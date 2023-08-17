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Новини Війна в Україні
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Дніпропетровщина (2351) обстріл (21010) ракети (2782)

Ворог завдав ракетних ударів по Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,х-101

Під ранок ворог атакував Дніпропетровську область ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

Інші наслідки атаки нині уточнюються.

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Автор: Ірина Дашківська
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кацапські підари!
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17.08.2023 09:08 Відповісти
Не ображайте підарів.
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17.08.2023 10:47 Відповісти
ти що один з них?
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17.08.2023 17:34 Відповісти
Кремлівський Робін Гуд.

Після сповіді своєму духівнику в гріху перелюбу (дід бабаєв зруйнував свою сім'ю і за живої законної дружини заліз під ковдру до молодої гімнастки), «збирач земель і морів російських», як це прийнято в православ'ї три рази поцілувався з патріархом рпц мп Кирилом Гундяєвим.

Розлучаючись з не дуже високим гостем, патріарх московський і всього Сибіру дав повчання колишньому «топтуну» зовнішнього спостереження КДБ - путіну:

«Приобретай себе друзей богатством неправедным».

- Цікава пропозиція, - подумав господар Кремля.

- У Росії вже майже не залишилося друзів. Усі європейські країни, крім Угорщини, економіка якої сидить на газовій голці «Газпрому» визнали недоімперію країною - терористом та шукають нових постачальників вуглеводнів.

За рік спецоперації в Україні, неправедного багатства зернових, вкрадених у Херсонській та Запорізькій областях, зібралося понад два мільйони тонн. Тому російський диктатор спрямував свій погляд на африканські країни: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритрею і запропонував постачати до цих країн по 25-50 тисяч тонн зерна та забезпечити його безоплатну доставку.

Завдяки самовідданій праці християнських місіонерів президент Зімбабве пан Еммерсон Мнангагва добре знайомий з біблійною Заповіддю «НЕ КРАДИ», категорично відмовився приймати в подарунок вкрадену в українських фермерів пшеницю.
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17.08.2023 09:52 Відповісти
Молодець! Німці в 1944 році в відповідь на килимові бомбардування союзників побудували 130 (сто тридцять) підземних заводів, які випускали тисячі ракет Фау-1,Фау-2, авіадвигунів для літаків, а також вели розробку ядерної зброі. Який підземний завод побудував Зелений Шлемазл? але тільки на підземних заводах можна вберегти виробництво від російських ракет.
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17.08.2023 12:06 Відповісти
зешмарклі можуть тільки на дорогах тирити
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17.08.2023 12:21 Відповісти
"І Дніпро наш величавий, і лани, і кручі стануть вам поперек горла москалі (ї...) смердючі!!!"
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17.08.2023 10:44 Відповісти
 
 