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Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати, - міністр енергетики Галущенко

галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що проходження опалювального сезону в Україні цієї зими буде складним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все через те, що ми очікуємо, що ворог буде й далі системно атакувати енергетику України саме зимою.

Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо й наступну", - зазначив міністр.

Також читайте: Відключень електроенергії взимку не буде за умови відсутності нових атак ворога на енергосистему, - Галущенко

Автор: 

енергетика (2578) Галущенко Герман (528) опалювальний сезон (1744) Міненерго (1399)


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Топ коментарі
+45
Так сколько реально вы отремонтировали? И так и хочется сказать "Так где-же деньги, Зин?" С западной помощи и новых повышенных тарифов? Закопаны в тех 320 млн. для Шурмы?

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25.08.2023 00:39
+45
Тобто, стан системи 8 місяців ніхто не покращує.
Трансформатори 8 місяців ніхто не бетонує та не закопує.

Простіще сказати "Суровиє годи уходят в борьбє за свободу страни. Но новиє годи пріходят. Они будут тоже трудни".

І все. Робота виконана...
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25.08.2023 00:40
+25
їм насрати ,у них буде і світло і тепло
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25.08.2023 00:45
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А даавайте не "давайте"...

Хто кому бреше, ще велике питання...
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25.08.2023 00:39 Відповісти
«давайте не будемо собі брехати»…

А може давай ти відзвіткуешь що ти зробив ?

Мое міністерство….тисячі чоловік… зробили для України :
1.
2.
3.

Завдяки цему проблем не буде…

Може так?
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25.08.2023 02:57 Відповісти
Якесь «грустное лице» у міністра.

Може АХМЕТОВ звізди дав що пагано його вказівки виконуешь?
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25.08.2023 03:02 Відповісти
Так сколько реально вы отремонтировали? И так и хочется сказать "Так где-же деньги, Зин?" С западной помощи и новых повышенных тарифов? Закопаны в тех 320 млн. для Шурмы?

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25.08.2023 00:39 Відповісти
Тобто, стан системи 8 місяців ніхто не покращує.
Трансформатори 8 місяців ніхто не бетонує та не закопує.

Простіще сказати "Суровиє годи уходят в борьбє за свободу страни. Но новиє годи пріходят. Они будут тоже трудни".

І все. Робота виконана...
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25.08.2023 00:40 Відповісти
Ти хоч бачив вживу трансформатор 330/110 та всі вимикачі та елементи ВРУ біля нього? Бачив скільки площі це все займає? Це тобі не трансформатор біля церкви у селі для 40 будинків.
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25.08.2023 02:39 Відповісти
Зрозуміло, що ковпаком наче ядерний реактор не накриєш, але це не привід нічого не робити. У США наприклад трансформатори розділені бетонними стінами. Таким же ж чином можливо зменшити можливе ураження окремих елементів.
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25.08.2023 06:36 Відповісти
В чому проблема закопати цей трансформатор під бетон?😡
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25.08.2023 07:07 Відповісти
Хто заважає натягнути зверху якусь сітку хоча б від шахедів? Бо ще сто років тому навіть до аеростатів загородження якось були додумалися.
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25.08.2023 08:03 Відповісти
чувак , это не по ,, марафоски,, ты должен всем рассказывать про розовых пони и перемогу.
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25.08.2023 00:40 Відповісти
А якщо він бачить, що реально повний ******* і все на соплях, як і було у лютому?
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25.08.2023 00:42 Відповісти
У тому лютому де Україні до смерті давали 3 дня?
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25.08.2023 01:37 Відповісти
Чувак знает реальные цифры и понимает, что когда все вылезет, то бить будут сильно, возможно даже ногами. А крайним быть ой как не хочется.
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25.08.2023 00:44 Відповісти
Все будет как обычно, ничего ему не будет, максимум на другую должность перейдет
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25.08.2023 07:38 Відповісти
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
шмигаль знає за, що у нього відповідальність ОСОБИСТА, перед Українцями за саботування положень цього закону!!
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25.08.2023 00:42 Відповісти
їм насрати ,у них буде і світло і тепло
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25.08.2023 00:45 Відповісти
У Кишиневі дитячий хор на чолі з президентом Молдови Майєю Санду оригінально привітав Україну з Днем незалежності, виконавши відому українську пісню "Червона калина", яка стала одним із символів української держави після вторгнення росії.

