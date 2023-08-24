УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15489 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 601 96

"Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна в 2024 році", - Яценюк

яценюк

Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна президентов РФ в 2024 році.

Так вважає Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України початку російської агресії в 2014 році, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає жодних підстав очікувати, що перемога над агресором станеться найближчим часом" з огляду на те, що "війна проти України користується в росії масштабною підтримкою збоченого на ненависті й шовінізмі населення", - зазначає експрем’єр у статті "Десять тез реаліста".

За його словами, "ця війна надовго" і "без огляду на терміни" війни українцям слід дотримуватися кількох правил. Перше – берегти згуртованість навколо Збройних Сил. Друге – системно дбати про відносини з нашими союзниками.

"Треба глибоко і ретельно оцінити та продумати карту політичних змін, які очікують нас на міжнародній арені найближчими роками. (…) Треба покласти край приступам емоцій і непотрібних конфліктів з нашими союзниками та системно розширювати число однодумців", - зазначив Яценюк.

Росія не розпадеться завтра, а формальне набуття членства в НАТО може зайняти тривалий час. "На моє переконання, набуття Україною членства в НАТО вже зараз зупинило би загарбницьку політику Росії і створило б умови для майбутнього звільнення окупованих частин України", - вважає політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк

На його думку, альтернативи колективній безпеці, передбаченій Вашингтонським договором про заснування Альянсу, не існує. До моменту набуття членства в НАТО Україна повинна отримати саме юридично зобов’язуючі гарантії надання передової зброї, навчання, розвідданих, фінансів та іншого необхідного для захисту держави.

"Не меморандуми чи заяви, а довгострокові двосторонні міжнародні договори, ратифіковані нашими парламентами", - наголосив Яценюк.

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) Яценюк Арсеній (2570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Яценюк розумний дядько, але тут він х-ню поре.
Ху-йло намалює свої 90% "за" при любому розкладі. Думка простого коцап'я його цікавить ще менше ніж вплив затемнення Місяця на менструальний цикл бобра...
показати весь коментар
24.08.2023 18:28
+14
Все правильно сказав: і збочене раша-населення, і дружити з союзниками, а не тицяти їх носом, як у Вільнюсі, і молитись на ЗСУ.

Ще про корупцію забув.
показати весь коментар
24.08.2023 18:31
+9
все юли сени и прочие спецы идите на покой. дайте людям возможность самим выбрать власть. а тебе за великую стену кулю в лоб.
показати весь коментар
24.08.2023 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сєня забув що всі кацапи то *****.
показати весь коментар
24.08.2023 18:26 Відповісти
... а те шо "куля влоб" винирнув на політикум - значить скоро вибори в Україні
показати весь коментар
24.08.2023 21:36 Відповісти
Опять этот ******** вылез .....
показати весь коментар
24.08.2023 21:48 Відповісти
Яценюк розумний дядько, але тут він х-ню поре.
Ху-йло намалює свої 90% "за" при любому розкладі. Думка простого коцап'я його цікавить ще менше ніж вплив затемнення Місяця на менструальний цикл бобра...
показати весь коментар
24.08.2023 18:28 Відповісти
Саме так. Переобратися для нього -- клацнути пальцем.

Просто цей лєнінґрадскій ґебнюцький покидьок уже все мав.

І захотів вписати своє плебейське ймення ще як "полководЄц".
показати весь коментар
24.08.2023 18:34 Відповісти
розумний. своїм людям непогано так дав заробити, поки був прем'єром. На майдані люди гинули за те, щоб яценюк збагатився
показати весь коментар
24.08.2023 22:23 Відповісти
"Коли ми створили штаб і прийшли туди працювати, всі були дуже натхненні. Ми вірили, що Яценюк може перемогти, він швидко набирав рейтинг. Але тут прийшли російські політтехнологи - і все змінилось", - розповів свого часу один з учасників штабу Яценюка.

Росіяни - Іскандер Валітов, Тимофій Сергейцев та Дмитро Куликов - прийшли в липні 2009.

Вони майже на день закрилися з Яценюком, і тоді з кімнати вийшла інша людина. Джерело:

----

Сергейцев Тимофій Миколайович (нар. 3 листопада 1963) - російський суспільний діяч та політтехнолог. Перманентно залучений у російській пропаганді, рашизмі, путінізмі. Автор скандальної статті «Що Росія має зробити з Україною?»[3].

