РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4370 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине Газовая война
10 376 32
газовые переговоры (1031) Галущенко (174) Транзит газа (300) Минэнерго (216)

Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

газопровод

После завершения контракта на транзит газа с Россией Украина не будет вести переговоры о его продлении.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, и его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил министр. Он добавил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзита. Галущенко выразил надежду, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", - заявил министр. Он напомнил заявление еврокомисара Кадры Симсон о том, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа.

Читайте также: В Германии прошли обыски по делу подрыва "Северных потоков"

Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики РФ.

"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – добавил Галущенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Виходить ми і зараз все ще прокачуємо російський газ?

Максимально принижені та опущені якщо так
показать весь комментарий
16.08.2023 23:52
+10
квн - зеленський до *****, кацапсьска пішла - "один, хто управяет Украиной, забери мене отсюда..."
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
показать весь комментарий
17.08.2023 00:16
+9
зеленожопі домовляться втіхаря про постання, повз бюджет
показать весь комментарий
17.08.2023 00:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну Україна може і не домовлятиметься а от Изі домовляться і все буде як треба
показать весь комментарий
16.08.2023 23:44 Ответить
отакі домовленості афігенно мотивують ...
показать весь комментарий
16.08.2023 23:46 Ответить
Виходить ми і зараз все ще прокачуємо російський газ?

Максимально принижені та опущені якщо так
показать весь комментарий
16.08.2023 23:52 Ответить
нафту газ качаємо для союзників та конченої мадярії.
От якщо кацапи не платять за транзит, то так Ви праві у другій частині посту, але нічого не поробиш.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:01 Ответить
Тиск в нашій газовій системі тримається за рахунок транзиту газу. Притомні експерти вже говорять , що потрібно проводити модернізацію , інакше в 2024 після припинення транзиту цілі регіони можуть залишитися без газопостачання.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:15 Ответить
не на часі
показать весь комментарий
17.08.2023 07:06 Ответить
Ничего тут такого нет,контракты...сша вон с бритами торговали норм когда те им белый дом сожгли)
показать весь комментарий
17.08.2023 00:01 Ответить
Цей газ йде союзникам, які постачають нам зброю. Без неї ми б і місяць не протримались.
показать весь комментарий
17.08.2023 07:02 Ответить
Так iще i збiльшили транзит порiвняно з 2021р.
Може тому що "нордстрiм" взiрвали.
показать весь комментарий
17.08.2023 09:55 Ответить
А з нафтою як ?
показать весь комментарий
16.08.2023 23:52 Ответить
З нафтою все просто. Индия увеличила экспорт нефти из рашки чуть ли не в3 раза. Эту нефть немножко перерабатывают и она идет в ЕС под другим брендом.
В 2022г. Индия обогнала Арабские Эмираты по поставкам нефти в ЕС. /из интернета/.
показать весь комментарий
17.08.2023 10:53 Ответить
може нафтопродуктів ? Індуси постачають у Європку точно не нафту.
показать весь комментарий
17.08.2023 22:37 Ответить
буба не нафтовік - гуманітарій-адвокат,
нафтовік - хламідія....
в кловунярстві головне не плутати ролі...
показать весь комментарий
16.08.2023 23:59 Ответить
зеленожопі домовляться втіхаря про постання, повз бюджет
показать весь комментарий
17.08.2023 00:01 Ответить
Zelenye pitary!
показать весь комментарий
17.08.2023 00:04 Ответить
з газом буде такий самий "гешефт" як і з українським хлібом
показать весь комментарий
17.08.2023 00:07 Ответить
Колись у книгах по історії цієї війни Наші нащадки мучитимуться над причинами нелогічних речей, абсурдних зволікань та пасивності Заходу. Прийдеться все пояснювати,що то наслідки ковіду повиїдали нейрони мозку половині населення планети. А іншій половинігомосексуальні відносини загнали гівно у мозок. А як пояснити увесь цей абсурд?!
показать весь комментарий
17.08.2023 00:08 Ответить
качати можна... якщо європа попросить... по спотовим цінам на прокачку. а вони повинні бути в 3-5 раз вищі за договірні.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:09 Ответить
Договариваться уже будем с Тюменской Независимой Республикой
показать весь комментарий
17.08.2023 00:16 Ответить
квн - зеленський до *****, кацапсьска пішла - "один, хто управяет Украиной, забери мене отсюда..."
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
показать весь комментарий
17.08.2023 00:16 Ответить
Такеж сміття й обирало щоб можна було поржать, лушпаки хочуть жити в цирку сподіваюсь їм тепер весело до всирачки.
показать весь комментарий
17.08.2023 09:22 Ответить
а як ермак дзвінок? - а як повторний?
показать весь комментарий
17.08.2023 00:20 Ответить
Зараз практика закачування газу в сховища на території України з метою продажу його дорожче набирає популярності серед сировинних трейдерів, пише WSJ. Вони можуть заробити на цьому сотні мільйонів доларів, але загроза того, що все піде прахом , реальна.

Газ зберігається під землею на глибині близько 1500 метрів у газосховищах та водоносних горизонтах, які знаходяться далеко від лінії фронту на заході України. Однак прибуток трейдерів дійсно може випаруватися, якщо ракети почнуть бити по трубопроводах і компресорних станціях, тим самим блокуючи паливо всередині країни.
Ще один ризик полягає в тому, що в разі погіршення енергетичної ситуації в країні український «уряд може сказати: нам потрібно конфіскувати газ».
показать весь комментарий
17.08.2023 00:30 Ответить
За останні кілька тижнів збільшився потік газу, закачаного в українські сховища - найбільший сьогодні в Європі. Сировина надходить з усього світу: частина надходить у вигляді зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів і Нігерії і потрапляє в європейську трубопровідну систему. Інші партії доставляються безпосередньо з великих родовищ в Норвегії і Великобританії. Невелика кількість газу продовжує надходити з Росії.
Українські чиновники заявляють, що до зими іноземні трейдери зможуть зберігати в країні 3,5 млрд кубометрів газу з потенціалом в 10 млрд.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:35 Ответить
«Трейдери приходять в Україну без додаткового страхування, фактично беручи на себе ці комерційні ризики, що є чудовим сигналом», - зазначив виконавчий директор «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Київ не розглядатиме можливість конфіскації палива, додав він.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:38 Ответить
Трейдерам платять за те, щоб вони запаслися паливом, яке пізніше буде використовуватися для виробництва електроенергії та опалення в Європі. На заміщення російського палива з інших країн світу в Європу надійшло стільки природного газу, що ціни на нього впали більш ніж на 80% за останній рік. Так що торгівля в цій сфері буде досить прибутковим підприємством - звичайно, якщо все піде добре.
показать весь комментарий
17.08.2023 00:44 Ответить
Какнайдійцю, а не простіше дати посилання?
показать весь комментарий
17.08.2023 04:44 Ответить
https://youtu.be/Lc_kQ9-b6cc...

Куда исчезла гуманитарочка на Львовщине?
показать весь комментарий
17.08.2023 06:35 Ответить
миші...
ви бачили тих 95х мишей?
там одну нагодувати - всі заводи Америкі і Канади гудуть мов скажені...
показать весь комментарий
17.08.2023 06:59 Ответить
вести перемовини про транзит газу потрібно з Ямало- Ненецької незалежної держави
А українців там багато.
Все таки Білий Клин
показать весь комментарий
17.08.2023 07:51 Ответить
https://youtu.be/78z4T3e9qXE...

Живу в Майями а зарплата платит мне Шмыгаль...😁
показать весь комментарий
17.08.2023 08:06 Ответить
 
 