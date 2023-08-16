Росія - головне джерело нестабільності, - Санду

Президентка Молдови Майя Санду назвала головним союзником своєї країни Румунію, а Росія є джерелом нестабільності.

Про це вона сказала на зустрічі послів Молдови, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Санду зазначила, що вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні є основними напрямки дипломатичної діяльності

"Росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – додала вона.

При цьому Санду зазначила, що зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.

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"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона, наголосивши, що Молдова і далі підтримуватиме Україну.