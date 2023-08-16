ЄС переспрямує Україні та Молдові €135 мільйонів, які мали піти на спільні програми з РФ та Білоруссю

Євросоюз переспрямує 135 мільйонів євро, які мали піти до РФ та Білорусі, на поглиблення співпраці з Україною та Молдовою за програмою Interreg.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, яке наводить Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська комісія вирішила передати 135 млн євро за Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, раніше запланованих на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на програми Interreg з Україною та Молдовою", - йдеться у повідомленні.

Комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра наголосила, що рішення скасувати раніше передбачену співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є "результатом жорстокої війни Росії проти України".

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку програми "Шляхи солідарності" та розвиток транскордонного транспортного сполучення, забезпечення послуг охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилення інституційної спроможності органів державної влади.

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