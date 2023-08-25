Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати, - міністр енергетики Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що проходження опалювального сезону в Україні цієї зими буде складним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все через те, що ми очікуємо, що ворог буде й далі системно атакувати енергетику України саме зимою.

Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо й наступну", - зазначив міністр.

Також читайте: Відключень електроенергії взимку не буде за умови відсутності нових атак ворога на енергосистему, - Галущенко