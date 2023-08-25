Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати, - міністр енергетики Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що проходження опалювального сезону в Україні цієї зими буде складним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все через те, що ми очікуємо, що ворог буде й далі системно атакувати енергетику України саме зимою.
Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо й наступну", - зазначив міністр.
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Хто кому бреше, ще велике питання...
А може давай ти відзвіткуешь що ти зробив ?
Мое міністерство….тисячі чоловік… зробили для України :
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Завдяки цему проблем не буде…
Може так?
Може АХМЕТОВ звізди дав що пагано його вказівки виконуешь?
Трансформатори 8 місяців ніхто не бетонує та не закопує.
Простіще сказати "Суровиє годи уходят в борьбє за свободу страни. Но новиє годи пріходят. Они будут тоже трудни".
І все. Робота виконана...
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
шмигаль знає за, що у нього відповідальність ОСОБИСТА, перед Українцями за саботування положень цього закону!!
/слово росія завжди пишеться тільки з маленької літери/
https://twitter.com/i/status/1694597386939617337
І держава формально немає відношення до підстанцій по яким будуть бити. Сонцеликий як завжди надіявся на то шо "воно как то само собою розсосоцця". А "воно" ж не розсоюєця.
«
В то время когда простые украинцы защищают родину на фронте, высокопоставленные «слуги народа» разворовывают тыл. Однако возмутительные хищения в Минобороны могут оказаться мелочью по сравнению с масштабной коррупцией в Минэнерго, которую пока что покрывают и замалчивают на самом верху…
Напрасно полагать, что после ударов российских ракет по украинской энергетике, эти коррупционные схемы были свернуты. Напротив, дым от горящих трансформаторов и машинных залов стал для них отличным прикрытием! Ведь теперь всё можно объяснять военной необходимостью или последствиями обстрелов. Более того, это открыло возможности для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа. Просто электричество, выработанное на украинских станциях, оформляют по схемам через зарегистрированные в ЕС фирмы (тоже словацкие, как и газовые), и затем продают втридорога украинским потребителям.»
дуже цікавий матеріал
Шістка агента фсб мертветчука Верещук,
шістка агента фсб Сівковича Геттманцев
шістка агента фсб Деркача галущенко
це Чалий готував договір слугам на перемовинах з оккупантами по здаче Україні після 22 лютого , якщо не помиляюсь ?
«Сторонник нейтрального статуса Украины и противник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E вступления Украины в НАТО 14 февраля 2020 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Мюнхенской конференции по безопасности стал подписантом документа «12 шагов для укрепления безопасности Украины», который был подписан совместно с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC Российским советом по международным делам«
план, розроблений у співпраці з росіянами, що відкрито пропонує:
розробляти нову українську ідентичність, урахувавши погляди Росії на питання історії, мови і національної пам'яті;
створити "дорожню карту" для зміни санкцій, накладених на Росію, ще до повного виконання нею "Мінська";
відновити зближення ЄС та РФ, навіть не висуваючи вимогу щодо звільнення Криму - та й загалом, відновити повноцінні відносини Заходу з Кремлем;
і низку інших доволі контроверсійних пунктів?
Написання плану перетворення України за участі росіян у будь-якому разі є нонсенсом. До того ж цією російською організацією стала Російська рада з міжнародних справ (РРМС), яку складно назвати незалежною від влади - її співзасновником є МЗС Росії, а президентом - попередник Лаврова, ексміністр Ігор Іванов.Окей, з росіянами все зрозуміло. Для них руйнування ідентичності України, зняття санкцій, прощення окупації Криму тощо - цілком очікувані бажання. Але ж під документом стоять підписи понад 40 індивідуальних експертів та експолітиків. І серед них - троє українців! ( Філіпчук, Чалий , Семеній) І ХТО ЖЕ ЇХ ЗАПРОСИВ ДО ЦЬОГО СПИСКУ? Відповідь - ФСБ . а куди дивилось баканівське СБУ? Може зараз пора вже цих агентів фсб арестовувати на обмінний фонд , бо вони нароблять ще проблем
Чалий ,Колишній посол України, ексзаступник глави МЗС та колишній зовнішньополітичний радник президента (не плутати з Валерієм Чалим, який обіймав точно такі посади) входить до "орбіти" Сергія Тарути і був віцепрезидентом Індустріального союзу Донбасу. Схильний до економічної інтеграції з РФ.