/слово росія завжди пишеться тільки з маленької літери/

https://twitter.com/i/status/1694597386939617337
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25.08.2023 00:47 Відповісти
Генератори наверно перестали покупать так у людей уже денег нет (топливо тоже стоит Д***я) кто мог еще той зимой купил по супер цене .
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25.08.2023 00:52 Відповісти
Проблема не тільки в генераторах по оверпрайсу. Потрібно ще й величезні повербанки знову толкать по декілька десятків тисяч. Так що скоро почнуться ,, пробні,, відключення. А потім подивимось як швидко будуть піднімать ціни на генератори і акки.
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25.08.2023 01:41 Відповісти
Проблема, яку ніяк не хотів вирішувати Сонцеликий, у тому, що всі розподільчі мережі і вся теплова енергетика у руках корефанів-олігархів. Суркісів, Коломойського, Григорішена, Ахмєтова, російських злодів у законі.
І держава формально немає відношення до підстанцій по яким будуть бити. Сонцеликий як завжди надіявся на то шо "воно как то само собою розсосоцця". А "воно" ж не розсоюєця.
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25.08.2023 01:01 Відповісти
Зельониє криси в курсі, що Єрмаковщина ніхнена про підготовку не турбувалась. От і знімають з себе відповідальність. Типу ми ж вас, нарід, попереджали. Чого ви не підготувались?
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25.08.2023 01:09 Відповісти
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25.08.2023 01:10 Відповісти
Зрозуміло що це прикол, але від того що такі "експерти" розказують - не дуже відрізняється. І цю тупу мавпу дивляться мільйони. Жах.
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25.08.2023 05:56 Відповісти
Мабуть перед дверимо в його кабінет повинна стояти шибиниця? Навіщо такий міністр, який заздологить розписується в пезпорадністі?
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25.08.2023 01:26 Відповісти
Шибениці повинні стояти перед будівлями ВР, ОП, КМ..
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25.08.2023 01:44 Відповісти
Він просто працюе на агента фсб Деркача , і висказуе те, що йому у мацкві написали . Тобто вносить у суспільство СТРАХ перед оккупантом
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25.08.2023 04:58 Відповісти
- Завше шрайбаєте тіко українською мовою? Йо?
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25.08.2023 07:16 Відповісти
піздюк...
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25.08.2023 02:34 Відповісти
Зрозуміло, "спасєніє утопающіх,- дєло саміх утопающіх"
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25.08.2023 03:18 Відповісти
Цікавий матеріал про колегу Деркача Германа Галущенко . До сього часу СБУ не з'ясувала як інфа про енергетику попадае до россіян
«

В то время когда простые украинцы защищают родину на фронте, высокопоставленные «слуги народа» разворовывают тыл. Однако возмутительные хищения в Минобороны могут оказаться мелочью по сравнению с масштабной коррупцией в Минэнерго, которую пока что покрывают и замалчивают на самом верху…

Напрасно полагать, что после ударов российских ракет по украинской энергетике, эти коррупционные схемы были свернуты. Напротив, дым от горящих трансформаторов и машинных залов стал для них отличным прикрытием! Ведь теперь всё можно объяснять военной необходимостью или последствиями обстрелов. Более того, это открыло возможности для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа. Просто электричество, выработанное на украинских станциях, оформляют по схемам через зарегистрированные в ЕС фирмы (тоже словацкие, как и газовые), и затем продают втридорога украинским потребителям.»
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25.08.2023 04:01 Відповісти
https://skelet.info/german-galyhenko/

дуже цікавий матеріал

Шістка агента фсб мертветчука Верещук,
шістка агента фсб Сівковича Геттманцев
шістка агента фсб Деркача галущенко
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25.08.2023 04:06 Відповісти
«Но когда он потом перешел в Администрацию президента Кучмы, то продолжил работу в СЕ, вплоть до 2002 года. Здесь, возможно, прослеживается его связь с Александром Чалым, поскольку слишком уж часто они пересекались по работе. Чалый возглавлял Договорно-правовое управление МИД, в которое потом поступил на работу Галущенко, »

це Чалий готував договір слугам на перемовинах з оккупантами по здаче Україні після 22 лютого , якщо не помиляюсь ?
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25.08.2023 04:16 Відповісти
Саме цей Чалий крутився у Стамбулі!
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25.08.2023 04:28 Відповісти
Саме той Чалий писав Кучмі будапештський договір . Тобто він працюе на фсб

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25.08.2023 04:52 Відповісти
Саме той Чалий
«Сторонник нейтрального статуса Украины и противник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E вступления Украины в НАТО 14 февраля 2020 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Мюнхенской конференции по безопасности стал подписантом документа «12 шагов для укрепления безопасности Украины», который был подписан совместно с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC Российским советом по международным делам«

план, розроблений у співпраці з росіянами, що відкрито пропонує:

розробляти нову українську ідентичність, урахувавши погляди Росії на питання історії, мови і національної пам'яті;
створити "дорожню карту" для зміни санкцій, накладених на Росію, ще до повного виконання нею "Мінська";
відновити зближення ЄС та РФ, навіть не висуваючи вимогу щодо звільнення Криму - та й загалом, відновити повноцінні відносини Заходу з Кремлем;
і низку інших доволі контроверсійних пунктів?

