Росія - головне джерело нестабільності, - Санду
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Президентка Молдови Майя Санду назвала головним союзником своєї країни Румунію, а Росія є джерелом нестабільності.
Про це вона сказала на зустрічі послів Молдови, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Санду зазначила, що вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні є основними напрямки дипломатичної діяльності
"Росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – додала вона.
При цьому Санду зазначила, що зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.
"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона, наголосивши, що Молдова і далі підтримуватиме Україну.
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Так Україну багато хто підтримує.