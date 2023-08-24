За програмою "єВідновлення" виплати погоджено вже понад 10 тис. родин, - Мінвідновлення
Станом на 24 серпня понад 10 тис. власників квартир та будинків погоджено виплати на ремонти за програмою "єВідновлення".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Так, до 200 тис. грн отримають громадяни, житло яких пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії.
Як зазначається, загальна сума коштів становить понад 836 млн грн. Найбільшу кількість виплат погоджено у Харківській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
"З 1 серпня Мінвідновлення розпочало другий етап – виплату компенсації за повністю знищене житло. Поки що її можуть отримати одноосібні власники квартир та будинків, які знаходяться на підконтрольній Україні території. На сьогодні заяви вже подали 2159 українців. Для тих, чиє житло потребує капітального ремонту або знаходиться на окупованих територіях, а також для тих, хто вже зробив ремонти – найближчим часом також будуть оприлюднені порядки виплат", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
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У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні! Але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та в очевидь зацікавлені у такому положенні (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.)
Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, бідівництва позупиняли начебто як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!
Начебто все правильно, але те що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати ЖК, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей по другому колу почали збирати кошти на будівництво, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін. немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ але всі звернення були проігноровані! Організовані угрупування, кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, не підключають електроводопостачання, збирають кошти на таке саме незаконне будівництво але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був постійний кооперативний бізнес на потерпілих. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жожен ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди. Інформація для киян КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за тими хто за них сплатив! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Судові рішення виконати закон КМДА багато років не виконує!
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