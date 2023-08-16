Українських військовополонених у СІЗО Таганрога били та катували струмом, - ВВС
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Українських військовополонених піддавали жорстоким катуванням під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У бесіді з Бі-бі-сі понад десяток колишніх військовополонених, звільнених у рамках обміну, повідомили подробиці систематичного фізичного та психологічного насильства під час перебування у СІЗО №2 у Таганрозі.
За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.
Українці розповіли, що російські охоронці постійно загрожують ув'язненим і залякують їх, деякі з них дали неправдиві зізнання, які нібито були використані як докази проти них на судових процесах.
За словами тих, хто повернувся з полону, їх там майже не годували, а поранені не отримували адекватної медичної допомоги, через що, як стверджується, деякі полонені померли в ув'язненні.
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О ще одне.Представники тцк,українських чоловіків,ловлять,гамселять,відправляють на комісію на якій всі придатні.Ставляться коротше на багато гірше до свої,до своїх,ніж до москальских вбивць.
Чтобы из нашего плена
Русские солдаты возвращались
В таком же ужасном состоянии
Как наши из русского плена?
Вы хотите,чтобы весь мир от нас отвернулся?
А тогда за что мы воюем?
За то,чтобы стать частью цивилизованного мира?
Или быть ровно такими же
Как русские ублюдки
Как бы они радовались этому!
Хорошо,что таких,как в этом чате
Нет среди украинских военных
Они на фронте ведут себя
По натовским стандартам
И не лупят пленных по точкам
А все желающие мордовать пленных
Сидят на диванах
И рассусоливают про войну
Ни секунды на ней не побывав
Бездіяльність, оцього збіговиська в урядовому кварталі під патронатом кришувателів підпільних пивних ларьків, має криваву ціну для Українців…
Пильнуймо Україну! Це не пивний ларьок кришувати!
Життя Українців не водиця, за це відповідати привладним годиться!
Слава Україні!!