Окупанти на Нікольському напрямку терміново будують чергову лінію оборони, - Андрющенко
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Росіяни почали термінову розбудову нової лінії оборони на Нікольському напрямку (Донецька область). Також почали активне окопування лісів у Федорівському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - написав Андрющенко.
Крім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.
"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - додав радник мера Маріуполя.
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