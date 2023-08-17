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паломництво (44) Умань (220) хасиди (167)

Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

Новини Цензор.НЕТ Події

хасиди

Попри рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, за оцінкою Держетнополітики, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до міста на Рош га-Шана.

Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає Цензор.НЕТ.

"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у країну, що воює, вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається представники міської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники поінформували ро готовність прийняти понад 30 тисяч прочан. Першочергові питання, які наразі вирішуються, - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.

Також читайте: Закликаємо хасидів не їхати до Умані на Рош га-Шана, - Черкаська ОВА

Мер Умані Ірина Плетньова вказала на виклики – передовсім безпекові – які стоять перед організаторами прощі. Адже убезпечити укриттями від рашистських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.

Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Шановно Держава Ізраїль!
Хасиди- паломники та ізраїлські поліцейські громадяни Ізраїлю? А Держава Ізраїль зобовязалася захищати своїх громадян, де би вони не перебували?
Так от виконуйте зобовязання - надайте озброєння до ЗСУ для забезпечення надійного захисту Ваших громадян.
І буде Вам гарний Рош Га-Шан!
Шалом!
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17.08.2023 12:41
+11
ніскільки. рівно 0. Хасиди і в Ізраїльській армії не служать, в якій служать всі, навіть дівчата.
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17.08.2023 12:44
+10
Там не списання гріхів.
У цього течії хасидизму (Бреславської) досить складна філософсько-теологічна система, де цадик (у разі раббі Нахман), це душа, а його хасиди, тіло, і одне без іншого існувати неспроможне. Тіло без душі мертве, душа без тіла марна.
Тому щороку вони мають з'єднуватися. У цьому сенс паломництва.
А щодо перенесення останків рабі Нахмана до Ізраїлю (або в якесь інше місце), то він сам заборонив це робити
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17.08.2023 12:52
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Шановно Держава Ізраїль!
Хасиди- паломники та ізраїлські поліцейські громадяни Ізраїлю? А Держава Ізраїль зобовязалася захищати своїх громадян, де би вони не перебували?
Так от виконуйте зобовязання - надайте озброєння до ЗСУ для забезпечення надійного захисту Ваших громадян.
І буде Вам гарний Рош Га-Шан!
Шалом!
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17.08.2023 12:41 Відповісти
Прекрасний спосіб позичити в Ізраеля парочку дивізіонів "Залізний купол"!
А віддавати?
А навіщо? -- Хасиди через рік знов же приїдуть.
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Україна хасидам за "купол" такий рай влаштує, що вони до Ізраїлю повертатися не схочуть - Рош Га-Шан 24/7/365 !
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17.08.2023 12:46 Відповісти
Щоб Ви і не сумнівались. Може і "купол" привезуть. Адже їх поліціанти і раніше приїзжали сюди зі зброєю та могли тут нею вільно володіти. Але "купол" поїде з ними і у зворотньому напрямку. Бо то ж каста недоторканих, яким усе можна...
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17.08.2023 13:03 Відповісти
більшість паломників до ізраїля мають відношення тільки формальне, вони їдуть з усього світу...
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Серед них - переважна більшість громадяни Держави Ізраїль. Саме тому Ізраїль для забезпечення безпеки відряджає до України своїх поліцейських та представників сил безпеки (розвідки), які співпрацюють із нашими поліцією та СБУ з питань безпеки у ході святкувань
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17.08.2023 12:50 Відповісти
дивись щоб не забрали те що є знайшов у кого розжитись наївний це приїдуть безбройні люди а не торговці зброєю.
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17.08.2023 13:14 Відповісти
Це ж скільки бригад можна з них створити!
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17.08.2023 12:42 Відповісти
ніскільки. рівно 0. Хасиди і в Ізраїльській армії не служать, в якій служать всі, навіть дівчата.
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17.08.2023 12:44 Відповісти
В нас тут своїх вистачає, в Києві, Буковелі, Одесі та інших містах, а головне всі займають найвищі посади і мають найвищі оклади.
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17.08.2023 12:43 Відповісти
зле порівняння, бо ці у щось вірують, а "наші" - знекровлюють неньку та смокчуть *****...
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17.08.2023 13:00 Відповісти
Погоджуюся, але користь для українців однакова.
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17.08.2023 13:30 Відповісти
а шкода- інша.
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17.08.2023 13:38 Відповісти
Таки да! Я звісно не антисеміт, але може віддамо мощі їхнього святого Ізраї. Меньше буде щорічного головного болю в Умані!
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17.08.2023 14:32 Відповісти
***** любить євреїв. Обовʼязково туди ракетою пульне. І тут постає цікаве питання. З одного боку людей шкода, а з іншого - чи не є це найвищою доблєстю для хасида загинути за свою віру? То ж пряма дорога до раю як великомучєніка.
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17.08.2023 12:43 Відповісти
Є шанс потрапити до раю *****)))
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17.08.2023 12:45 Відповісти
В нього окремий рай? З животиками маленьких хлопчиків для цілування?
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Треба,щоб кацапи їх всіх заху@рили,а потім подивитися на реакцію Ізраїля. Але звісно,що це фантазії. Всі про все домовилися. Свинороси Умань обстрілювати не будуть на час фестивалю пейсатих фріків. Вони в безпеці.
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Я б не був такий впевнений.
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Не буде ніякої реакції , бо хасіди в Ізраїлі мають вплив рівно наскільки їх відсоток й ні міліграмом більше . А їх дуже мало ...

