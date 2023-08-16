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Новини Суспільство
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виплати (484) Міністерство соціальної політики (594) переселенці (515)

На допомогу переселенцям спрямували 5,7 млрд грн, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Міністерство соціальної політики 15 серпня спрямувало 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають 2,5 млн осіб.

Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що зараз виплати здійснюються за новими правилами. За рішенням уряду було запроваджено два виплатні періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше.

"Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Читайте: 10 тис. людей, які за документами померли, отримують виплати ВПО, - Верещук

Відповідно до постанови уряду, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

При цьому виплати були припинені громадянам, які перебували тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 року (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).

Також читайте: Прикордонники зафіксували різке зростання потоку громадян, які перетинають кордон України

Запровадження нових правил і верифікація, проведена Міністерством фінансів, дозволила припинити виплати громадянам:

  • по яких вже зареєстровано факт смерті - близько 9,5 тис. громадян;

  • особам, які отримували виплати в кількох громадах - майже 9,8 тис. отримувачів;

  • понад 25,6 тис. осіб - отримували допомогу як ВПО, перемістились з регіонів, в яких вже не ведуться активні бойові дії і не є окупованими РФ, а житло є неушкодженим.

Автор: Ольга Лузан
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На допомогу переселенцям спрямували 5,7 млрд грн

Аби тіко ті грошики не всохли, доки прямуватимуть!
Е-е-е...
Певно, це я вже мріями у казку вліз...
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16.08.2023 14:57 Відповісти
Верещук вирішила нагадати про себе.

Бо зараз вирішується її доля як майбутнього міністра оборони.

Яка вона «гарна міністерка». Тьфу!

Звіт маешь робити чого ти не зробила. А це буде дуже великій лист.
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16.08.2023 16:34 Відповісти
Да только там появились виртуальные переселенцы которые через "Дію" регистрируются а потом от фонаря прописываются где захотят а потом когда соцслужба приезжает по заявленному адресу удивленные владельцы домов отвечают что в глаза таких не видели.
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16.08.2023 15:23 Відповісти
 
 