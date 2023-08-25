З початку війни Канада прийняла 173 тис. українських біженців

Канада від початку війни прийняла понад 173 тисячі українських біженців.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За започаткованою у березні 2022 року програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET) на цей час прибули 173 527 осіб.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 858 тис. Власники такої візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею. Прийом нових заявок за цією програмою закрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не обмежуватиме кількість українських біженців

Як повідомлялося, Канада у липні оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової міграційної програми, яка дасть змогу українським біженцям залишитися у країні на постійній основі.