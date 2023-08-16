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Холодов (74) Слуга народу (2544)

Замість Холодова місце у Раді від "Слуги народу" посів юрист Тарарін

Новини Цензор.НЕТ Події

микола,тарарін

Після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного обранця Андрія Холодова новим народним депутатом, наступним за черговістю, визнано Миколу Тараріна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК та Рух "Чесно".

Як повідомили в ЦВК, до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Так, Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - повідомили в ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада припинила депутатські повноваження "слуги народу" Холодова

Як повідомляє "Чесно", Микола Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 147 у списку як безпартійний, обраний не був.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Крім того, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов, який пів року тому покинув Україну, складає повноваження нардепа. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Щонайменше у червні та липні 2022, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. 31 липня Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Холодова виключили з партії. Пізніше стало відомо, що Рада припинила депутатські повноваження "слуги народу" Холодова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
Интеллект говноквартала и его почитателей что-то среднее между амёбой и клопом.
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16.08.2023 14:43
+8
посів місце це добре , тепер нехай бере в руки прeйскурант і дивиться ціни на нерухомість в ЄС, і вже потім нехай складає план по випотрошенню бюджету. Вдобру путь гопники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:37
+6
"какая разница!"..
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16.08.2023 14:37
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16.08.2023 14:34 Відповісти
У Верховну Раду заходять українці.
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16.08.2023 14:43 Відповісти
В лапках.
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16.08.2023 15:02 Відповісти
Лайно лайна не ліпше!
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16.08.2023 15:22 Відповісти
"какая разница!"..
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16.08.2023 14:37 Відповісти
"гірше не буде!"
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16.08.2023 14:41 Відповісти
"гірше не буде!" Классика мысли украинцев 32 года подряд .
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16.08.2023 16:46 Відповісти
посів місце це добре , тепер нехай бере в руки прeйскурант і дивиться ціни на нерухомість в ЄС, і вже потім нехай складає план по випотрошенню бюджету. Вдобру путь гопники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:37 Відповісти
Так цеи чел з того самого розплідника
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16.08.2023 14:40 Відповісти
Це дуже важливо: в якому порядку сидітимуть свині біля корита!
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16.08.2023 14:40 Відповісти
тихо из леса вышел?
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16.08.2023 14:40 Відповісти
Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
Интеллект говноквартала и его почитателей что-то среднее между амёбой и клопом.
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16.08.2023 14:43 Відповісти
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16.08.2023 14:52 Відповісти
хрін не солодше чим гірчиця
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16.08.2023 14:43 Відповісти
А "какая разница!". Що татарін що татаров що єрмак всі вони продажні зелені виродки, ще і бандити корупціонери.
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16.08.2023 14:45 Відповісти
Завезені...
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16.08.2023 16:33 Відповісти
Очередной юрист-решалово!
Наверное, специалист по отмыванию "квартального" нала и выведению в офшоры.....
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16.08.2023 14:46 Відповісти
Татарін?
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16.08.2023 14:46 Відповісти
То яке ж покарання для холодова та тих хто його покривав?
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16.08.2023 14:48 Відповісти
Лишения премии с общака за август и выговор без занесения в личное дело...
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16.08.2023 14:51 Відповісти
Пожурили
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16.08.2023 14:51 Відповісти
Там у них українці взагалі є? Слуги якого народу?
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16.08.2023 14:50 Відповісти
Шило на мило.
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16.08.2023 15:03 Відповісти
Хроника одного президента
16.‎08.‎2023

Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" (див. пов. 10.‎08.‎2023 ) , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023. Питання, як їм вдалося брати гроші наперед - це мабуть до НАБУ\САП і ще там чогось, що зображає в цій державі "антикорупційні органи".
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16.08.2023 16:07 Відповісти
 
 