Написання плану перетворення України за участі росіян у будь-якому разі є нонсенсом. До того ж цією російською організацією стала Російська рада з міжнародних справ (РРМС), яку складно назвати незалежною від влади - її співзасновником є МЗС Росії, а президентом - попередник Лаврова, ексміністр Ігор Іванов.Окей, з росіянами все зрозуміло. Для них руйнування ідентичності України, зняття санкцій, прощення окупації Криму тощо - цілком очікувані бажання. Але ж під документом стоять підписи понад 40 індивідуальних експертів та експолітиків. І серед них - троє українців! ( Філіпчук, Чалий , Семеній) І ХТО ЖЕ ЇХ ЗАПРОСИВ ДО ЦЬОГО СПИСКУ? Відповідь - ФСБ . а куди дивилось баканівське СБУ? Може зараз пора вже цих агентів фсб арестовувати на обмінний фонд , бо вони нароблять ще проблем
Чалий ,Колишній посол України, ексзаступник глави МЗС та колишній зовнішньополітичний радник президента (не плутати з Валерієм Чалим, який обіймав точно такі посади) входить до "орбіти" Сергія Тарути і був віцепрезидентом Індустріального союзу Донбасу. Схильний до економічної інтеграції з РФ.
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25.08.2023 05:33 Відповісти
БЛИН , а це взагалі цікаво ‼️
Юрист-атомщик и Андрей Деркач
Следующее «совместительство» Галущенко было более интересным. Оранжевая революция ничуть не отразилась на его карьере: табличка «Администрация» на Банковой сменилась на «Секретариат», а Герман Галущенко продолжал работать завотделом внешней политики. Впрочем, тогда очень многие сохранили свои должности и даже преуспели при новой власти - нужно было лишь выказывать полную поддержку «ценностям Майдана». Среди таких политических лицемеров был и Андрей Деркач, всегда державший нос по ветру. Сын экс-главы СБУ Леонида Деркача, кум https://skelet.info/yurij-lucenko-terminator-ukrainskoj-politiki/ Юрия Луценко и Давида Жвании, сват https://skelet.info/vladimir-litvin-nuzhen-li-ukraine-professionalnyj-iuda/ Владимира Литвина , Деркач вовремя поддержал Майдан и заручился поддержкой Виктора Ющенко, одновременно примкнув сначала к Соцпартии, а затем к Партии Регионов - но всегда оставался одним из топ-менеджеров украинской коррупции самого высокого уровня.
В 2006-м Андрей Деркач выпросил себе пост президента НАК «Энергоатом» и гендиректора ГК «Укратомпром», ради которого даже сложил депутатский мандат. Вы не задумывались, а почему именно «Энергоатом»? Не только из-за того, что это был доступ к самой дешевой украинской электроэнергии и колоссальным средствам на модернизацию действующих АЭС и консервацию Чернобыльской. Получить этот пост ему помог https://skelet.info/david-zhvaniya-chto-delal-v-ukraine-troyanskij-kon-iz-gruzii/ Давид Жвания - друг и партнер https://skelet.info/yadernyj-oligarx-nikolaj-martynenko/ Николая Мартыненко , которого еще с 90-х годов называли «ядерным олигархом» и «атомным кардиналом» Украины. При Ющенко, всецело доверявшего Мартыненко, он поставил коррупцию на поток: https://www.dsnews.ua/politics/art29748 многочисленные публикации в СМИ прямо говорили, что все самые денежные тендеры «Энергоатома» выигрывали компании, связанные с Мартыненко и его партнерами. Позднее, как вы помните, Мартыненко стал фигурантом https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-podrobnosti-1492775292.html уголовного дела о коррупции и крупных хищениях в «Энергоатоме». Однако в Украине оно тянулось несколько лет, а вот реальный срок Мартыненко за отмывание крупных сумм, смог «впаять» только в 2020-м году уголовный суд Швейцарии.
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25.08.2023 04:20 Відповісти
Таким образом, назначение Деркача стало возможным по просьбе Жвании и согласованию с Мартыненко. И возглавляя «Энергоатом», координируя все схемы «атомной коррупции», Деркач не мог не учитывать интересы Мартыненко и Жвании, или хотя бы находить с ними компромисс. Поэтому нельзя забывать, что не один Деркач находился тогда во главе «атомной мафии» Украины. Но его личным вкладом в её процветание стало формирование управленческой команды, которая осуществляла коррупционные деяния в «Энергоатоме» и при Деркаче, и после него - и, похоже, осуществляет до сих пор. Вот как раз Германа Галущенко и называют одним из членов этой команды!

