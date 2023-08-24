"Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна в 2024 році", - Яценюк

Війна проти України є частиною плану Кремля з перепризначення Путіна президентов РФ в 2024 році.

Так вважає Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України початку російської агресії в 2014 році, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає жодних підстав очікувати, що перемога над агресором станеться найближчим часом" з огляду на те, що "війна проти України користується в росії масштабною підтримкою збоченого на ненависті й шовінізмі населення", - зазначає експрем’єр у статті "Десять тез реаліста".

За його словами, "ця війна надовго" і "без огляду на терміни" війни українцям слід дотримуватися кількох правил. Перше – берегти згуртованість навколо Збройних Сил. Друге – системно дбати про відносини з нашими союзниками.

"Треба глибоко і ретельно оцінити та продумати карту політичних змін, які очікують нас на міжнародній арені найближчими роками. (…) Треба покласти край приступам емоцій і непотрібних конфліктів з нашими союзниками та системно розширювати число однодумців", - зазначив Яценюк.

Росія не розпадеться завтра, а формальне набуття членства в НАТО може зайняти тривалий час. "На моє переконання, набуття Україною членства в НАТО вже зараз зупинило би загарбницьку політику Росії і створило б умови для майбутнього звільнення окупованих частин України", - вважає політик.

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На його думку, альтернативи колективній безпеці, передбаченій Вашингтонським договором про заснування Альянсу, не існує. До моменту набуття членства в НАТО Україна повинна отримати саме юридично зобов’язуючі гарантії надання передової зброї, навчання, розвідданих, фінансів та іншого необхідного для захисту держави.

"Не меморандуми чи заяви, а довгострокові двосторонні міжнародні договори, ратифіковані нашими парламентами", - наголосив Яценюк.