Через підбурювання до знищення України і українців, фактично, закликаючи до геноциду, був внесений до санційного списку Євросоюзу, США та України.
показати весь коментар
25.08.2023 01:03 Відповісти
геронтофілія там генетично у крові...
показати весь коментар
24.08.2023 18:28 Відповісти
WTF? Якою мовою це написано?
показати весь коментар
24.08.2023 18:35 Відповісти
Мабуть новітньою латиницею,такою пишуть лікарі,коли посилають пацієнта до аптеки.
показати весь коментар
24.08.2023 19:12 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 19:16 Відповісти
Погребеною!
показати весь коментар
24.08.2023 19:19 Відповісти
Новоязом.
показати весь коментар
24.08.2023 19:45 Відповісти
Мовою пацієнта із палати № 6.
показати весь коментар
24.08.2023 19:48 Відповісти
Все правильно сказав: і збочене раша-населення, і дружити з союзниками, а не тицяти їх носом, як у Вільнюсі, і молитись на ЗСУ.

Ще про корупцію забув.
показати весь коментар
24.08.2023 18:31 Відповісти
все юли сени и прочие спецы идите на покой. дайте людям возможность самим выбрать власть. а тебе за великую стену кулю в лоб.
показати весь коментар
24.08.2023 18:31 Відповісти
Нам добровольно (вподальшому - принудительно(рос.)) Налагоджують цифровий сервіс, як саму сіль життя, і особисто мене зараз ввражають інтелектуальні спроможності гаджеторієнтованих виборців. А ця БАЗА української демократії вряд чи порадує своїм вибором навіть у найближчому майбутьньому, не переймаючись даалеким, з яким відтак ВСЕ ЯСНО, і твої слова, нажаль, саме цьому і свідчать. Ти, мабуть, вже не одного бога впіймав за бороду?
показати весь коментар
24.08.2023 19:26 Відповісти
Вже обрали в 19 році.
показати весь коментар
24.08.2023 19:47 Відповісти
Тримайтесь там! Люди якось розберуться без Вас! Куля - для окупанта-москаля!
показати весь коментар
24.08.2023 19:52 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.08.2023

саме так я про тебе і подумав…
показати весь коментар
24.08.2023 19:20 Відповісти
Я не бачив, що саме забанили. Пле **** толку з твого висера з нулями? У мене Хром раз на три дні запитує, чи я людина, вибирає для мене новий логін і обнулює всю історію, хоча я читаю цей канал років п'ять.
То ти хочеш сказати, що у мене також нулі і я чмо москальське?
показати весь коментар
24.08.2023 21:06 Відповісти
Хром обнуляє інфу на Цензорі - круто що тут скажеш ( щось здається ви полізли куди не треба і зробили чого не варто робити - а бо ваш Хром хакнули і тролять вас по повній програмі).
показати весь коментар
24.08.2023 21:14 Відповісти
Правильно запитує, бо ти не людина, ти бидлан.
показати весь коментар
25.08.2023 07:42 Відповісти
Ти ще й лайкнув сам себе, босота!
показати весь коментар
24.08.2023 19:22 Відповісти
Це можна було робити на старій версії Цензора пару років тому.
Тепер це апріорі неможливо.
показати весь коментар
24.08.2023 21:28 Відповісти
босота - це ти, лайкнуло 10 людей, поки не видалили. яйценюх - спеціаліст по стабілізації гривні за рахунок людей, за стіну яценюка його місце в тюрмі
показати весь коментар
24.08.2023 22:31 Відповісти
Сьогоднішній бот одноденка.
показати весь коментар
24.08.2023 19:49 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 18:32 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 18:34 Відповісти
Майами творит чудеса.
А на левой груди -профиль Сталина, а на правой - Зеленский анфас.
показати весь коментар
24.08.2023 20:25 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 21:31 Відповісти
Цікаво - а він військовозобов'язаний?
показати весь коментар
24.08.2023 18:34 Відповісти
Ні, він чернівецький єврей.
показати весь коментар
24.08.2023 18:42 Відповісти
і шо....
показати весь коментар
24.08.2023 19:08 Відповісти
- Запитайте у Рабіновича.
- У якого Рабіновича?
- У любого Рабіновича. )))
показати весь коментар
24.08.2023 18:56 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 21:35 Відповісти
С Димой Гордоном в одном ТЦК на учете
показати весь коментар
24.08.2023 21:03 Відповісти
путя и так виграє -- з віиною чи без віини -- скаже перед виборами шо з цілою НАТОю зчепився
показати весь коментар
24.08.2023 18:35 Відповісти
куйло не може виграти. В нього не стоїть.
показати весь коментар
24.08.2023 18:44 Відповісти
Один лисий долітався. Як там стіна будувалася? Скільки з бюджета пішло в нікуди? Чи може і кудись?
показати весь коментар
24.08.2023 18:37 Відповісти
Ваше запитання було доречним до 2019. Зараз, все рівно, якби СБУ оголошувала підозру за парковку на тротуарі
показати весь коментар
24.08.2023 19:20 Відповісти
Добре, що Вемерал живий. Запам'ятає усі крадівництва на крові.
показати весь коментар
24.08.2023 19:27 Відповісти
Ціна нашої свободи
показати весь коментар
24.08.2023 18:37 Відповісти
😢
показати весь коментар
24.08.2023 19:20 Відповісти
Скорее цена дебилизма наших вождей
показати весь коментар
24.08.2023 21:05 Відповісти
Вожді тіки у совку,північній кореі.
показати весь коментар
24.08.2023 21:11 Відповісти
І навіщо мені думка цього хитрого злодія?
показати весь коментар
24.08.2023 18:40 Відповісти
а Резников Робін Гуд ?
показати весь коментар
24.08.2023 19:00 Відповісти
Відключайтесь!
показати весь коментар
24.08.2023 19:28 Відповісти
А навіщо українцям думка, якогось злодія із америки, який втік від мобілізації.
показати весь коментар
24.08.2023 19:32 Відповісти
Шо він вкрав у тебе?
показати весь коментар
24.08.2023 19:52 Відповісти
Пам'ятаю схожі дискусії щодо "Юльки-воровки".
Запитую у дискутанта, - "І що ж вона в тебе вкрала?"
Після деякої паузи, - феноменальна відповідь,- "Всьо!!!"

