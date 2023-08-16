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Холодов (77) Слуга народа (2547)

Вместо Холодова место в Раде от "Слуги народа" занял юрист Тарарин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

николай, тарарин

После получения постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного избранника Андрея Холодова новым народным депутатом, следующим по очередности, признан Николай Тарарин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК и Рух "Чесно".

Как сообщили в ЦИК, в Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Андрей Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сообщили в ЦИК.

Также читайте: Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова

Как сообщает "Честно", Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 147 в списке как беспартийный, избран не был.

В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Кроме того, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседания Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. 31 июля Холодов написал заявление о сложении полномочий народного депутата. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Холодова исключили из партии. Позже стало известно, что Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова.
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Топ комментарии
+11
Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
Интеллект говноквартала и его почитателей что-то среднее между амёбой и клопом.
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16.08.2023 14:43
+8
посів місце це добре , тепер нехай бере в руки прeйскурант і дивиться ціни на нерухомість в ЄС, і вже потім нехай складає план по випотрошенню бюджету. Вдобру путь гопники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:37
+6
"какая разница!"..
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16.08.2023 14:37
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16.08.2023 14:34 Ответить
У Верховну Раду заходять українці.
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16.08.2023 14:43 Ответить
В лапках.
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16.08.2023 15:02 Ответить
Лайно лайна не ліпше!
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16.08.2023 15:22 Ответить
"какая разница!"..
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16.08.2023 14:37 Ответить
"гірше не буде!"
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16.08.2023 14:41 Ответить
"гірше не буде!" Классика мысли украинцев 32 года подряд .
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16.08.2023 16:46 Ответить
посів місце це добре , тепер нехай бере в руки прeйскурант і дивиться ціни на нерухомість в ЄС, і вже потім нехай складає план по випотрошенню бюджету. Вдобру путь гопники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:37 Ответить
Так цеи чел з того самого розплідника
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16.08.2023 14:40 Ответить
Це дуже важливо: в якому порядку сидітимуть свині біля корита!
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16.08.2023 14:40 Ответить
тихо из леса вышел?
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16.08.2023 14:40 Ответить
Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
Интеллект говноквартала и его почитателей что-то среднее между амёбой и клопом.
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16.08.2023 14:43 Ответить
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16.08.2023 14:52 Ответить
хрін не солодше чим гірчиця
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16.08.2023 14:43 Ответить
А "какая разница!". Що татарін що татаров що єрмак всі вони продажні зелені виродки, ще і бандити корупціонери.
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16.08.2023 14:45 Ответить
Завезені...
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16.08.2023 16:33 Ответить
Очередной юрист-решалово!
Наверное, специалист по отмыванию "квартального" нала и выведению в офшоры.....
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16.08.2023 14:46 Ответить
Татарін?
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16.08.2023 14:46 Ответить
То яке ж покарання для холодова та тих хто його покривав?
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16.08.2023 14:48 Ответить
Лишения премии с общака за август и выговор без занесения в личное дело...
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16.08.2023 14:51 Ответить
Пожурили
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16.08.2023 14:51 Ответить
Там у них українці взагалі є? Слуги якого народу?
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16.08.2023 14:50 Ответить
Шило на мило.
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16.08.2023 15:03 Ответить
Хроника одного президента
16.‎08.‎2023

Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" (див. пов. 10.‎08.‎2023 ) , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023. Питання, як їм вдалося брати гроші наперед - це мабуть до НАБУ\САП і ще там чогось, що зображає в цій державі "антикорупційні органи".
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16.08.2023 16:07 Ответить
 
 