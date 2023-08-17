Ворог завдав ракетних ударів по Дніпропетровщині

Під ранок ворог атакував Дніпропетровську область ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

Інші наслідки атаки нині уточнюються.

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