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газові переговори (182) Галущенко (249) транзит газу (307) Міненерго (360)

Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

газопровод

Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, заявив міністр. Він додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.

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Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику РФ.

"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Виходить ми і зараз все ще прокачуємо російський газ?

Максимально принижені та опущені якщо так
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16.08.2023 23:52
+10
квн - зеленський до *****, кацапсьска пішла - "один, хто управяет Украиной, забери мене отсюда..."
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
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17.08.2023 00:16
+9
зеленожопі домовляться втіхаря про постання, повз бюджет
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17.08.2023 00:01
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ну Україна може і не домовлятиметься а от Изі домовляться і все буде як треба
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16.08.2023 23:44 Відповісти
отакі домовленості афігенно мотивують ...
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16.08.2023 23:46 Відповісти
Виходить ми і зараз все ще прокачуємо російський газ?

Максимально принижені та опущені якщо так
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16.08.2023 23:52 Відповісти
нафту газ качаємо для союзників та конченої мадярії.
От якщо кацапи не платять за транзит, то так Ви праві у другій частині посту, але нічого не поробиш.
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17.08.2023 00:01 Відповісти
Тиск в нашій газовій системі тримається за рахунок транзиту газу. Притомні експерти вже говорять , що потрібно проводити модернізацію , інакше в 2024 після припинення транзиту цілі регіони можуть залишитися без газопостачання.
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17.08.2023 00:15 Відповісти
не на часі
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17.08.2023 07:06 Відповісти
Ничего тут такого нет,контракты...сша вон с бритами торговали норм когда те им белый дом сожгли)
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17.08.2023 00:01 Відповісти
Цей газ йде союзникам, які постачають нам зброю. Без неї ми б і місяць не протримались.
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17.08.2023 07:02 Відповісти
Так iще i збiльшили транзит порiвняно з 2021р.
Може тому що "нордстрiм" взiрвали.
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17.08.2023 09:55 Відповісти
А з нафтою як ?
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16.08.2023 23:52 Відповісти
З нафтою все просто. Индия увеличила экспорт нефти из рашки чуть ли не в3 раза. Эту нефть немножко перерабатывают и она идет в ЕС под другим брендом.
В 2022г. Индия обогнала Арабские Эмираты по поставкам нефти в ЕС. /из интернета/.
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17.08.2023 10:53 Відповісти
може нафтопродуктів ? Індуси постачають у Європку точно не нафту.
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17.08.2023 22:37 Відповісти
буба не нафтовік - гуманітарій-адвокат,
нафтовік - хламідія....
в кловунярстві головне не плутати ролі...
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16.08.2023 23:59 Відповісти
зеленожопі домовляться втіхаря про постання, повз бюджет
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17.08.2023 00:01 Відповісти
Zelenye pitary!
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17.08.2023 00:04 Відповісти
з газом буде такий самий "гешефт" як і з українським хлібом
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17.08.2023 00:07 Відповісти
Колись у книгах по історії цієї війни Наші нащадки мучитимуться над причинами нелогічних речей, абсурдних зволікань та пасивності Заходу. Прийдеться все пояснювати,що то наслідки ковіду повиїдали нейрони мозку половині населення планети. А іншій половинігомосексуальні відносини загнали гівно у мозок. А як пояснити увесь цей абсурд?!
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17.08.2023 00:08 Відповісти
качати можна... якщо європа попросить... по спотовим цінам на прокачку. а вони повинні бути в 3-5 раз вищі за договірні.
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17.08.2023 00:09 Відповісти
Договариваться уже будем с Тюменской Независимой Республикой
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17.08.2023 00:16 Відповісти
квн - зеленський до *****, кацапсьска пішла - "один, хто управяет Украиной, забери мене отсюда..."
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
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17.08.2023 00:16 Відповісти
Такеж сміття й обирало щоб можна було поржать, лушпаки хочуть жити в цирку сподіваюсь їм тепер весело до всирачки.
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17.08.2023 09:22 Відповісти
а як ермак дзвінок? - а як повторний?
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17.08.2023 00:20 Відповісти
Зараз практика закачування газу в сховища на території України з метою продажу його дорожче набирає популярності серед сировинних трейдерів, пише WSJ. Вони можуть заробити на цьому сотні мільйонів доларів, але загроза того, що все піде прахом , реальна.

Газ зберігається під землею на глибині близько 1500 метрів у газосховищах та водоносних горизонтах, які знаходяться далеко від лінії фронту на заході України. Однак прибуток трейдерів дійсно може випаруватися, якщо ракети почнуть бити по трубопроводах і компресорних станціях, тим самим блокуючи паливо всередині країни.
Ще один ризик полягає в тому, що в разі погіршення енергетичної ситуації в країні український «уряд може сказати: нам потрібно конфіскувати газ».
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17.08.2023 00:30 Відповісти
За останні кілька тижнів збільшився потік газу, закачаного в українські сховища - найбільший сьогодні в Європі. Сировина надходить з усього світу: частина надходить у вигляді зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів і Нігерії і потрапляє в європейську трубопровідну систему. Інші партії доставляються безпосередньо з великих родовищ в Норвегії і Великобританії. Невелика кількість газу продовжує надходити з Росії.
Українські чиновники заявляють, що до зими іноземні трейдери зможуть зберігати в країні 3,5 млрд кубометрів газу з потенціалом в 10 млрд.
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17.08.2023 00:35 Відповісти
«Трейдери приходять в Україну без додаткового страхування, фактично беручи на себе ці комерційні ризики, що є чудовим сигналом», - зазначив виконавчий директор «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Київ не розглядатиме можливість конфіскації палива, додав він.
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17.08.2023 00:38 Відповісти
Трейдерам платять за те, щоб вони запаслися паливом, яке пізніше буде використовуватися для виробництва електроенергії та опалення в Європі. На заміщення російського палива з інших країн світу в Європу надійшло стільки природного газу, що ціни на нього впали більш ніж на 80% за останній рік. Так що торгівля в цій сфері буде досить прибутковим підприємством - звичайно, якщо все піде добре.
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17.08.2023 00:44 Відповісти
Какнайдійцю, а не простіше дати посилання?
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17.08.2023 04:44 Відповісти
https://youtu.be/Lc_kQ9-b6cc...

Куда исчезла гуманитарочка на Львовщине?
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17.08.2023 06:35 Відповісти
миші...
ви бачили тих 95х мишей?
там одну нагодувати - всі заводи Америкі і Канади гудуть мов скажені...
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17.08.2023 06:59 Відповісти
вести перемовини про транзит газу потрібно з Ямало- Ненецької незалежної держави
А українців там багато.
Все таки Білий Клин
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17.08.2023 07:51 Відповісти
https://youtu.be/78z4T3e9qXE...

Живу в Майями а зарплата платит мне Шмыгаль...😁
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17.08.2023 08:06 Відповісти
 
 