Повітряні сили вночі знищили 4 ракети та ударний дрон-камікадзе. ІНФОГРАФІКА
Уночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. Усі цілі знищено.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ. Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
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НИ чего интересного в єтом заголовке не наблюдаете ?