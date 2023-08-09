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Новости Политика Украины
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Рада прекратила депутатские полномочия "слуги народа" Холодова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

андрій,холодов

Совет досрочно прекратил полномочия нардепа "Слуги народа" Андрея Холодова, который с января покинул территорию Украины и не посещает заседание парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А.И. За постановление (#9575) проголосовали - 308. И снова в Раде временно 403 депутата", - говорится в сообщении.

Рада прекратила депутатские полномочия слуги народа Холодова 01

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. 31 июля Холодов написал заявление о сложении полномочий народного депутата. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Холодова исключили из партии.

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Топ комментарии
+7
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09.08.2023 13:49
+6
"Байден, чому ми не в НАТО?"
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09.08.2023 13:31
+5
Він вже громадянин Кіпра. Х@й забив на Україну як і вся зелень.
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09.08.2023 13:31
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"Байден, чому ми не в НАТО?"
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09.08.2023 13:31 Ответить
Він вже громадянин Кіпра. Х@й забив на Україну як і вся зелень.
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09.08.2023 13:31 Ответить
У Зє!рпентарії переполох. І це добра новина.
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09.08.2023 13:33 Ответить
А блатні ларьки цього пєдіка на кожній зупинці вже віджали?
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09.08.2023 13:36 Ответить
Это у зеленых святое. Это что же такое получится когда они будут друг за другом гонятся с отжимом непосильно нажитого? Так же и до офшоров зеледента можно добраться.
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09.08.2023 13:42 Ответить

Виніпанімаєтє, етадругоє (с).
Думаю, коли сильно припече, почнуть відчавлювати ларьки таких клованів (тих, кого не жаль). Але "ларьки" Боневтіка Відважного дуже нескоро будуть відчавленими. Тут має припекти очєнь-дуже-сильно.
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09.08.2023 13:50 Ответить
У Боневтіка Відважного есть богатая бородатая бабушка. Так что клован, в силу скудоумия, надеется на ее благосклонность и щедрое вознаграждение за исполнение роли Президента Украины.
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09.08.2023 13:54 Ответить
Зараз у "бородатої бабці" теж дупа підгорає. Тому нєфсьотакадназначна.
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09.08.2023 13:59 Ответить
Подгорает, конечно. Но зеледент столько наших граждан положил в защиту своей бородатой бабушки, что даже американское правосудие ужаснулось и пока что не просит экстрадиции бородатого клиента для осуществления американского, подчеркиваю, американского правосудия, где уклонение от налогов карается на уровне умышленного убийства и считается преступлением против всего американского народа, что наступили себе же на горло и начали помогать Украине. путлер безусловно агрессор и просто палач украинского народа. А кто тогда зеледент, если он даже сейчас позволяет себе так откровенно хамить, несмотря уже предоставленную помошь, и готовящееся ее продолжение?
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09.08.2023 14:10 Ответить
На Ваше питання маю просту і очевидну відповідь, котра, гадаю, Вас не здивує: хамовите бидло.
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09.08.2023 17:36 Ответить
от, жалко пацана.
доведеться бути кіпріотом-бізнесменом
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09.08.2023 13:40 Ответить
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09.08.2023 13:42 Ответить
послом призначать
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09.08.2023 13:44 Ответить
Там троха інший мейнстрим: послами (послицями) призначають 3,14дарасів (курвів) (згадайте зашквари в Німеччині та Швеції). Щодо цього клована, таких даних у мене нема. Тому невідомо, чи призначать його послом.
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09.08.2023 13:56 Ответить
Прошел все этапы ЗЕдепутатсва - от "здесь можно прибарахлиться и внукам хватит" до "пора валить с этой страны"
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09.08.2023 13:44 Ответить
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09.08.2023 13:49 Ответить
Скорше б...
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09.08.2023 13:57 Ответить
насмішіли виродкі кінчені...замість тьрьми ще пенсію платитимуть гандону..
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09.08.2023 13:56 Ответить
А в бус з вулиці та на фронт?
а депутат-чиновник виїхав? - конфіскація усього майна в нього та найближчих родичів
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09.08.2023 14:07 Ответить
от якби всі зелені мерзотники пішли з парламенту
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09.08.2023 14:19 Ответить
Треба зрозуміти всім. Скільки б гнид вони не позбавляли мандатів, в раду прийдуть такі самі зелені гниді, слідуючі по виборчому списку, а він в них безкінечний.
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09.08.2023 16:54 Ответить
 
 