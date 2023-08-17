Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа, - Минэнерго

После завершения контракта на транзит газа с Россией Украина не будет вести переговоры о его продлении.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, и его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил министр. Он добавил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзита. Галущенко выразил надежду, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", - заявил министр. Он напомнил заявление еврокомисара Кадры Симсон о том, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа.

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Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики РФ.

"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – добавил Галущенко.