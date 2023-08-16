УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 404 2
війна (56332) обстріл (21010) Херсон (2328)

Рашисти обстрілюють центр Херсона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Російські окупаційні війська обстрілюють центральну частину Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти минулої доби випустили по Херсонщині 358 снарядів, 6 людей дістали поранення

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ждите, украинцы, мы спасем от нацистов вас и ваши территории. А кто не захочет спастись - того убъем."

Все, что вам нужно знать о русских.
показати весь коментар
16.08.2023 11:14 Відповісти
Коли Херсон був окупований, його майже не обстрілювали.
Коли його звільнили, почали випалювати.
Але вата все одно любить росію.
Тому що якщо перестати любити росію, вона буде бити не "по-братскі", а "по-настоящєму". Так вважає вата.
показати весь коментар
16.08.2023 11:17 Відповісти
 
 