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Сили оборони мали успіх у напрямку південніше Урожайного. Біля Сеньківки та Богданівки тривають важкі бої, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, в напрямку південніше Урожайного (Донецька область. - Ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також читайте: Сили оборони стримують ворога в районі Авдіївки та Мар’їнки, противник безуспішно наступав біля Богданівки. За добу 20 боєзіткнень, - Генштаб

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Тому що новина не містить ніяких змін у порівнянні з попередніми днями - ЗСУ продовжують наступ на зазначених ділянках, каципи не мають значних успіхів на купянському.
Про рух у бік Завітного Бажання повідомляється кілька днів, тримаєм кулаки і чекаємо на скиглення кацапів - тоді вде можна і радіти.
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17.08.2023 09:11
+6
Чому під цією новиною жодного коменту?
1. Новина позитивна.
2. Новина від Генштабу.
3. Вновині нема кого обісрати.
висновок - ось чому тут жодного кремлєбота чи корисного кремлю ідіота.
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17.08.2023 09:02
+2
Про визволення Урожайного навіть прозвітувала маляр, яка має закупляти дрони для ЗСУ, але дронами і іншим озброєнням не займається. Там в міністерстві ще є купа заситіпників, не стільки скільки положено по штату, а скільки побажає секретар ОПи, тож не їхні гроші, аби мовчали та співали під їх дудку. Ті, що втспупали з пропозиціями, або проти неправомірних дій, або бездій міністерства і ОПи, поповнивши ряди заступників замовкли наввіки, мабуть потонули у зеленій масі брехні і маніпуляцій. Генш табу довіряю, як і ЗСУ і ця інформація дуже цінна, але несвоєчасна. Мабуть їм забороняють щось говорити, пока не скаже маляр чи єрмак. Давно визволення цього села намалювали на карті діпстейт, там все проходить оперативно і якость так склалося, що майже всі українці звертаються за інформацією до тієї карти. Не звертатися ж нам лдо брехливих кацапів і піарщиків маляр та її яйцекрденої команди.
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17.08.2023 09:31
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Чому під цією новиною жодного коменту?
1. Новина позитивна.
2. Новина від Генштабу.
3. Вновині нема кого обісрати.
висновок - ось чому тут жодного кремлєбота чи корисного кремлю ідіота.
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17.08.2023 09:02 Відповісти
Тому що новина не містить ніяких змін у порівнянні з попередніми днями - ЗСУ продовжують наступ на зазначених ділянках, каципи не мають значних успіхів на купянському.
Про рух у бік Завітного Бажання повідомляється кілька днів, тримаєм кулаки і чекаємо на скиглення кацапів - тоді вде можна і радіти.
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17.08.2023 09:11 Відповісти
зміни є, і значні. За попередньою інформацією, Урожайне ще вчора не вважалося повністюзвільненимю А тут мова йде вже навіть про просування на південь від Урожайного.
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17.08.2023 10:22 Відповісти
Про звільнення Урожайного ще позавчора не знав тільки лінивий в інтернеті.
І про те що касаби понатикали неймовірну кількість мін (на один квадратний метр по 5 штук) знають.
Українцям повезло із Залужним, який береже життя Воїнів, і при мінімальних втратах визволяє Україну.
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17.08.2023 11:47 Відповісти
не створюй собі кумира.
українцям пощастило
що знайшло ся
400 000 українців.
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17.08.2023 13:54 Відповісти
ты читать не умеешь? перечитай что на писал.
****...

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17.08.2023 18:02 Відповісти
Про це мова йде 2-3 дні якщо не більше. Повідомили офіційно - ну і добре, є і «не офіційна» інформація.
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17.08.2023 11:49 Відповісти
Молодець! Німці в 1944 році в відповідь на килимові бомбардування союзників побудували 130 (сто тридцять) підземних заводів, які випускали тисячі ракет Фау-1,Фау-2, авіадвигунів для літаків, а також вели розробку ядерної зброі. Який підземний завод побудував Зелений Шлемазл? але тільки на підземних заводах можна вберегти виробництво від російських ракет.
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17.08.2023 12:07 Відповісти
а де ти був і не лизав сраку коли не підірвали жодного мосту на півдні та і на півночі теж при наступі ворога
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17.08.2023 16:35 Відповісти
я був вдома і не лизав нікому сраку.
шо не подобається, шо поряд із тобою мости не підривав? ти скільки підірвав, а то я бачу- в тебе окрім твого рваного пєрдака вд мого коменту якось погано з досягненнями.ю
ну,буває,не всім жеж))
боже яке ж тийобнуте..
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17.08.2023 17:25 Відповісти
Чому під цією новиною жодного коменту? Я щойно ввімкнув комп'ютер.
«Укрофашисты» за одно августовское утро сбили под Бахмутом и в Запорожской области два московитских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» «аналохофнет».

