Минулої доби підрозділи ВМС знищили 24 окупанти та 26 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА
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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 1 бойову броньовану машину, 4 одиниці причіпної артилерії, 5 одиниць автомобільної техніки та 26 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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