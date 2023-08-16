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Іран (1340) розвідка (3615) Росія (47164) дрони (2474)

ГУР підтверджує, що Росія почала застосовувати "Шахеди" власного виробництва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Росія почала виробництво іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території, але деталі для дронів все ще завозять з Ірану.

Про це повідомив Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Поки що йдеться про великовузлову збірку (Росія отримує готові до збірки комплектуючі. - Ред.) і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", - розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони "Шахед" - це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

"Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - додав Юсов.

Читайте також: Іран хоче запустити в Росії та Білорусі заводи з випуску БПЛА, - ISW

Нагадаємо, розвідка Великої Британії сьогодні повідомляла, що Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.
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Топ коментарі
+9
Нарешті закінчилися сміху...чки про Т-55 і один ржавий калаш на три чмобіка....реалії трошки не такі...
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16.08.2023 16:08
+7
Вони атакують портову інфраструктуру Одеси,знищують термінали.А ми тільки фіксуємо.1 рік і 8 місяців війни...У мене вже невистачає слів навіть матюків.А ввечері знову буде картинка зі словами шановні гуртуймося....
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16.08.2023 16:22
+7
Герань (Шахед), Ланцет и т.д., а у нас спутник Притулы, асфальт, яйца по 17, квартальное отребье концертики даёт для дебилов и т.д.
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16.08.2023 16:49
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Нарешті закінчилися сміху...чки про Т-55 і один ржавий калаш на три чмобіка....реалії трошки не такі...
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16.08.2023 16:08 Відповісти
Реалії такі, що Іран виявився більш технологічно розвиненим, ніж росія.
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16.08.2023 16:20 Відповісти
Із своїми завданнями ППО ЗСУ розбирається 24/7. Згідно із наказом Головнокомандувача ЗСУ.
А от завдання для ГУР МО України - знайти та знищити (хоча би критично пощкодити) на раші виробництво та склади із вже зібраними "мопедами". Воєнна розвідка, як ніяк, а не бюро прогнозів.
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16.08.2023 16:11 Відповісти
Пора виробляти такі ж безпілотники і напружувати російську ППО, бомбардуючи сусідні регіони.
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16.08.2023 16:13 Відповісти
Немає причин не вірити ГУР.... Це ж сама чесна контора не корцпційна
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16.08.2023 16:20 Відповісти
Нічого складного у виробництві фюзеляжу немає у нас такі моделі любителі клепали ще 20 років тому інша справа авіоніка і солові агрегати...
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16.08.2023 16:20 Відповісти
Вони атакують портову інфраструктуру Одеси,знищують термінали.А ми тільки фіксуємо.1 рік і 8 місяців війни...У мене вже невистачає слів навіть матюків.А ввечері знову буде картинка зі словами шановні гуртуймося....
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16.08.2023 16:22 Відповісти
Не так давно країна виготовляла ракети здатні летіти до космосу,виводити супутники ..Що або хто заважає нам масово робити "мопед" з крилами та вибухівкою??
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16.08.2023 16:32 Відповісти
10 000 тис ракет радіус малої дії ЗРК до 20 км лежить на складах.Це всі знають про це казали ще рік назад і показували склади.Все в маслі.Доопрацювати і збивати навіть шахеди підійде.1 рік і 8 місяців пройшло.Те саме питання що і ви задаєете.Хлопці вручну мінні поля розміновують.Винайшли спеціальне взуття на ноги не можемо знайти пару мільнонів щоб їх зробити і надати мінерам.Нам показують морські дроні які гарно себе зарекомандували ,але кораблі з калібрами по нам луплять і міст стоїть.Нам показують тісячі безпілотників які є потім якісь пару штук летять на москву вибивають три вікна, а нам прилітає пів будинка у людей немає сотні поранених і десятки загиблих,відповіді немає,рік сумщину рівняють відповіді немає.Тушки вже скоро другий рік літають і ми нічого не можемо їм зробити вони луплять ракетами по нам.Одес у крию.ть кожен день скоро терміналів і порта не буде ,ми фіксуємо.Воєнкоми типу всіх звільнити ,вони стали всі мільйонерами і їм нічого.Людей по вулицях як скотину виловлюють,в кожному місті замість того щоб налагодити виробництво дронів ,дороги і плитку кладуть.Склади з гуманітаркою гніють за то в великий супермаркетах вона на поличках.Комуналка і ціни зашкалюють.І кожен день по тв добрий вечер я соьогодні десь був і гуртуймося.Вам не здається що це якийсь п"здець?
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16.08.2023 16:45 Відповісти
так я бачив,є "дрон вироби" але то штучне виробництво "на коліні",моє питання стало риторичне ,практично всі знають в чому справа ,сумно все це усвідомлювати...
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16.08.2023 20:07 Відповісти
В этой стране всем заведует ФСБешная ТВАРЬ дЕрмак и этим все СКАЗАНО!!!!
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16.08.2023 19:52 Відповісти
Нічого, вчора одна, вибачте, дура сказала що війна на десятиліття, то до 2030 і у нас щось з'явиться. Можливо дехто це навіть побаче...
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16.08.2023 16:41 Відповісти
От її і депутатів спецротою на нуль.
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16.08.2023 16:47 Відповісти
Герань (Шахед), Ланцет и т.д., а у нас спутник Притулы, асфальт, яйца по 17, квартальное отребье концертики даёт для дебилов и т.д.
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16.08.2023 16:49 Відповісти
 
 