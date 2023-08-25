Повітряні сили вночі знищили 4 ракети та ударний дрон-камікадзе. ІНФОГРАФІКА

Уночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. Усі цілі знищено.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ. Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

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