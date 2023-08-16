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Після атак морських дронів російський флот тримається ближче до своїх берегів, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горняк,сіг

Російські кораблі зайвий раз не виходять зі своїх берегів після атак морських дронів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується наслідків (атаки морських дронів. - Ред.). Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база - це Новоросійськ", - пояснив він.

За словами речника, російські кораблі намагаються триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря.

"Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно", - підсумував Плетенчук.

Також читайте: Пентагон про атаки дронів на російські кораблі: Нехай про це говорять українці, вони зараз борються проти окупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А повинен би був ближче до дна!
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16.08.2023 09:37
+4
...до флагмана.
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16.08.2023 09:38
+2
Ну держатся ближе к берегу и что с того? Все так же продолжают пускать ракеты и уничтожать нас...
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16.08.2023 09:38
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А повинен би був ближче до дна!
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16.08.2023 09:37 Відповісти
...до флагмана.
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16.08.2023 09:38 Відповісти
Ну держатся ближе к берегу и что с того? Все так же продолжают пускать ракеты и уничтожать нас...
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16.08.2023 09:38 Відповісти
Не кажи! Коли той хто спочатку хизувався своєю "непереможністю" та погрожував "стерти у порошок" тебе за пару днів, тепер тримається від тебе подалі та спроможний лише кидати у тебе лайно і щось там гавкати як собака з-за забору, то це вже про багато що каже, хоча б про те, що якщо таке відбулось то прийде й час коли ти взагалі цього нахабу не побачиш та не почуєш про його існування всупереч його грізним обіцянкам!
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16.08.2023 09:47 Відповісти
От би морським дроном підвести до них КР "Нептун" та вгатити по ворожій виварці! десь з двох кілометрів!!
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16.08.2023 09:39 Відповісти
Ну, це фантастика, бо для цього вантажопідйомність повинна бути більшою ніж до 250-450 кг вибухівки. Може колись у майбутньому щось подібне буде на озброєні у ВМС України, але наймовірніше у часи коли вона вже буде членом НАТО, а потреба й цьому вже буде не так велика через фактичну відсутність ЧіФи Рашки у Чорному морі!
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16.08.2023 09:52 Відповісти
Ну це цікаве питання. по ТТХ Нептун десь під 900 кг. Але в нашому випадку палива стільки вже не треба. Але треба пускову платформу що теж вага. Бойова частина 150 кг значить решта то засоби доставки до цілі. Щось можна викроїти.

Стосовно дрона його вантажо-під'ємність не знаю. Але для запуску КР йому вже не потрібна та швидкість на максималках. Навпаки скритність а значить пересування у економ-режимі, а відповідно палива менше.

Якась міні-субмарина з керуванням через буксируємий по поверхні приймальний блок)) була б ще непомітніша.
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16.08.2023 10:16 Відповісти
А ще стародавні МіГи можна переробити в екраноплани-камікадзе. Теж малопомітні, дуже швидкісні і бойове навантаження можуть нести значно більше
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16.08.2023 10:45 Відповісти
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16.08.2023 12:12 Відповісти
Він мабуть теж "експерт по озброєнням"? 🤣
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16.08.2023 12:15 Відповісти
Ну видно ж що у берієвській шаражці працює.
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16.08.2023 12:36 Відповісти
Тут важко погодитись бо ще після влучних ударів по крейсеру =Москва= і деяким іншим суднам, кораблям, катерам ЧіФи Рашки велика кількість сил цього флоту рашистів змінила порт базування на НовороССійськ і виконують ракетні удари з-під Керчі. А далі посуватись роССійсько-нацистському флоту вже немає куди, хіба що до Абхазії, але там не має відповідної інфраструктури з можливістю організації відповідного забезпечення та обслуговування у потрібному об*ємі!!!
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16.08.2023 09:42 Відповісти
..следует и эти корыта утопить!!!
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16.08.2023 09:54 Відповісти
маніпулятивне твердження...вони тримаютьсчя ПОДАЛІ ВІД НАШИХ....але це не заважає доглядати цивільне судно біля турецьких берегів....
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16.08.2023 12:45 Відповісти
 
 