На 17.08.2023 года «биндеровцы» отправили в украинские мартены на переплавку воинскую технику «второй по численности армии в мире:
Танки - 4329 (+5)ББМ - 8398 (+18)Артиллерия - 5169 (+17)РСЗО - 714Средства ПВО - 486 (+1)Самолеты - 315Вертолеты - 314БПЛА - 4272 (+24)Крылатые ракеты - 1406 (+2)Корабли (катера) - 18Автомобили и автоцистерны - 7641 (+27)Специальная техника - 773Личный состав оккупантов - около 256 050 (+480) - отправились на концерт к кабдзону.
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17.08.2023 17:23 Відповісти
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17.08.2023 17:28 Відповісти
Про визволення Урожайного навіть прозвітувала маляр, яка має закупляти дрони для ЗСУ, але дронами і іншим озброєнням не займається. Там в міністерстві ще є купа заситіпників, не стільки скільки положено по штату, а скільки побажає секретар ОПи, тож не їхні гроші, аби мовчали та співали під їх дудку. Ті, що втспупали з пропозиціями, або проти неправомірних дій, або бездій міністерства і ОПи, поповнивши ряди заступників замовкли наввіки, мабуть потонули у зеленій масі брехні і маніпуляцій. Генш табу довіряю, як і ЗСУ і ця інформація дуже цінна, але несвоєчасна. Мабуть їм забороняють щось говорити, пока не скаже маляр чи єрмак. Давно визволення цього села намалювали на карті діпстейт, там все проходить оперативно і якость так склалося, що майже всі українці звертаються за інформацією до тієї карти. Не звертатися ж нам лдо брехливих кацапів і піарщиків маляр та її яйцекрденої команди.
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17.08.2023 09:31 Відповісти
2. Маляр не має жодного стосунку до закупівель.
2. Ботяри, ви такі знайшли, як у новині від Генштабу обісрати когось з українців, шо працюють на перемогу.
3. Генштабу нічого не забороняють - я читаю звіти і МО і Генштабу, вони практично ідентичні. От тільки під новинами від Генштабу взагалі по нулях з коментами (зараз завдяки мені боти хоч шось висрали, і те недолуге і без жодного позитиву яи хоча б конструктиву, звичайне зрадофільське лайно, як завжди).
3. Діпстейтом не користуюся від слова взагалі. Тільки закордонними картами.
4. За те шо зміг хоч якось втулити під цією новиною від Генштабу обкладання лайном Маляр та МО, сподіваюся, тобі накидають пару рубліків.
До речі, ти мені винен.Бо якби не я - ти б проігнуровав можливість заробити, кацапе, гавнкувши шось зрадницьке під гет позитивною новиною від Генштабу.
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17.08.2023 10:27 Відповісти
Не погтрібно так рвати дупу за команду яйцекрадів. Звичайно я ніякий не кацап, а українець, бо знаю своє коріння ад до прапрадідів. Жодного мого родича не було з кацапським корінням. Я ще і ще раз наголошую, що інформації Генштабу довіряю і радію їх повідомленням. Брезгливо відношуся до повідомлень цілого заступника міністра оборони резнікова, який запачкався на яйцях по 17, змародерених 32 мільярди гривень, що йшли на закупку озброєння і снарядів. Наскільки мені відомо, то міністерство оборони має займатися забезпеченням армії всім необхідним. А тому до Вас, захисника маляр і резнікова - де наші ракети? Де наші тисячі дронів? Де наші снаряди? Точніше - де наші заводи по виготовленню цієї зброї? Чому з 2019 року ні разу не виконали оборонного замовлення? Чому резніков розформував танковий підрозділ в Житомирській області перед нападом кацапів? Чому резніков і його підлеглі брехали, що нападу не буде і дули в одну шашличну дудку? Ви мені будете затикати рота брешучи, що я кацап, щоб я нічого не писав про про..би Ведічайшого? Що знову слухати абдристовича, що за три нежділі переможемо? Чи депутатку Василевську-Смаглюк сидіти вдома, мов кацапи цивільних не вбивають? Чи верещук розмінувати Чонгар і Перекоп для гарних і ******** рейсових автобусів до Криму?
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17.08.2023 11:04 Відповісти
Пан Олег мабуть сам є подоляковський і прикривається, що маляр працювала на "Прямому" ніби за цього її захищає? Так маляр працювала майже на всіх телеканалах. Я розумію і бачив, кого вона весь час обливала брудом і чомусь так співпало, що обдивала 5-го Президента і "Прямий" і благотворила Боневтіка і його оточення і за свою брудну роботу отримала посаду цілого заступника міністра оборони і дня не служивши в армії. Цим Боневтік і його воровито-мародерська команда помстилися і витерли ноги об військових і ткнули їх носом, що жінка, яка і дня не служила буде вами керувати, бо те міністерство нічого не варте... ви ніхто і щоб довго пам'ятали, як намагатися вручити повістки аж 4 розачка Володі. Чи можливо вручені сьогодні повістки шифірам, лисому, пікалову чи тамбовському вовку чи комусь їз тієї кодли? Ні, повигрібали всіх із сіл, бідних із заводів, а друзі Володі тасуються по нічним клубам, барах попри комендантську годину. Спокійно виїзджають на відпочинок за кордон і навіть там залишаються.
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17.08.2023 12:34 Відповісти
намагатися вручити повістки аж 4 розачка Володі....

. Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Чернігова, знищення Маріуполя, Бахмута, Бучі, Iрпеня, Гостомеля, Попасной, екологічна катастрофа в Херсонський області через підрив орками греблі Каховської ГЕС, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Скадовська та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів майже чотири мільона тон пшениці,ячменя та сонячника - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який висміював на сцені Ісуса Христа, Мойсея і таємну вечерю, чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.

Зробимо разом. https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw
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17.08.2023 17:26 Відповісти
чому ж мій комент забанили? правда очі коле?

які ж ви боягузи до всьог. ну тепер брешіть скільки можете,вам фублікв накидають))
а текст, мамадарагая, смєшалісь в кучу коні і алені))ї
мй комент був про маляр -у тебе стільки тупого тексті якій скінчується епічним "виїзджають на відпочинок за кордон і навіть там залишаються"
всю свою мєтадічку увіпхнув в ОДИН комент, взагалі якось без фантазій працюєш, боте
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17.08.2023 17:31 Відповісти
Як там Вас називати пане Олег, чи патріотом Боневтіка, чи патріотом Бені, але точно не патріотом ЗСУ. Бо я пишу і вимагаю, щоб не піарились, а направили гроші, не свої, а бюджетні на ракети, на дрони, на снаряди, які дуже потрібні ЗСУ. Але як показав час, Боневтік до цього часу будує дороги, фінансує російськомовні телеканали, фінансує свою основну і важку зброю - телемарафон, якими загаджує вуха і мізки наріду. А його команда в Києві закупила на мільйони барабани в бомбосховища, це є якими потрібно бути без честі і совісті? Ось його турбота, а не про військових. Тільки за 2 роки накрали і намародериди більше 32 мільярдів і не можуть відшукати кінці, хто отримав гроші. А в цей час хтось гинув, бо не було чим крити ворога. А що стосується маляр, так весь світ одягав наше військо то в літню форму, то в зимню. Про яйця по 17 грн. писати? Думаю про картоплю,яблука, яйця, олію, солярку всі чули, але і резніков і маляр і інші зступники на місцях і ходять посміхаються і лізуть коментувати здобутки ЗСУ. Для цього є спеціальні спікери в кожному підрозділі і Генштабі, а міністрество оборони має займатися виключно забезпеченням армії.
Я вас пане не банив, пишіть собі на здоров'я. І якщо Ви отримуєте срублі чи долари за свій срач, так це не означає, що всі цим займаються.
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17.08.2023 18:16 Відповісти
ваш довгий висєр читати немає сенсу. ітогі падвєдьом: Знов у вас - Маляр - зелена, я - зелений, всі пітари, один ти - дартаньян.
адекватності в вас бракує.
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18.08.2023 20:26 Відповісти
Анатолий К 65c6a92d "Що знову слухати абдристовича..."

За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо «Буратіно» не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.
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17.08.2023 17:24 Відповісти
Любим искать предателей и врагов. Хобби.
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17.08.2023 21:42 Відповісти
Ого, це про нас! Треба поки знаходимося в зоні бойових дій максимально все посписувати, бо потім від аудитів, перевірок, інвентаризацій не відіб'ємося…
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17.08.2023 10:54 Відповісти
 
 