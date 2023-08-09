Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет досрочно прекратил полномочия нардепа "Слуги народа" Андрея Холодова, который с января покинул территорию Украины и не посещает заседание парламента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А.И. За постановление (#9575) проголосовали - 308. И снова в Раде временно 403 депутата", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. 31 июля Холодов написал заявление о сложении полномочий народного депутата. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Холодова исключили из партии.
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Виніпанімаєтє, етадругоє (с).
Думаю, коли сильно припече, почнуть відчавлювати ларьки таких клованів (тих, кого не жаль). Але "ларьки" Боневтіка Відважного дуже нескоро будуть відчавленими. Тут має припекти очєнь-дуже-сильно.
доведеться бути кіпріотом-бізнесменом
а депутат-чиновник виїхав? - конфіскація усього майна в нього та найближчих родичів