Юрист-атомщик и Андрей Деркач
Следующее «совместительство» Галущенко было более интересным. Оранжевая революция ничуть не отразилась на его карьере: табличка «Администрация» на Банковой сменилась на «Секретариат», а Герман Галущенко продолжал работать завотделом внешней политики. Впрочем, тогда очень многие сохранили свои должности и даже преуспели при новой власти - нужно было лишь выказывать полную поддержку «ценностям Майдана». Среди таких политических лицемеров был и Андрей Деркач, всегда державший нос по ветру. Сын экс-главы СБУ Леонида Деркача, кум https://skelet.info/yurij-lucenko-terminator-ukrainskoj-politiki/ Юрия Луценко и Давида Жвании, сват https://skelet.info/vladimir-litvin-nuzhen-li-ukraine-professionalnyj-iuda/ Владимира Литвина , Деркач вовремя поддержал Майдан и заручился поддержкой Виктора Ющенко, одновременно примкнув сначала к Соцпартии, а затем к Партии Регионов - но всегда оставался одним из топ-менеджеров украинской коррупции самого высокого уровня.
В 2006-м Андрей Деркач выпросил себе пост президента НАК «Энергоатом» и гендиректора ГК «Укратомпром», ради которого даже сложил депутатский мандат. Вы не задумывались, а почему именно «Энергоатом»? Не только из-за того, что это был доступ к самой дешевой украинской электроэнергии и колоссальным средствам на модернизацию действующих АЭС и консервацию Чернобыльской. Получить этот пост ему помог https://skelet.info/david-zhvaniya-chto-delal-v-ukraine-troyanskij-kon-iz-gruzii/ Давид Жвания - друг и партнер https://skelet.info/yadernyj-oligarx-nikolaj-martynenko/ Николая Мартыненко , которого еще с 90-х годов называли «ядерным олигархом» и «атомным кардиналом» Украины. При Ющенко, всецело доверявшего Мартыненко, он поставил коррупцию на поток: https://www.dsnews.ua/politics/art29748 многочисленные публикации в СМИ прямо говорили, что все самые денежные тендеры «Энергоатома» выигрывали компании, связанные с Мартыненко и его партнерами. Позднее, как вы помните, Мартыненко стал фигурантом https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-podrobnosti-1492775292.html уголовного дела о коррупции и крупных хищениях в «Энергоатоме». Однако в Украине оно тянулось несколько лет, а вот реальный срок Мартыненко за отмывание крупных сумм, смог «впаять» только в 2020-м году уголовный суд Швейцарии.
Сам Галущенко всячески открещивается от такой «чести» и утверждает, что с Деркачем вообще практически не знаком. Для этого он даже убрал из своей биографии пункт о том, что в период 2006-2007 г.г. он «подрабатывал» в «Энергоатоме», возглавляя юридическую службу компании. Ведь сами понимаете, что начальника юридической службы Деркач назначал лично, и взял на эту должность надежного доверенного «человечка», который прикрывал все просчеты коррупционеров! Тем более что у Галущенко был какой-никакой опыт в работы в антикоррупционом комитете Совета Европы, и он очень хорошо знал, как обойти не только украинские, но и европейские законы.
К сожалению, Андрей Деркач в бегах, а Жвания погиб летом 2022-го при весьма странных обстоятельствах (высказывали мнение, что слишком много знавшего олигарха просто убрали). Поэтому теперь единственным доказательством работы Галущенко на Деркача могут быть лишь свидетельства работников главного офиса «Энергоатома» того времени или документы компании
Що заважає зараз ворогу розбити ?
Та ж наче ви собі й не брехали - тіко нам!
І не треба вигадувати що хтось був би кращим на посаді за іншого
В умовах війни нічого доброго не буде
Але наш народ все думає що була б інша людина світло не вимикали б
Дивна логіка
А хто заборонить путлеру пуляти ракетами?
Доки буде війна ось це і будемо терпіти
«возможности для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа.»
каравану поху@
За доведення енергоатому до банкрутства, продаж НИЖЧЕ собівартості електроенергі коломойському-ахметову, гера галущенко був призначений міністром енергетики.