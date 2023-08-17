Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа, - Минэнерго
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После завершения контракта на транзит газа с Россией Украина не будет вести переговоры о его продлении.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, и его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил министр. Он добавил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзита. Галущенко выразил надежду, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.
"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", - заявил министр. Он напомнил заявление еврокомисара Кадры Симсон о том, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа.
Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики РФ.
"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – добавил Галущенко.
Пожалуйста, подождите...
Максимально принижені та опущені якщо так
От якщо кацапи не платять за транзит, то так Ви праві у другій частині посту, але нічого не поробиш.
Може тому що "нордстрiм" взiрвали.
В 2022г. Индия обогнала Арабские Эмираты по поставкам нефти в ЕС. /из интернета/.
нафтовік - хламідія....
в кловунярстві головне не плутати ролі...
як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
Газ зберігається під землею на глибині близько 1500 метрів у газосховищах та водоносних горизонтах, які знаходяться далеко від лінії фронту на заході України. Однак прибуток трейдерів дійсно може випаруватися, якщо ракети почнуть бити по трубопроводах і компресорних станціях, тим самим блокуючи паливо всередині країни.
Ще один ризик полягає в тому, що в разі погіршення енергетичної ситуації в країні український «уряд може сказати: нам потрібно конфіскувати газ».
Українські чиновники заявляють, що до зими іноземні трейдери зможуть зберігати в країні 3,5 млрд кубометрів газу з потенціалом в 10 млрд.
Куда исчезла гуманитарочка на Львовщине?
ви бачили тих 95х мишей?
там одну нагодувати - всі заводи Америкі і Канади гудуть мов скажені...
А українців там багато.
Все таки Білий Клин
Живу в Майями а зарплата платит мне Шмыгаль...😁