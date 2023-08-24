"Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна в 2024 році", - Яценюк
Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна президентов РФ в 2024 році.
Так вважає Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України початку російської агресії в 2014 році, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає жодних підстав очікувати, що перемога над агресором станеться найближчим часом" з огляду на те, що "війна проти України користується в росії масштабною підтримкою збоченого на ненависті й шовінізмі населення", - зазначає експрем’єр у статті "Десять тез реаліста".
За його словами, "ця війна надовго" і "без огляду на терміни" війни українцям слід дотримуватися кількох правил. Перше – берегти згуртованість навколо Збройних Сил. Друге – системно дбати про відносини з нашими союзниками.
"Треба глибоко і ретельно оцінити та продумати карту політичних змін, які очікують нас на міжнародній арені найближчими роками. (…) Треба покласти край приступам емоцій і непотрібних конфліктів з нашими союзниками та системно розширювати число однодумців", - зазначив Яценюк.
Росія не розпадеться завтра, а формальне набуття членства в НАТО може зайняти тривалий час. "На моє переконання, набуття Україною членства в НАТО вже зараз зупинило би загарбницьку політику Росії і створило б умови для майбутнього звільнення окупованих частин України", - вважає політик.
На його думку, альтернативи колективній безпеці, передбаченій Вашингтонським договором про заснування Альянсу, не існує. До моменту набуття членства в НАТО Україна повинна отримати саме юридично зобов’язуючі гарантії надання передової зброї, навчання, розвідданих, фінансів та іншого необхідного для захисту держави.
"Не меморандуми чи заяви, а довгострокові двосторонні міжнародні договори, ратифіковані нашими парламентами", - наголосив Яценюк.
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Ху-йло намалює свої 90% "за" при любому розкладі. Думка простого коцап'я його цікавить ще менше ніж вплив затемнення Місяця на менструальний цикл бобра...
Просто цей лєнінґрадскій ґебнюцький покидьок уже все мав.
І захотів вписати своє плебейське ймення ще як "полководЄц".
Росіяни - Іскандер Валітов, Тимофій Сергейцев та Дмитро Куликов - прийшли в липні 2009.
Вони майже на день закрилися з Яценюком, і тоді з кімнати вийшла інша людина. Джерело:
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Сергейцев Тимофій Миколайович (нар. 3 листопада 1963) - російський суспільний діяч та політтехнолог. Перманентно залучений у російській пропаганді, рашизмі, путінізмі. Автор скандальної статті «Що Росія має зробити з Україною?»[3].
Через підбурювання до знищення України і українців, фактично, закликаючи до геноциду, був внесений до санційного списку Євросоюзу, США та України.
Ще про корупцію забув.
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Реєстрація: 24.08.2023
саме так я про тебе і подумав…
То ти хочеш сказати, що у мене також нулі і я чмо москальське?
Тепер це апріорі неможливо.
А на левой груди -профиль Сталина, а на правой - Зеленский анфас.
- У якого Рабіновича?
- У любого Рабіновича. )))
Запитую у дискутанта, - "І що ж вона в тебе вкрала?"
Після деякої паузи, - феноменальна відповідь,- "Всьо!!!"
Пригадав анекдот в тему.
-Дєвушка, а дєвушка, - а што ви дєлаєтє сєводня вєчєром?
- Всьо!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Мюнхенська_промова_Путіна
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"Сложно найті в тьомной комнатє чьорную кошку. Особєнно, єслі єйо там нєт..." (с)
але як щось про політику бовкне - як у лужу пердне
Обізвалася Морквиця,
Гарбузовая сестриця... (с)
https://korrespondent.net/ukraine/4617982-v-okkupyrovannom-tokmake-razdalys-vzryvy
В соцсетях сообщают, что в городе уничтожен командный пункт оккупантов. Официальной информации об инциденте нет.
Кулей в Лоб,
клянусь
https://m.youtube.com/watch?v=JGilVJOErVI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan