Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана
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Попри рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, за оцінкою Держетнополітики, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до міста на Рош га-Шана.
Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає Цензор.НЕТ.
"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у країну, що воює, вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається представники міської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники поінформували ро готовність прийняти понад 30 тисяч прочан. Першочергові питання, які наразі вирішуються, - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.
Мер Умані Ірина Плетньова вказала на виклики – передовсім безпекові – які стоять перед організаторами прощі. Адже убезпечити укриттями від рашистських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.
Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка.
Будь ласка, зачекайте...
Хасиди- паломники та ізраїлські поліцейські громадяни Ізраїлю? А Держава Ізраїль зобовязалася захищати своїх громадян, де би вони не перебували?
Так от виконуйте зобовязання - надайте озброєння до ЗСУ для забезпечення надійного захисту Ваших громадян.
І буде Вам гарний Рош Га-Шан!
Шалом!
А віддавати?
А навіщо? -- Хасиди через рік знов же приїдуть.
У потім , в тебе є якась осбиста технологія , яка б"є виключно по хасідах й не чепає жителів Умані ?!
Ти за руйнацію "Софіївського парку" ?!
Яким же ж требо бути юдофобом, що заради вбивства якигось дивкуватих й карікатурних юдеїв бажати смерті усіх , хто буде поряд з
ними ... бажати руйнації української спадщини ?!
Яким же ж требо бути "недолугим мислителем" , щоб настільки вірити в містичну силу Ізраїля й народу Ізраїля , що якесь влучання в якийсь
натовп іудеїв щось може змінити у війни московитів-********** з Україною ...
Почуй "мислитель" -- в Ізраїлі йще історично вкрай мало "любителів" московії . Йще з часів КДБ й його "дитинки" -- ООП , "Ісламський джихад".
Усі розуміють, що за вбивствами спортсменів на олімпіаді в Мюнхені 1972 року стояв Штазі й КДБ .
Й українські прапори в Ізраїлі можно вже два роки бачити на кожній вулиці . А аквафреш не вирішується вивісіти у себе на балконі , а тим більш на атівкці
-- дожна харя ...
Тобто , нічого нового в Ізраїлі ніхто з цього не узнає . Бо йще в 70 роках КДБ організовувала захоплення дітячих садків в й шкіл в якості
заручників ...
Авторе, Ви смалите. 👍🔥
У цього течії хасидизму (Бреславської) досить складна філософсько-теологічна система, де цадик (у разі раббі Нахман), це душа, а його хасиди, тіло, і одне без іншого існувати неспроможне. Тіло без душі мертве, душа без тіла марна.
Тому щороку вони мають з'єднуватися. У цьому сенс паломництва.
А щодо перенесення останків рабі Нахмана до Ізраїлю (або в якесь інше місце), то він сам заборонив це робити
Щодо "жидів", то це вже ваша психічна хвороба вилазить (єврейська тема це тригер для її запуску, тому що з усіх інших питань ви пишете цілком адекватні речі), "єврейська Україна" це не казка, а скоріше легенда про Атлантиду - колись була, всі чули, всі про неї знають, але на свої очі ніхто не бачив і вже не побачить, а щодо "єврейських центрів", тут я з вами навіть у чомусь згоден. Як можна будувати якісь "єврейські центри" поряд з такими сусідами, як ви
Ось тут було те..., а ось там жив такий-то..., а тут сталася така подія...
І все в минулому часі.
Пам'ять про єврейську Україну залишилася, а її вже немає.
Пішла до Історії. Як і єврейська Польща, Литва, Білорусь...
Атлантида! Всі про неї чули, але ніхто більше не побачить
А всі ці виморочні "єврейські центри", начебто спроби реанімування того, що реанімувати вже не можна та й не треба.
Нехай хто хоче цим займається, але особиста моя думка - даремно
Ви що не у курсі , що в іудаїзмі існує галахічне правило, що життя й здороввя іудея важливійше за "виконання" різних міцвот ?! А тим більше я не розумію цих критичних ідійотів , які самі туди пруться , та йще дітей тащать . Це шизоїди !
Ні, збідніє. Так ніхто не робить.
Наприклад, таку