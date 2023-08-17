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Ворог бив по акваторії Очаківської громади
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує завдавати ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 16 серпня, о 16:04, 16:43, 17:55 та 18:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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показати весь коментар17.08.2023 08:08 Відповісти Мені подобається 0
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