Пригадав анекдот в тему.
-Дєвушка, а дєвушка, - а што ви дєлаєтє сєводня вєчєром?
- Всьо!
показати весь коментар
24.08.2023 21:48 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 18:42 Відповісти
Tрунда, его и так переизберут, если выживет после операции. Путин - бесноватый маньяк, который застрял в средневековье и бредит идеями великой расии. Так же бредил фюрер в свое время. Его поведение - месть Западу, как он считает виновного за развал ссср. По-моему в 2007 или 2008 он где-то в Германии произносил речь с основными тезисами его программы действий: Ялта-2, передел мира и т.д. Вот там х#йло покопалось, туда надо смотреть.
показати весь коментар
24.08.2023 18:43 Відповісти
Мюнхєнская рєчь *****. 2007.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Мюнхенська_промова_Путіна
показати весь коментар
24.08.2023 21:52 Відповісти
Скажи краще як вони через твою стіну пройшли?
показати весь коментар
24.08.2023 18:51 Відповісти
Зебанда разобрала и продала…
показати весь коментар
24.08.2023 19:00 Відповісти
"А был ли мальчик"
показати весь коментар
24.08.2023 19:46 Відповісти
Зебанда разобрала и продала…
*********
"Сложно найті в тьомной комнатє чьорную кошку. Особєнно, єслі єйо там нєт..." (с)
показати весь коментар
24.08.2023 21:54 Відповісти
Ти тупий ілі гдє?
показати весь коментар
24.08.2023 19:54 Відповісти
А ти даун чи олень?
показати весь коментар
24.08.2023 21:01 Відповісти
Бляха-муха, еще один наркоман гроза чеченцев, завернул так завернул!!!! Ты падла лучше расскажи где забор на границе !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.08.2023 18:53 Відповісти
Пока он строил кацапы не лезли даже….просто факт..а разобрать разминировать и сдать это ТОЧНО не к нему.
показати весь коментар
24.08.2023 19:02 Відповісти
Генератор випадкових розумних фраз
показати весь коментар
24.08.2023 18:59 Відповісти
Саєнтолог...
показати весь коментар
24.08.2023 19:07 Відповісти
Сєня у економиці дійсно петрає
але як щось про політику бовкне - як у лужу пердне
показати весь коментар
24.08.2023 19:01 Відповісти
Ага, петрає як обнуляти доходи українців і будувати "стіну яценюка", яка нікого не врятувала
показати весь коментар
24.08.2023 22:18 Відповісти
О!
Обізвалася Морквиця,
Гарбузовая сестриця... (с)
показати весь коментар
24.08.2023 19:09 Відповісти
2014, вони захопили Крим з метою зірвати курортний сезон.
показати весь коментар
24.08.2023 19:12 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4617982-v-okkupyrovannom-tokmake-razdalys-vzryvy В оккупированном Токмаке раздались взрывы
https://korrespondent.net/ukraine/4617982-v-okkupyrovannom-tokmake-razdalys-vzryvy

