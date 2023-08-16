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Вранці над Харківщиною збито 3 ворожі "Шахеди", - ПК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Вранці у Харківській області знищили три безпілотники типу Shahed-136.

Про це у фейсбуці повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"3 БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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на таких ще винищувачів піднімати, хай сесна чи щось подібне збиває.
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16.08.2023 14:56 Відповісти
 
 