З початку війни Канада прийняла 173 тис. українських біженців
Канада від початку війни прийняла понад 173 тисячі українських біженців.
Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За започаткованою у березні 2022 року програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET) на цей час прибули 173 527 осіб.
Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 858 тис. Власники такої візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею. Прийом нових заявок за цією програмою закрито.
Як повідомлялося, Канада у липні оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової міграційної програми, яка дасть змогу українським біженцям залишитися у країні на постійній основі.
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І того виходить 3000 доларів витрати на місяць, без знання англійської на мінімальну зп людина буде отримувати 2000-2600 доларів.
Так що багато хто й повернувся уже.
Щоб легалізуватися потрібно здати тест на знання мови і купа документів ☹️
Так і раніше можна було. Якщо родичі беруть за це зобов'язання.
Чим похвалитися вирішили, козли?
Німеччина геть 4 мільйони прийняла і не бухтить.
Знаю людей, які до війни поверталися в Україну із Канади, так само знаю, що корінні канадці масово виїжджають у інші країни, наприклад США, бо в їхні рідній країні стати власником власного житла майже нереально.
Безкоштовна медицина - це тільки на словах чудово звучить, насправді не все так просто.
Всякі талони - на що саме? На їжу у food market?
Ну, а про дупу із житлом я описав вище, в Німеччині хоч ціни прийнятні на аренду.
Не нарікаю, бо в Канаді з більшістю біженців саме так і є.
Решта - хто попало.