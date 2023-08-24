За програмою "єВідновлення" виплати погоджено вже понад 10 тис. родин, - Мінвідновлення

Станом на 24 серпня понад 10 тис. власників квартир та будинків погоджено виплати на ремонти за програмою "єВідновлення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Так, до 200 тис. грн отримають громадяни, житло яких пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії.

Як зазначається, загальна сума коштів становить понад 836 млн грн. Найбільшу кількість виплат погоджено у Харківській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

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"З 1 серпня Мінвідновлення розпочало другий етап – виплату компенсації за повністю знищене житло. Поки що її можуть отримати одноосібні власники квартир та будинків, які знаходяться на підконтрольній Україні території. На сьогодні заяви вже подали 2159 українців. Для тих, чиє житло потребує капітального ремонту або знаходиться на окупованих територіях, а також для тих, хто вже зробив ремонти – найближчим часом також будуть оприлюднені порядки виплат", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

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