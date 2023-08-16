Рашисти обстрілюють центр Херсона

Російські окупаційні війська обстрілюють центральну частину Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти минулої доби випустили по Херсонщині 358 снарядів, 6 людей дістали поранення