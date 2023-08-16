Гаряча лінія для психологічної підтримки постраждалих від війни розпочала роботу

В Україні запрацювала лінія психологічної підтримки для всіх, хто постраждав від війни. Звернення безкоштовні та конфіденційні.

Лінію створила Національна асоціація психологічної допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Лінія працює у двох форматах - через аудіо- та відеозв’язок. Допомогу надають кваліфіковані спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання з кризових психологічних інтервенцій та травматерапії.

Звернення є конфіденційними. В разі необхідності спеціалісти можуть скерувати людину до фахівців суміжних спеціальностей.

Номер телефону лінії - 0-800-100-102.

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Для українців, які зараз перебувають за кордоном, працюють міжнародні гарячі лінії. Які саме - можна дізнатися за посиланням.