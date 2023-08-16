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Від початку вторгнення РФ загинули понад 8 тис. цивільних, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Понад 8 тисяч цивільних загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомив LIGA.net начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Головному слідчому управлінні уточнили, що не враховується та не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 9 тис. цивільних, ще понад 16 тис. дістали поранення.

Читайте: Операції РФ не мають стратегічного характеру, це лише локалізовані напади, - ГУР МО

Автор: Богдан Гуньковський
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Царство небесне невинно вбитим людям Божим,які загинули від рук виродків кацапських
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16.08.2023 13:42 Відповісти
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16.08.2023 13:48 Відповісти
А в Мариуполе ?
Там такие человеческие потери
Что о них страшно думать
И тем более опубликовать цифры
Когда опубликует
У Зеленского и его близкого круга
Шансов не будет
А значит еще долго будут молчать про ужас Мариуполя
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16.08.2023 13:48 Відповісти
Ці нарахували ще меньше ніж окацаплене оон. Це вони напевно рахували, оглядаючись ,коли тікали з українських населених пунктів ? Якісь є₴@нуті речі почали відбуватися, після сраних дєрьмаковських договорняків в Аравії.
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16.08.2023 13:52 Відповісти
З яких мінімум 20 тис. в Маріуполі.
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16.08.2023 14:21 Відповісти
Дебіли, .лядь!
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16.08.2023 14:28 Відповісти
 
 