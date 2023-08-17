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Миколаївська область (1821) обстріл (21010) Очаків (183)

Ворог бив по акваторії Очаківської громади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Ворог продовжує завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 16 серпня, о 16:04, 16:43, 17:55 та 18:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині гуманітарне розмінування провели на площі у 60 тисяч гектарів, - Кім

Автор: Ірина Дашківська
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Знов глушили рибу?
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17.08.2023 08:08 Відповісти
 
 