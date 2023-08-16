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Новини За кордоном
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Молдова (1293) Росія (47164) Румунія (659) Майя Санду (204)

Росія - головне джерело нестабільності, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Президентка Молдови Майя Санду назвала головним союзником своєї країни Румунію, а Росія є джерелом нестабільності.

Про це вона сказала на зустрічі послів Молдови, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Санду зазначила, що вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні є основними напрямки дипломатичної діяльності

"Росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – додала вона.

При цьому Санду зазначила, що зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.

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"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона, наголосивши, що Молдова і далі підтримуватиме Україну.

Автор: Марина Макєєва
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Молдова все чіткіше і резче. Санду і Молдова вже визначились - знищення рускага миру і його блокпосту у придністров'ї.
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16.08.2023 14:08 Відповісти
Нам повезло з нею.
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16.08.2023 14:12 Відповісти
Мужня жінка, на відміну від деяких европейських кастратів
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16.08.2023 14:50 Відповісти
Ні. Це їй пощастило з нами. Тому й осміліла за спинами Українського Війська.
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16.08.2023 14:50 Відповісти
це зрозуміло. Я про те, що там молдавани, ще більш проросійські чим українці. Те що вона робить це прогресивно і проти течії.
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16.08.2023 14:56 Відповісти
Молдова і далі підтримуватиме Україну заявами?
Так Україну багато хто підтримує.
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16.08.2023 14:18 Відповісти
После 2-го Президентского срока в Молдове Майю можно выбрать на 2 срока Президентом Украины.
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16.08.2023 14:47 Відповісти
 
 