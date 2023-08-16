ГУР підтверджує, що Росія почала застосовувати "Шахеди" власного виробництва

Росія почала виробництво іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території, але деталі для дронів все ще завозять з Ірану.

Про це повідомив Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки що йдеться про великовузлову збірку (Росія отримує готові до збірки комплектуючі. - Ред.) і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", - розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони "Шахед" - це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

"Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - додав Юсов.

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Нагадаємо, розвідка Великої Британії сьогодні повідомляла, що Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.