Вместо Холодова место в Раде от "Слуги народа" занял юрист Тарарин

После получения постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного избранника Андрея Холодова новым народным депутатом, следующим по очередности, признан Николай Тарарин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК и Рух "Чесно".

Как сообщили в ЦИК, в Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Андрей Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сообщили в ЦИК.

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Как сообщает "Честно", Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 147 в списке как беспартийный, избран не был.

В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Кроме того, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.

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Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседания Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. 31 июля Холодов написал заявление о сложении полномочий народного депутата. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Холодова исключили из партии. Позже стало известно, что Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова.