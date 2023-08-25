УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14434 відвідувача онлайн
Новини
2 843 35

З початку війни Канада прийняла 173 тис. українських біженців

канада

Канада від початку війни прийняла понад 173 тисячі українських біженців.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За започаткованою у березні 2022 року програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET) на цей час прибули 173 527 осіб.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 858 тис. Власники такої візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею. Прийом нових заявок за цією програмою закрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не обмежуватиме кількість українських біженців

Як повідомлялося, Канада у липні оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової міграційної програми, яка дасть змогу українським біженцям залишитися у країні на постійній основі.

Автор: 

біженці (1861) Канада (2187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Це не біженці, а люди з дозволом роботи на 3 роки, з правом податися на резидента.
показати весь коментар
25.08.2023 01:17
+7
Судячи із контенту, який є по cuet в ютубі, середньостатистичний біженець - це гастербайтер, який до війни працював у польщі, і коли відкрили канадські кордони, він/вона переїхали на американський континент. Інша категорія - це ватніки із криму, лугандону чи парашиї, які після 24.02 згадали, що у них десь був український паспорт і тому вони потужно перевзулися аби сваліть із радной говєні.
показати весь коментар
25.08.2023 05:51
+6
Аякже, ''біженців''. 80% із західних регіонів або давно вже за кордоном жили. Купа ватних і купа ухилянтів. Постять фоточки з Домінікани зразy як позбирають гроші котрі ******** уряд тут дає.
Не нарікаю, бо в Канаді з більшістю біженців саме так і є.
показати весь коментар
25.08.2023 05:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не біженці, а люди з дозволом роботи на 3 роки, з правом податися на резидента.
показати весь коментар
25.08.2023 01:17 Відповісти
Якщо біженцям дають дозвіл роботи і можливе право колись подати на резидента - що у цьому поганого? Але мої канадські друзі вважають, що більшість не зможуть жили у Канаді після завершення програми з виплатами - бо багато біженців - жінки з дітьми - вони не зможуть заробити у Канаді стільки грошей, щоб вистачало і на житло, і на їжу, і на дітячий садок - це все дуже дорого.
показати весь коментар
25.08.2023 01:25 Відповісти
По суті є тільки одноразова виплата 3000 на дорослого і 1500 на дитину і ще трохи бенефітів і усе. Решта тільки працею, халяви немає, для матерів з дітьми, без чоловіків вижити дуже важко.
показати весь коментар
25.08.2023 01:34 Відповісти
Ну так, для Канади 3000 на дорослого вилетять за місяць...знаю, що деякі туди взагалі їдуть лише щоб отримати виплату в повернутися...хоча не зрозуміло теж - добиратися туди ж теж далеко не бескоштовно...
показати весь коментар
25.08.2023 05:02 Відповісти
це правда!більшість здоровенні бугаї які використали війну для переїзду з Чехії та Польші до Канади!таких потрібно позбавляти віз та відправляти з країни!
показати весь коментар
25.08.2023 08:10 Відповісти
Це ж справжні українці! Таак
показати весь коментар
25.08.2023 01:26 Відповісти
Смотрю. совок у людей в мозгах не искореним. Это их личное дело, как распоряжаться своей жизнью
показати весь коментар
25.08.2023 01:34 Відповісти
Я ж теж саме і кажу, що українець, хто повернувся з Канади в Україну коли в країні біда - це совок, а той хто звалив в Канаду (та інші країни) коли в країні біда - це прогресивний метросексуал, енергійний пацик. Що не так?
показати весь коментар
25.08.2023 01:43 Відповісти
Основная масса беженцев - женщины и дети. У многих желание кого-то выпереть на войну вместо себя
показати весь коментар
25.08.2023 02:34 Відповісти
Женьщины и дети если реально у них беда едут в Польшу,Чехию которые недалеко от дома, а те кто едут в Канаду это в большинстве своем те люди которые и рады тому что произошло,потому что многие годы плекали надежду свалить куда то в САШ или Канаду, а по факту получалось только разве что в Польшу и то нужно было получать определенные дозвола. Чтобы попасть в Канаду и разговора не было, туда очень сложно было попасть. После 24 числа для людей с украинским паспортом в любую цивилизованную страну двери по сути открыты, в Великобританию, Канаду, США. Только в США или Великобританию нужны спонсоры, но это вообще не проблема с теми ограничениями которые были до войны. А в Канаду это вообще подарок судьбы для нахлебников, выдают work permit на 3 года,что вообще невидинная щедрость, разрешают те же 3 года сидеть там и работать, а за єти 3 года можна уже 100 раз если захотеть там легализироваться и остаться, плюс Канада сама и не против беженцев потому что это страна мигрантов и у них каждый год в планах пополнять страну минимум 400 тысячами мигрантов. Те кто туда рванул рванули не от плохой жизни,то у кого действительно горе не бегут на край света, рванули те,кто туда мечтал уже давно уехать,которые сидели в Польше,Чехии и так далее, и на большее рассчитывать не могли,и тут такой подарок судьбы, кто тоь умирает,у кого то действительно горе,а другие на этом свои мечты реализовуют
показати весь коментар
25.08.2023 08:50 Відповісти
Для тих хто думає, що в Канаді солодке життя, то помиляється. Оренда однобедрумної квартири від 1000 до 2000, залежить від провінції. Харчування 500-600 за одного, інтернет моб + домашній 120-150.
Машина, пальне+ страхування - 500.
І того виходить 3000 доларів витрати на місяць, без знання англійської на мінімальну зп людина буде отримувати 2000-2600 доларів.
Так що багато хто й повернувся уже.
Щоб легалізуватися потрібно здати тест на знання мови і купа документів ☹️
показати весь коментар
25.08.2023 11:03 Відповісти
То люди, котрі до родичів і приїхали. Це ті, хто мав рідних чи знайомих у Канаді.
Так і раніше можна було. Якщо родичі беруть за це зобов'язання.
Чим похвалитися вирішили, козли?
Німеччина геть 4 мільйони прийняла і не бухтить.
показати весь коментар
25.08.2023 01:39 Відповісти
Ні, це була унікальна програма для українців, брали всіх підряд. До родичів, то у США)
показати весь коментар
25.08.2023 01:53 Відповісти
Брати усіх поспіль - це 4 мільйони як Німеччина. 173 тисячі - дитячий белькіт. Реально.
показати весь коментар
25.08.2023 03:55 Відповісти
Німеччина ближче, у Німеччині більше шари для ледарів, у Канаді нічого не роблячи не проживеш, у Німеччині - запросто, до Німеччини не потрібно ніякого гемору з КУАЄТом, бо безвіз...
показати весь коментар
25.08.2023 05:05 Відповісти
Німеччина прийняла 1 мільйон. Багато хочуть повернутись додому. Деякі будуть лишатись, тому що не бачать перспектив дома. Чому не бачить? Запитайте у влади, що вона хорошого зробила для країни?? Чому у нас людина безправна? Чому депутати та чиновники жирують??? І це при тому, що Україна - найкраща країна як для мене?
показати весь коментар
25.08.2023 09:02 Відповісти
все як би так , але як на мене , запитувати потрібно особисто у себе....- тому що за все е відповідальність...- починаючи від права "вибору", так і того що ти робиш-зробив , щоб було принаймні як у "скандинавських" країнах для Людини...- а так взагалі. Україна найкращп Країна в Світі для Життя та всього ( це особисте!)
показати весь коментар
25.08.2023 10:17 Відповісти
Із ціх точно майже ніхто не повернеться.)
показати весь коментар
25.08.2023 01:51 Відповісти
Повернуться, якщо не зачепляться. В Канаді шари немає, там, якщо у тебе немає житла, потрібно пахати як вол...або бути дуже крутим спецом.
показати весь коментар
25.08.2023 05:03 Відповісти
Ну Канада - це не США. Там значно важче. Уряд завозить щороку мільйон емігрантів, а житла для всіх них не будують. В результаті ціни на нерухомість - космос.
Знаю людей, які до війни поверталися в Україну із Канади, так само знаю, що корінні канадці масово виїжджають у інші країни, наприклад США, бо в їхні рідній країні стати власником власного житла майже нереально.
показати весь коментар
25.08.2023 06:08 Відповісти
А мої знайомі ,які там живуть вже багато років кажуть, що в Канаді одні з найкращих в світі адаптаціонні програми для емигрантів. Безкоштовна медицина, мовні курси, всякі талони, купони ,субсидії, дешеве навчання. Стосовно свого житла, в тій самій Німеччині 80% навіть місцевих, з німецьким паспортом- живуть в арендованих квартирах.
показати весь коментар
25.08.2023 16:16 Відповісти
Так Канада - країна емігрантів тому і адаптаційні курси.
Безкоштовна медицина - це тільки на словах чудово звучить, насправді не все так просто.
Всякі талони - на що саме? На їжу у food market?
Ну, а про дупу із житлом я описав вище, в Німеччині хоч ціни прийнятні на аренду.
показати весь коментар
25.08.2023 16:50 Відповісти
Так не треба сидіти біля Торонто, Ванкуверу або Квебеку, є багато інших провінцій, де ціни на житло нормальні.
показати весь коментар
25.08.2023 17:06 Відповісти
Так, тільки не всі готові за 100 км їздити на роботу, чи працювати хєр зна ким
показати весь коментар
25.08.2023 17:09 Відповісти
Аякже, ''біженців''. 80% із західних регіонів або давно вже за кордоном жили. Купа ватних і купа ухилянтів. Постять фоточки з Домінікани зразy як позбирають гроші котрі ******** уряд тут дає.
Не нарікаю, бо в Канаді з більшістю біженців саме так і є.
показати весь коментар
25.08.2023 05:10 Відповісти
Судячи із контенту, який є по cuet в ютубі, середньостатистичний біженець - це гастербайтер, який до війни працював у польщі, і коли відкрили канадські кордони, він/вона переїхали на американський континент. Інша категорія - це ватніки із криму, лугандону чи парашиї, які після 24.02 згадали, що у них десь був український паспорт і тому вони потужно перевзулися аби сваліть із радной говєні.
показати весь коментар
25.08.2023 05:51 Відповісти
ви би бачили що зараз робиться в Норвегії...- там кожен другий із Криму та "дружніх " нам "республік лнИри -днИри....- сидять отримують всі блага і дуже великі , і дальше ненавидять та шиплять на Україну....
показати весь коментар
25.08.2023 10:20 Відповісти
Справжніх біженців бачила кілька чоловік.
показати весь коментар
25.08.2023 06:00 Відповісти
якіх "чоловік"? Осіб? Чоловіків? Жінок? Дітей? Родин?
показати весь коментар
25.08.2023 07:57 Відповісти
Жінок.
Решта - хто попало.
показати весь коментар
25.08.2023 08:44 Відповісти
Переважна більшість біженців і ухилянтів - вата, в силу виключно об'єктивних причин.
показати весь коментар
25.08.2023 07:38 Відповісти
Половина з яких коллаборанті з Криму та Донбассу , при чому ще москалів дружин та чоловиків пвивезли.
показати весь коментар
25.08.2023 08:04 Відповісти
Так. Оскільки мають український паспорт, бо курка-мутант на обкладинці не дає таких прав.
показати весь коментар
25.08.2023 08:50 Відповісти
Тільки виникае питання, як вони візи отримали? Тому що перш ніж надати візу їх перевіряють. В мене знайомий з Криму ,який знаходиться в базі Миротворець, отримав візу та поїхав в Канаду. Оце демонстрація значення цього ліпового сайту. Чому Україна не відкриває кримінальних справ на ціх коллабопантів, щоб вони нікуди виїхати не могли?
показати весь коментар
25.08.2023 09:00 Відповісти
 
 