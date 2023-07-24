Канада не обмежуватиме кількість українських біженців

В уряді Канади повідомили, що на кількість українських утікачів від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, "немає жодних обмежень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністерство імміграції Канади надіслало до Постійного комітету Сенату із соціальних питань службову записку, в якій ідеться, що на кількість українських біженців від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, "немає жодних обмежень".

Прийом заявок на візи за спрощеною процедурою для сімей українців закінчився 15 липня. До закінчення цього терміну надійшло близько 1,1 млн заявок. На початок липня були схвалені приблизно 800 тис. з них. Прибули до Канади 21% з тих, хто подавав заявки.

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У записці "Інформація стосовно громадян України, які приїжджають до Канади" також йшлося про надання статусу постійного проживання для всіх громадян України, чиї члени сімей постійно живуть у Канаді. Нова програма має набути чинності у жовтні 2023 року.

Українці, які отримали тимчасові візи, зможуть приїхати до Канади до кінця березня 2024 року. Біженці, які вже приїхали до Канади, до цієї дати також матимуть можливість подати заяву на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді.

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