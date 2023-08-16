Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Росія може піти на провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які кожної осені приїздять до Умані.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування хасидами Рош Га-Шана, нагадав дипломат.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити", - пояснив Корнійчук.

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За його словами, українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних - то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", - сказав посол.