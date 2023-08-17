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Окупанти на Нікольському напрямку терміново будують чергову лінію оборони, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,росія,росіяни

Росіяни почали термінову розбудову нової лінії оборони на Нікольському напрямку (Донецька область). Також почали активне окопування лісів у Федорівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - написав Андрющенко.

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Крім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.

"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - додав радник мера Маріуполя.

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А чом би не будувати, коли "карколомність" наступу їм це дозволяє...
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17.08.2023 10:35 Відповісти
Це обгрунтований наїзд на пройоб змі висвітлення підготовки наступу чи прокацапська методичка про проваляний, повільний наступ?
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17.08.2023 10:46 Відповісти
Перше звичайно.
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17.08.2023 10:57 Відповісти
От тупі створіння, негайно запустити туди з Су-24, замість Storm Shadow, Верещук, нехай пролітаючи на ними з парасолькою, навчить їх запускати маршрутки до лінії зіткнення, замість побудови оборонних ліній.
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17.08.2023 10:58 Відповісти
Ми не будуємо чергових ліній оборони, бо з такими людьми як Зеля та Єрмак можни тільки наступати.
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17.08.2023 11:05 Відповісти
... на граблі.
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17.08.2023 11:25 Відповісти
Добра ця новина, чи погана залежить від того, коли наші хлопці з ЗСУ відкинуть московитів на ці позиції. Віримо, що це станеться найближчим часом!
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17.08.2023 12:02 Відповісти
Ці кацапи зовсім долбануті. За півроку, поки Зельониє трубіли з усіх точок про запланований весняний контрнаступ, вони все замінували і влили в бетон укріплення. Ні щоб про шашлички мріяти, все розмінувати, та дороги з лінії зіткнення в тил заасфальтувати!
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17.08.2023 12:17 Відповісти
 
 