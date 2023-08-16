Вместо Холодова место в Раде от "Слуги народа" занял юрист Тарарин
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После получения постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного избранника Андрея Холодова новым народным депутатом, следующим по очередности, признан Николай Тарарин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК и Рух "Чесно".
Как сообщили в ЦИК, в Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Андрей Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сообщили в ЦИК.
Как сообщает "Честно", Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 147 в списке как беспартийный, избран не был.
В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.
Кроме того, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.
Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседания Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. 31 июля Холодов написал заявление о сложении полномочий народного депутата. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Холодова исключили из партии. Позже стало известно, что Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова.
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Интеллект говноквартала и его почитателей что-то среднее между амёбой и клопом.
Наверное, специалист по отмыванию "квартального" нала и выведению в офшоры.....
16.08.2023
Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" (див. пов. 10.08.2023 ) , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023. Питання, як їм вдалося брати гроші наперед - це мабуть до НАБУ\САП і ще там чогось, що зображає в цій державі "антикорупційні органи".