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Українських військовополонених у СІЗО Таганрога били та катували струмом, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

таганрог,сізо

Українських військовополонених піддавали жорстоким катуванням під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У бесіді з Бі-бі-сі понад десяток колишніх військовополонених, звільнених у рамках обміну, повідомили подробиці систематичного фізичного та психологічного насильства під час перебування у СІЗО №2 у Таганрозі.

За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.

Українці розповіли, що російські охоронці постійно загрожують ув'язненим і залякують їх, деякі з них дали неправдиві зізнання, які нібито були використані як докази проти них на судових процесах.

За словами тих, хто повернувся з полону, їх там майже не годували, а поранені не отримували адекватної медичної допомоги, через що, як стверджується, деякі полонені померли в ув'язненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вы просто цивилизованные нацисты", - окупант у таборі для полонених склеює рожеві конверти, сидячи у м’якому кріслі. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
червоний хрест який допомогає підєрастії шукати полонених пітарів як завжди нічого не чує, не баче, не скаже... якщо питання стосується полонених українських воїнів
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16.08.2023 18:01
+18
Головне - корміть піцами полонених кацапів та вчасно періть їм простирадла, поки вони конвертики клеять.
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16.08.2023 17:59
+16
а кацапські виродки у нашому полоні пакетики клеють, ситі та довольні, і вголос нас нацистами називають. Світ до гори дригом..
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16.08.2023 18:10
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Головне - корміть піцами полонених кацапів та вчасно періть їм простирадла, поки вони конвертики клеять.
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16.08.2023 17:59 Відповісти
вони вже починають відмовлятись іти на обмін.
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16.08.2023 18:35 Відповісти
Грузити в таратайку й везти на обмін. Як кабана.
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16.08.2023 18:43 Відповісти
нашо його грузити, якщо російська сторона його на обмін не подає, і відповідно не віддає наших полонених.
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16.08.2023 18:51 Відповісти
червоний хрест який допомогає підєрастії шукати полонених пітарів як завжди нічого не чує, не баче, не скаже... якщо питання стосується полонених українських воїнів
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16.08.2023 18:01 Відповісти
А москалі їдять краще,як не тільки пенсіонери.а й добра частка людей і відпочивають в приміщеннях з ремонтом.

О ще одне.Представники тцк,українських чоловіків,ловлять,гамселять,відправляють на комісію на якій всі придатні.Ставляться коротше на багато гірше до свої,до своїх,ніж до москальских вбивць.
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16.08.2023 18:03 Відповісти
Так кацапи їм і є свої.
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16.08.2023 22:36 Відповісти
а кацапські виродки у нашому полоні пакетики клеють, ситі та довольні, і вголос нас нацистами називають. Світ до гори дригом..
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16.08.2023 18:10 Відповісти
було б справедливо таким фраєрам, після нахабних заяв на камеру, влупити козирної піздюліні і списати на самогубство
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16.08.2023 18:13 Відповісти
звісно було б. Та женевська ж *** конвенція..
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16.08.2023 18:16 Відповісти
та як хто хоче собі віку воротити ніяка конвенція не допоможе
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16.08.2023 18:20 Відповісти
Вы хотите ,чтобы мы вели себя ,как российские ублюдки?
Чтобы из нашего плена
Русские солдаты возвращались
В таком же ужасном состоянии
Как наши из русского плена?
Вы хотите,чтобы весь мир от нас отвернулся?
А тогда за что мы воюем?
За то,чтобы стать частью цивилизованного мира?
Или быть ровно такими же
Как русские ублюдки
Как бы они радовались этому!
Хорошо,что таких,как в этом чате
Нет среди украинских военных
Они на фронте ведут себя
По натовским стандартам
И не лупят пленных по точкам
А все желающие мордовать пленных
Сидят на диванах
И рассусоливают про войну
Ни секунды на ней не побывав
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16.08.2023 18:31 Відповісти
О, шваль кацапська виповзла.
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16.08.2023 22:37 Відповісти
так, я сама "ни секунды на войне не побывав", але мій коханий вже півтора роки воює, пройшов усі пекла, які були на цій війні, а зараз у госпіталі. Тож макаки російськомовні, типу тебе, точно мені розказувати не будуть, як і чого мені прагнути, шо казати, чи що писати. Второпало, чмо?
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17.08.2023 10:46 Відповісти
кацапи ********...
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16.08.2023 18:13 Відповісти
Емністі інтернешинал ще не зробило заяву, що вони самі винні бо якось не так дивились на кацапів?
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16.08.2023 18:14 Відповісти
Агову , гамнестіінтернейшл! То це так має бути?! Чого язик в дупу встромили? Піднімайте сморід! Ви це вмієте коли це кацапський полонених стосується! Гади продажні!
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16.08.2023 18:15 Відповісти
як міжнародна спільнота збирається покарати чи перевиховати росіян за криваві і жорстокі злочини ? катував же полонених не особисто путін і його невелика шайка. Злочини проти людяності вчиняють щоденно тисячі росіян. Теперішні санкції якось мало допомагають справитися з zомбаками.
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16.08.2023 18:19 Відповісти
А рашці завжди захід заносить хвости...рашку не можна обстрілювати,бо це тер.акт..в ФБ нічого не можна писати образливого-зараз блокують.путька всі чогось бояться...А українців можна вбивати щоденно.Захід буде,хіба що,трішки стурбваний..
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16.08.2023 18:21 Відповісти
Зеленському треба відосік запиляти з полоненими, а на Купянськом напрямі, треба БУЛО ЗАВЧАСНО єрмаку ОБОРОННІ РУБЕЖІ РОБИТИ !!
Бездіяльність, оцього збіговиська в урядовому кварталі під патронатом кришувателів підпільних пивних ларьків, має криваву ціну для Українців…
Пильнуймо Україну! Це не пивний ларьок кришувати!
Життя Українців не водиця, за це відповідати привладним годиться!
Слава Україні!!
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16.08.2023 18:29 Відповісти
Зешваль - кацапські працівники обрані 73% дебілів.
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16.08.2023 22:39 Відповісти
Ну а ву нас щомісяця виділяють10 тисяч на утримання одного рашиста в полоні ,проснітся не з тими маєте справу це дика орда.
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16.08.2023 18:31 Відповісти
Кацапы не люди.
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16.08.2023 18:36 Відповісти
пропоную вмазати по таганрогу
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16.08.2023 20:35 Відповісти
 
 