Сам Галущенко всячески открещивается от такой «чести» и утверждает, что с Деркачем вообще практически не знаком. Для этого он даже убрал из своей биографии пункт о том, что в период 2006-2007 г.г. он «подрабатывал» в «Энергоатоме», возглавляя юридическую службу компании. Ведь сами понимаете, что начальника юридической службы Деркач назначал лично, и взял на эту должность надежного доверенного «человечка», который прикрывал все просчеты коррупционеров! Тем более что у Галущенко был какой-никакой опыт в работы в антикоррупционом комитете Совета Европы, и он очень хорошо знал, как обойти не только украинские, но и европейские законы.
К сожалению, Андрей Деркач в бегах, а Жвания погиб летом 2022-го при весьма странных обстоятельствах (высказывали мнение, что слишком много знавшего олигарха просто убрали). Поэтому теперь единственным доказательством работы Галущенко на Деркача могут быть лишь свидетельства работников главного офиса «Энергоатома» того времени или документы компании
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25.08.2023 04:21 Відповісти
Ага ага, хтось не встиг нагрітись на генераторах, газових горілках та свічках?
Що заважає зараз ворогу розбити ?
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25.08.2023 04:53 Відповісти
давайте не будемо собі брехати

Та ж наче ви собі й не брехали - тіко нам!
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25.08.2023 06:02 Відповісти
Електроенергію будуть вимикати бо йде війна знову можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі
І не треба вигадувати що хтось був би кращим на посаді за іншого
В умовах війни нічого доброго не буде
Але наш народ все думає що була б інша людина світло не вимикали б
Дивна логіка
А хто заборонить путлеру пуляти ракетами?
Доки буде війна ось це і будемо терпіти
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25.08.2023 06:19 Відповісти
Коррупцію терпіти ?

«возможности для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа.»
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25.08.2023 06:31 Відповісти
От завдячуючи таким як ви ми війну і маємо.
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25.08.2023 09:22 Відповісти
Звісно складною. Адже герман галущенко краде все що бачить.
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25.08.2023 06:37 Відповісти
Так в прошлую пятницу заявили что отключения будут в понедельник будут если будут обстрелы сами не знают что у них в хозяйстве твориться.
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25.08.2023 06:43 Відповісти
якщо взяти до уваги шо кількість споживачів скоротилася на майже 30% , то нах ту систему відновлювати - "можна поставити просто перемичку і все"... А так то буде складною, так..
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25.08.2023 07:06 Відповісти
Генераторы на все коттеджи не хватило. Поэтому круглосуточное обслуживание элитных парковок нихто не отменял. Так что готовте куфайки.
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25.08.2023 07:08 Відповісти
Вот житуха настала у чинуш! Можно ничего не делать, воровать.... Оправдание одно, на все случаи - ВОЙНА.
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25.08.2023 07:14 Відповісти
А ми і не брехали, то ви наріду заправляли. Я давно зрозумів, що телемарафон - брехня і рожеві окуляри, а за дверима студії реальність. Ніколи не вірив "ригам", а тут дует брехунів і ворогів "слуги"+"риги". Це як потом і пожар!
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25.08.2023 07:20 Відповісти
розкудахтались....
каравану поху@
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25.08.2023 07:54 Відповісти
Тільки КабМін та ОП всім брешуть! Добре що народ це знає !
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25.08.2023 08:34 Відповісти
Новий тренд від плісняви: "Ми не віноватИє, ми попереджали".

За доведення енергоатому до банкрутства, продаж НИЖЧЕ собівартості електроенергі коломойському-ахметову, гера галущенко був призначений міністром енергетики.
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25.08.2023 08:48 Відповісти
А що ви зробили для того,щоб зима не була складною?
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25.08.2023 09:01 Відповісти
Ви не можете не брехати , тварюкі зеленожопі.
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25.08.2023 09:19 Відповісти
Кожної зими ті підараси зелені, одне і те саме *******. Ніяка війна їм падлам не страшна. Крали, крадуть і будуть красти. І брехати. Курва мать, щоб ви виздохли всі паскуди.
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25.08.2023 15:35 Відповісти
 
 