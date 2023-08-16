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Рашисти обстрілюють центр Херсона
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстрілюють центральну частину Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!" - йдеться в повідомленні.
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Все, что вам нужно знать о русских.
Коли його звільнили, почали випалювати.
Але вата все одно любить росію.
Тому що якщо перестати любити росію, вона буде бити не "по-братскі", а "по-настоящєму". Так вважає вата.