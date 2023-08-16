Громадська антикорупційна рада при Міноборони створила робочу групу для вивчення ситуації з закупівлею зброї та за якими цінами це робилось
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Про це у своєму Facebook повідомила представниця ГАР МО Тетяна Ніколаєнко.
Як пояснила журналістка в коментарі Цензор.НЕТ, приводом для створення групи стала остання публікація NYT щодо начебто накручування цін постачальниками Міноборони.
"Попри те, що текст видання в основному базований на переліку старих обвинувачень на адресу Сергія Пашинського, там містяться твердження, які псують репутацію не лише конкретної персони, а й держави. А тому ці закиди слід перевірити", - зазначила Ніколаєнко.
"Крім того, раніше в ЗМІ вийшли низка матеріалів щодо дебіторської заборгованості при постачанні зброї. Розуміючи, що в неї можуть бути цілком обʼєктивні причини, я не можу виключати, що деякими гравцями ринку рухало виключно бажання наживи. Так, особисто для мене є дуже дивними обставини укладання контракту з "Львівським арсеналом", з яким МО тепер змушене судитись"-, зауважила представниця ради.
Вона також нагадала, що міністр оборони Олексій Резніков минулого року сам звільнив двох керівників державних спецімпортерів зброї за завищення цін.
Будь ласка, зачекайте...
Далі можна не читати.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
і всі всім забеспечені - 73 -плавно до 87...
А де наші всі НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, ВАС(Вищий антикорупційний суд)?
У нас же до хренища антикорупційних органів. Уявляєте скільки грошей вони з"їдають?
І ось нате вам - мало виявилось, створили раду при Міноборони
І що тепер кожне відомство, незважаючи на силу силенну антикорупційних органів, буде створювати ще й ради при міністерствах?
Та нам ніяких грошей не вистачить на захист, на зброю, якщо ми будемо кормити усю цю антикорупційну братію, яка ще й не показує ніде ніяких
результатів!
Національна рада з питань антикорупційної політики - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,
який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.
Всього аж 6(шість!) антикорупційних органів, які кормляться з бюджету!
І всіма завідує ОПА
А Україна з протягнутою рукою просить у Європи та НАТО - памажите!
До чого ж ви, зелені, довели країну !
Тицнуть на нього "чесними доказами" по звязаному тулупу. І все.
Так було з продовженням і зміною кількості перебування військових по договору оренди в криму для рашиської армії.
Так було, коли на бронітехниці не знайшли нічних приладів.
Так було при конвоювання трьох повністю заповнених персоналом(людьми) катерів в бік бердянська.
Так і зі складами , які зараз вважають були для сховку вже зіпсованих снарядів тощо.
Якщо підсумовувати - то ціх обранців цілком задовольняє метод ось вам негідник і звільнення, як покарання.