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держзакупівлі (334) Міноборони (5266) Ніколаєнко Тетяна (295)

Громадська антикорупційна рада при Міноборони створила робочу групу для вивчення ситуації з закупівлею зброї та за якими цінами це робилось

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міноборони

 Про це у своєму Facebook повідомила представниця ГАР МО Тетяна Ніколаєнко.

Як пояснила журналістка в коментарі Цензор.НЕТ, приводом для створення групи стала остання публікація NYT щодо начебто накручування цін постачальниками Міноборони.

"Попри те, що текст видання в основному базований на переліку старих обвинувачень на адресу Сергія Пашинського, там містяться твердження, які псують репутацію не лише конкретної персони, а й держави. А тому ці закиди слід перевірити", - зазначила Ніколаєнко.

"Крім того, раніше в ЗМІ вийшли низка матеріалів щодо дебіторської заборгованості при постачанні зброї. Розуміючи, що в неї можуть бути цілком обʼєктивні причини, я не можу виключати, що деякими гравцями ринку рухало виключно бажання наживи. Так, особисто для мене є дуже дивними обставини укладання контракту з "Львівським арсеналом", з яким МО тепер змушене судитись"-, зауважила представниця ради.

Вона також нагадала, що міністр оборони Олексій Резніков минулого року сам звільнив двох керівників державних спецімпортерів зброї за завищення цін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переможців тендерних торгів для Міноборони чекає жорсткий контроль якості, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Українка хотіла допомогти українським військовим, тому везла з Данії гуманітарку Загрузила жінка бус під зав'язку, щоб більше хлопців щось отримало. На польському кордоні вона дізналася, що в неї перегруз. Поляки поставилися до неї із розумінням і закрили очі на заборону.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
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16.08.2023 23:40
+13
Суки де діли 36 мільярдів?
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16.08.2023 23:49
+7
Та все поняли. Во всём виноват Порошенко.
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16.08.2023 23:34
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Оооо. Ще нічого не перевірили, а вона вже відбілює. Невже знайшли спільну мову і поділили інтереси?
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16.08.2023 23:29 Відповісти
При Міноборони?!

Далі можна не читати.
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16.08.2023 23:33 Відповісти
Та все поняли. Во всём виноват Порошенко.
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16.08.2023 23:34 Відповісти
Українка хотіла допомогти українським військовим, тому везла з Данії гуманітарку Загрузила жінка бус під зав'язку, щоб більше хлопців щось отримало. На польському кордоні вона дізналася, що в неї перегруз. Поляки поставилися до неї із розумінням і закрили очі на заборону.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
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16.08.2023 23:40 Відповісти
Суки де діли 36 мільярдів?
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16.08.2023 23:49 Відповісти
там де і куртки і броня - коротше трони - дрони....
і всі всім забеспечені - 73 -плавно до 87...
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17.08.2023 01:15 Відповісти
А чому б цим не зайнятись правоохоронним органам? Тим більше є численні причини вважати що корупція там процвітає. А то якась група при міноборони буде проводити не розслідування , а «вивчення ситуації», ще й з натяком вивчатимуть ситуацію по попередниках
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17.08.2023 00:13 Відповісти
Та хто ж не знає, о це ОПа на чолі з Єрмаком, Татаровим та Подоляком??? Нахіба створювати якісь групи та комісії, щоб це взнати? Але при цій Зельоній системі їх вже не здолати.
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17.08.2023 00:31 Відповісти
З 2014 року?
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17.08.2023 00:33 Відповісти
Міноборони буде саме себе перевіряти? (рада при Міноборони)

А де наші всі НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, ВАС(Вищий антикорупційний суд)?

У нас же до хренища антикорупційних органів. Уявляєте скільки грошей вони з"їдають?
І ось нате вам - мало виявилось, створили раду при Міноборони

І що тепер кожне відомство, незважаючи на силу силенну антикорупційних органів, буде створювати ще й ради при міністерствах?

Та нам ніяких грошей не вистачить на захист, на зброю, якщо ми будемо кормити усю цю антикорупційну братію, яка ще й не показує ніде ніяких
результатів!
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17.08.2023 00:35 Відповісти
Забув, ще ж

Національна рада з питань антикорупційної політики - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,

який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.

Всього аж 6(шість!) антикорупційних органів, які кормляться з бюджету!
І всіма завідує ОПА

А Україна з протягнутою рукою просить у Європи та НАТО - памажите!

До чого ж ви, зелені, довели країну !
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17.08.2023 00:44 Відповісти
Правоохоронцам нет веры , тогда нахрена они нужны ?? Кухарки делают аудит (!!) все как 1918 году .
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17.08.2023 00:48 Відповісти
Без гільйотини хрін розберешся з пацюками.
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17.08.2023 02:30 Відповісти
Если поскролить вниз, то на той же странице в похожих новостях выясняется, что этот совет яйцопо17 и утверждал в апреле 2023. А сейчас эти очередные бесполезные дармоеды из ненужного комитета с трескучим названием придут его проверять и немедленно все раскроют и обнародуют.
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17.08.2023 05:06 Відповісти
корупція в МО була весь час, тому потрібно Пентагон просити відкрити філію в Україні для всіх закупівель щоб замінити наперстників. і звільняти нікого не потрібно, на фронт всіх цих спеціалістів. хочете повернути 36 млрд - просіть допомогу ФБР, вони знайдуть і допоможуть заарештувати та повернути ці кошти
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17.08.2023 06:01 Відповісти
Прочитали где эта публикация? "Про це у своєму Facebook повідомила представниця ГАР МО Тетяна Ніколаєнко." Если кто то считает что можно запросто купить нужное оружие на рынке я вас разочарую. Не все так просто, на каждый контракт и партию оружия государство продавец в лице экспортных комитетов выдает лицензию, собирается такой комитет раз в месяц и если нет кворума заседание переносится. Далее EUC Украины не факт что пройдет. В Сербии к примеру EUC от стран ЕС и Украины не проходит никак. А в Сербии ряд заводов очень вкусную продукцию выпускают. Еще есть Америка которая должна одобрить покупку, не знали? Но это практически так. И не только в Сербии так. По сему большую роль играют посредники, без них не решить некоторые вещи. И все эти покупки проходят под грифом секретно и не фиг всяким представителям гражданских совать свой "разоблачительный нос" куда не просят! Надо за такие вещи наказывать вплоть до статьи за госизмену во время войны! Предоставить контроль за этим умным людям из ГУР и СБУ!
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17.08.2023 06:04 Відповісти
Постфактум випхнуть на очі якогось сіромаху.
Тицнуть на нього "чесними доказами" по звязаному тулупу. І все.
Так було з продовженням і зміною кількості перебування військових по договору оренди в криму для рашиської армії.
Так було, коли на бронітехниці не знайшли нічних приладів.
Так було при конвоювання трьох повністю заповнених персоналом(людьми) катерів в бік бердянська.
Так і зі складами , які зараз вважають були для сховку вже зіпсованих снарядів тощо.
Якщо підсумовувати - то ціх обранців цілком задовольняє метод ось вам негідник і звільнення, як покарання.
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17.08.2023 07:55 Відповісти
 
 