Також Гуменюк зазначила, що за останню бойову добу росіяни обстріляли декілька населених пунктів у зоні відповідальності ОК "Південь". Двоє цивільних зазнали поранення. Вона закликала усіх жителів прибережних населених пунктів обов'язково потурбуватися про власну безпеку і виїхати, якщо є така можливість.

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