Вранці над Харківщиною збито 3 ворожі "Шахеди", - ПК "Схід"

Вранці у Харківській області знищили три безпілотники типу Shahed-136.

Про це у фейсбуці повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"3 БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

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