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В Україні 503 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ. ІНФОГРАФІКА

діти

Понад 1619 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 25 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1116 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 122, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Зазначається, що 24 серпня внаслідок ворожого обстрілу м. Херсона дістала поранення 6-річна дівчинка.

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В Україні 503 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ 01

Автор: 

діти війни (125) Офіс Генпрокурора (3243)


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25.08.2023 11:04 Відповісти
 
 