В соцсетях сообщают, что в городе уничтожен командный пункт оккупантов. Официальной информации об инциденте нет.
показати весь коментар
24.08.2023 19:13 Відповісти
навэрна хоче до карыты
показати весь коментар
24.08.2023 19:20 Відповісти
Вас не відсуне. Ви ж над "карытом"!
показати весь коментар
24.08.2023 19:34 Відповісти
Джамшут?
показати весь коментар
24.08.2023 19:56 Відповісти
Однояйцевий близнюк Рєзнікова, як по вигляду, так і по свому нутру.
показати весь коментар
24.08.2023 19:38 Відповісти
Хтось може мені сказати, навіщо цей, як тут пишуть, "розумний дядько" притяг в політику полуватного армяна Авакова, який всю каденцію Порошенка підсирав проукраїнським силам?
показати весь коментар
24.08.2023 19:43 Відповісти
чорт депутат від БПП до що тут Яценюк ? взяли його наскільки пам'ятаю за те що відбив Харків від кацапів.
показати весь коментар
24.08.2023 19:54 Відповісти
Ні,якраз Яценюк, як лідер народного фронту, тут цілком до чого, бо Аваков - йшов 6-м номером у виборчому списку народного фронту в 2014 році. І міністром був призначений Турчиновим, а пізніше, після виборів 2014-го обійняв цю ж посаду по квоті народного фронту, які зайняли перше місце на виборах і з якими БПП вступили в коаліцію. До того, в 2012 балотувався від БЮТ.
показати весь коментар
24.08.2023 22:07 Відповісти
так я помилився , став забувати.
показати весь коментар
24.08.2023 23:04 Відповісти
Сєня "Куля в лоба" (чи Сєня "Де стіна") трішки вспливає зі своєю експертною думкою, сподівається на політичну реабілітацію?Оо
показати весь коментар
24.08.2023 19:57 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 20:10 Відповісти
Ворог не пройде або мілості просім
показати весь коментар
25.08.2023 07:50 Відповісти
Голова Київського безпекового форуму в екзилі, який не злазить з екранів у США) а так можна?
показати весь коментар
24.08.2023 20:11 Відповісти
О яйценюх виліз
показати весь коментар
24.08.2023 20:34 Відповісти
Да-а-а! А то ведь без войны такая ынтрыга была, кто же-кто же станет нарасие следующим путиным. Такая, матиё, ынтрыга!
показати весь коментар
24.08.2023 20:46 Відповісти
Гєнітально!!!
Кулей в Лоб,
клянусь
показати весь коментар
24.08.2023 20:57 Відповісти
Війна це і чудова можливість залишатися при владі Зеленському
показати весь коментар
24.08.2023 21:39 Відповісти
Куля в лоб. Де стіна Яценюка? Злодій сеня. З янеком домовлявся. А зараз знову вилізло
показати весь коментар
24.08.2023 22:13 Відповісти
якби майдан послухав сеню, то до цього часу янукович був би при владі. За стіну яценюка його потрібно посадити
показати весь коментар
24.08.2023 22:21 Відповісти
Таке враження, що Сеня реферат писав на тему : Поточний політичний момент в Україні. Сєня, може вже пора на пенсію? Нехай молодь керує, це їх "політичний момент" і вони вже дорослі хлопчики і дівчатка, - в них вийде краще. - відпочивай!!
показати весь коментар
24.08.2023 22:49 Відповісти
Какую ,,прекрасную перспективу" готовят (уже приготовили) для Украины.
https://m.youtube.com/watch?v=JGilVJOErVI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan
показати весь коментар
25.08.2023 07:02 Відповісти
 
 