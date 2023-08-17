Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу, - Міненерго
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Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, заявив міністр. Він додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.
"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.
Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику РФ.
"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.
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Максимально принижені та опущені якщо так
От якщо кацапи не платять за транзит, то так Ви праві у другій частині посту, але нічого не поробиш.
Може тому що "нордстрiм" взiрвали.
В 2022г. Индия обогнала Арабские Эмираты по поставкам нефти в ЕС. /из интернета/.
нафтовік - хламідія....
в кловунярстві головне не плутати ролі...
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
Газ зберігається під землею на глибині близько 1500 метрів у газосховищах та водоносних горизонтах, які знаходяться далеко від лінії фронту на заході України. Однак прибуток трейдерів дійсно може випаруватися, якщо ракети почнуть бити по трубопроводах і компресорних станціях, тим самим блокуючи паливо всередині країни.
Ще один ризик полягає в тому, що в разі погіршення енергетичної ситуації в країні український «уряд може сказати: нам потрібно конфіскувати газ».
Українські чиновники заявляють, що до зими іноземні трейдери зможуть зберігати в країні 3,5 млрд кубометрів газу з потенціалом в 10 млрд.
Куда исчезла гуманитарочка на Львовщине?
ви бачили тих 95х мишей?
там одну нагодувати - всі заводи Америкі і Канади гудуть мов скажені...
А українців там багато.
Все таки Білий Клин
Живу в Майями а зарплата платит мне Шмыгаль...😁