У потім , в тебе є якась осбиста технологія , яка б"є виключно по хасідах й не чепає жителів Умані ?!
Ти за руйнацію "Софіївського парку" ?!

Яким же ж требо бути юдофобом, що заради вбивства якигось дивкуватих й карікатурних юдеїв бажати смерті усіх , хто буде поряд з
ними ... бажати руйнації української спадщини ?!

Яким же ж требо бути "недолугим мислителем" , щоб настільки вірити в містичну силу Ізраїля й народу Ізраїля , що якесь влучання в якийсь
натовп іудеїв щось може змінити у війни московитів-********** з Україною ...

Почуй "мислитель" -- в Ізраїлі йще історично вкрай мало "любителів" московії . Йще з часів КДБ й його "дитинки" -- ООП , "Ісламський джихад".
Усі розуміють, що за вбивствами спортсменів на олімпіаді в Мюнхені 1972 року стояв Штазі й КДБ .
Й українські прапори в Ізраїлі можно вже два роки бачити на кожній вулиці . А аквафреш не вирішується вивісіти у себе на балконі , а тим більш на атівкці
-- дожна харя ...
Тобто , нічого нового в Ізраїлі ніхто з цього не узнає . Бо йще в 70 роках КДБ організовувала захоплення дітячих садків в й шкіл в якості
заручників ...
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17.08.2023 13:09 Відповісти
Віддайте вже цей фейковий прах цадіка в Ізраїль і перестаньте розпаскуджувати українців "дурними" грошима. Кожний аферист-паломник щиро вірує в те що можна цілий рік грішити по повній і раз на рік "списати всі гріхи" і Умані...
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Шановний, а ти чого чужими грошима розкидуєшся? В Умані окрім Цадіка і пивзавода нічо не працює. Причом за пивзавод я не впевнений.
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17.08.2023 12:48 Відповісти
"Цадік помер, але працює." 😂

