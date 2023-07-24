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Канада не обмежуватиме кількість українських біженців

біженці

В уряді Канади повідомили, що на кількість українських утікачів від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, "немає жодних обмежень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністерство імміграції Канади надіслало до Постійного комітету Сенату із соціальних питань службову записку, в якій ідеться, що на кількість українських біженців від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, "немає жодних обмежень".

Прийом заявок на візи за спрощеною процедурою для сімей українців закінчився 15 липня. До закінчення цього терміну надійшло близько 1,1 млн заявок. На початок липня були схвалені приблизно 800 тис. з них. Прибули до Канади 21% з тих, хто подавав заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неповернення українських біженок коштуватиме 10% довоєнного ВВП, – Bloomberg

У записці "Інформація стосовно громадян України, які приїжджають до Канади" також йшлося про надання статусу постійного проживання для всіх громадян України, чиї члени сімей постійно живуть у Канаді. Нова програма має набути чинності у жовтні 2023 року.

Українці, які отримали тимчасові візи, зможуть приїхати до Канади до кінця березня 2024 року. Біженці, які вже приїхали до Канади, до цієї дати також матимуть можливість подати заяву на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді.

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Автор: 

біженці (1864) Канада (2191)


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Судячи з того, що лише 21% людей зі 100% отримавших візи, поїхали до Канади, то їм варто було б задуматися над своєю міграційною політикою, Бо добре там де нас немає...
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24.07.2023 15:00 Відповісти
А може з того що тільки у 21% були гроші чи документи на виїзд?
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24.07.2023 15:12 Відповісти
мало жінок і дітей наважаться перетнути океан, це далека і дорога подорож в невідомість. а чоловікам, які і отримали цю візу, виїхати з україни неможливо.
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24.07.2023 16:18 Відповісти
я не поїду
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24.07.2023 15:23 Відповісти
У Канаді ще й до війни була здоровенна діаспора, багато туди їхали. Не скажу, що життя там легке чи на шару, але норм пристосовуються. Релігійні общини великі, усі штунди туди в 90-х виїхали. так що тим, хто роздумує про еміграцію - Канада не поганий варіант.
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24.07.2023 15:54 Відповісти
А ще Канада точно не обмежуватиметме іміграцію висококваліфікованих біженців з України. Ось так Україну демографічно спустошують партнери і союзники.
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24.07.2023 16:19 Відповісти
Ну як що своя країна не цінує кваліфікованих робітників , чому це повинно бути заборонено іншим ? Чі спеціалісти повинні як ті терпіли тут жити. ?
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24.07.2023 18:29 Відповісти
 
 