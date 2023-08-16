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Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Литві вирішили тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня - це пункти пропуску "Шумськ" і "Тверечь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці", а також на запобігання контрабанді товарів.
Після припинення пропуску через пункти пропуску "Шумськ" і "Тверечь" співробітники прикордонного контролю будуть передислоковані в інші пункти пропуску.
Раніше генеральний директор Митного департаменту Даріус Жвіронас запевнив, що закриття цих пунктів пропуску не порушить рух товарів через кордон з Білоруссю.
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Яр Холодний
показати весь коментар16.08.2023 14:38 Відповісти Мені подобається 0
Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.08.2023 14:39 Відповісти Мені подобається 1
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