Замість Холодова місце у Раді від "Слуги народу" посів юрист Тарарін

Після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного обранця Андрія Холодова новим народним депутатом, наступним за черговістю, визнано Миколу Тараріна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК та Рух "Чесно".

Як повідомили в ЦВК, до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Так, Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - повідомили в ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада припинила депутатські повноваження "слуги народу" Холодова

Як повідомляє "Чесно", Микола Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 147 у списку як безпартійний, обраний не був.



На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.



Крім того, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов, який пів року тому покинув Україну, складає повноваження нардепа. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Щонайменше у червні та липні 2022, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. 31 липня Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Холодова виключили з партії. Пізніше стало відомо, що Рада припинила депутатські повноваження "слуги народу" Холодова