Авторе, Ви смалите. 👍🔥
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17.08.2023 13:07 Відповісти
Там не списання гріхів.
У цього течії хасидизму (Бреславської) досить складна філософсько-теологічна система, де цадик (у разі раббі Нахман), це душа, а його хасиди, тіло, і одне без іншого існувати неспроможне. Тіло без душі мертве, душа без тіла марна.
Тому щороку вони мають з'єднуватися. У цьому сенс паломництва.
А щодо перенесення останків рабі Нахмана до Ізраїлю (або в якесь інше місце), то він сам заборонив це робити
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17.08.2023 12:52 Відповісти
В останні 20 років "прах цадіка" збиралися перенести в "землю обітованну" вже декілька разів. І ніяких заперечень стосовно "волі цадіка" не озвучували. Це вже справжній бізнес. В Україні зараз лишилось менше 20 000 жидів, але чомусь плодяться якісь мутні "єврейські центри" і вигадуються епічні казочки про "єврейську Україну"...
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17.08.2023 13:11 Відповісти
Про перенесення праху раббі Нахмана і не йдеться. Він заборонив, і крапка. А якщо 2-3 фрики це хотіли зробити, то на те вони і фрики.
Щодо "жидів", то це вже ваша психічна хвороба вилазить (єврейська тема це тригер для її запуску, тому що з усіх інших питань ви пишете цілком адекватні речі), "єврейська Україна" це не казка, а скоріше легенда про Атлантиду - колись була, всі чули, всі про неї знають, але на свої очі ніхто не бачив і вже не побачить, а щодо "єврейських центрів", тут я з вами навіть у чомусь згоден. Як можна будувати якісь "єврейські центри" поряд з такими сусідами, як ви
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17.08.2023 13:28 Відповісти
Протягом 20 століття жидобільшовики винищили майже всіх моїх родичів. От так просто. Повбивали, пограбували, заслали в Гулаг, заморили голодом... І я маю про це забути? Ні! Ви памятаєте про своїх загиблих а ми памятаємо про своїх.
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17.08.2023 14:08 Відповісти
Пардон май френч, але серед більшовиків були тільки "жиди" чи хохлобільшовики теж приклали свою погану руку до бід вашої родини
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17.08.2023 14:12 Відповісти
Всякі були, але переважна більшість катів були саме "єврейського розливу". Їх ненависть до імперії зрозуміла, але те в чому вони активно приймали участь є злочином на всі часи.
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17.08.2023 14:52 Відповісти
Чекайте може не так глибоко мені відомо,але всі ці міста і містечка,як Бердичів,Жмеринка,Коломия,Борислав і їх безліч,які їх розвивали ітд,ітп.хіба не можна це назвати *єврейська Україна*,а про чули,знають,не бачив,навіть тепер в місті де я мешкаю,модно описувати історію вуличок,так ні одна значима будівля не обходиться без згадування євреїв.
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17.08.2023 14:44 Відповісти
Ви правильно застосували слово "згадувати".
Ось тут було те..., а ось там жив такий-то..., а тут сталася така подія...
І все в минулому часі.
Пам'ять про єврейську Україну залишилася, а її вже немає.
Пішла до Історії. Як і єврейська Польща, Литва, Білорусь...
Атлантида! Всі про неї чули, але ніхто більше не побачить
А всі ці виморочні "єврейські центри", начебто спроби реанімування того, що реанімувати вже не можна та й не треба.
Нехай хто хоче цим займається, але особиста моя думка - даремно
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17.08.2023 14:58 Відповісти
Та так,*Все тече,Все міняється*але ж хоч би знали.
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17.08.2023 15:17 Відповісти
80 років існування софкоїдної імперії хасіди якось обходилися без "кевер цадек Нахман" . Можуть обійтися й зараз . Бо українці свої дітей якщо можуть везуть по-далі від бомб й острілів , а ці мракобіси привозять дітей ...
Ви що не у курсі , що в іудаїзмі існує галахічне правило, що життя й здороввя іудея важливійше за "виконання" різних міцвот ?! А тим більше я не розумію цих критичних ідійотів , які самі туди пруться , та йще дітей тащать . Це шизоїди !
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17.08.2023 14:20 Відповісти
"Дєржавамне обєнєєть"?
Ні, збідніє. Так ніхто не робить.
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17.08.2023 13:02 Відповісти
Через Бахмут або Авдеївку. Всі.
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17.08.2023 12:45 Відповісти
то хай їдуть... через визначені коридори, серед них будуть і кремлівські агенти... щаг в ліво, шаг в право - вогонь.
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17.08.2023 12:47 Відповісти
Ласкаво просимо, будь ласка зі своїм КУПОЛОМ
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17.08.2023 12:47 Відповісти
Дебіли -- ось цому я з огидою ставлюся до будь якого релігійного фанатизму ...
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Це не фанатизм, а туризм з прицілом на "повернення".
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17.08.2023 13:13 Відповісти
Ви їх мабуть бачили лише на екрані телевізору . А я , на жаль, постійно стикаюсь й сперечаюсь , й літаю в літаках . Тому важко уявляєте , що ніякого "повернення" там ніхто не планує . Трапляються там різні -- навіть певні діячи , що керюють наркотрафіком (але не там) . Такі дітей своїх туди не возять ... А дітей повезти туди може лише тупий фанатик й більше ніхто .
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17.08.2023 14:28 Відповісти
Выдайте им повестки!!!
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17.08.2023 12:59 Відповісти
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17.08.2023 13:05 Відповісти
пофіг, най їдуть
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17.08.2023 13:07 Відповісти
Каждому по каске и на передовую
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17.08.2023 13:10 Відповісти
хворі люди. фанатики.
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17.08.2023 13:12 Відповісти
Ну чого ж, може вони меломани, музику харошу *******.... 😂

Наприклад, таку
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17.08.2023 13:16 Відповісти
там окрім сирен повітряної тривоги зараз нічого не грає.
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17.08.2023 13:18 Відповісти
якщо кожний привезе по одному Spike NLOS, то хай хоч п'ятдесят тисяч їдуть.
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17.08.2023 13:12 Відповісти
Забрить ПОЦев и на фронт!!!!
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17.08.2023 13:32 Відповісти
хасидів не зупиниш, то для їх безпечного пересування по автошляхах урад Ізраїлю має надати мобільні засоби ППО. Без такої гарантії безпеки, хасидів пускати в Україну неможна.
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17.08.2023 13:36 Відповісти
хасиды уедут - засобы ППО заберут...Это же израиль((
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18.08.2023 01:03 Відповісти
нехай їдуть. пару ракет прилетить - погуляють моцно.
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17.08.2023 14:29 Відповісти
батальон Хасид правда без зброї
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17.08.2023 14:30 Відповісти
 
 