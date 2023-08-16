Минулої доби підрозділи ВМС знищили 24 окупанти та 26 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 1 бойову броньовану машину, 4 одиниці причіпної артилерії, 5 одиниць автомобільної техніки та 26 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС