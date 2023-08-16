Від початку вторгнення РФ загинули понад 8 тис. цивільних, - Нацполіція

Понад 8 тисяч цивільних загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомив LIGA.net начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Головному слідчому управлінні уточнили, що не враховується та не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 9 тис. цивільних, ще понад 16 тис. дістали поранення.

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