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Новини Війна
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Зрадниця передавала рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом, - СБУ

сбу

На Донеччині затримано жінку, яка передавала загарбникам інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, вчителька одного з ліцеїв у Краматорську за вказівкою російської воєнної розвідки  збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Рашистів цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників. Зрадниця передавала дані окупантам через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області.

"Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "мнс лнр". Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки. За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

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Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Краматорської громади, 5 людей зазнали поранень у Кураховому на Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12783) Донецька область (8347) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+17
Як не директор ліцею, то вчителька... Може час вже щось у ліцеях підправити?
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25.08.2023 10:26
+15
Зато ніяких питань до ЗЄ, Баканова, Єрмака, Татарова, Шурми, Гетманцева у СБУ нема.

Чи передача координат автозаправок не є координацією вогню ворога?
Чи свідоме розмінування напрямків наступу ворога не є співпрацею з ворогом?
Чи роззброєння та відведення армії з добре облаштованих позицій не є зрадою?
Чи призначення агентури ФСБ у керівництво країни не є роботою на ворога?
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25.08.2023 10:32
+11
Ждуни ...хренові.Як вони біля фронту задрали!
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25.08.2023 10:30
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Як не директор ліцею, то вчителька... Може час вже щось у ліцеях підправити?
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25.08.2023 10:26 Відповісти
Ждуни ...хренові.Як вони біля фронту задрали!
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25.08.2023 10:30 Відповісти
І біля фронту, і в тилу. І в ненависній їм "бєлопанской Польше" їх чимало. Чекають на "баєвиє задачі".
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25.08.2023 13:15 Відповісти
Не в ліцеях ,а а педагогічних вишах. Там така якісна вата! Ще совкових стандартів.
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25.08.2023 11:05 Відповісти
ну і що з такими виродками робити? скажіть- шановне панство?
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25.08.2023 10:27 Відповісти
Вішати,і залишати на прилюдний огляд.
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25.08.2023 10:33 Відповісти
"Ждунів" - обмежувати в правах (право голосувати, вступати у ВУЗи, наприклад. Видати замість паспорту, довідку "ждуна"). А от для таких конкретних зрадників, перше - переглянути законодавство та суттєво підвищити поріг відсидки. Друге - саджати надовго з конфіскацією! Щоб воно потрапило за ґрати у 30, а вийшло у 60 років...У випадку доказу смертей громадян України внаслідок зради, уйобіще повинно сідати пожиттєво!
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25.08.2023 10:47 Відповісти
інститут НЕ громалянства!!!! 👍👍але хто ж це зробить, особливо ТЕПЕР, після 32 років!!((
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25.08.2023 10:58 Відповісти
Ну, "параженіє в правах" ніколи не запізно зробити (вони ж живуть під гаслом "сталіна на нас нєт", ось і буде їм на втіху трошки "сталіна").
Але ж як завиють "лєвиє дємакрати всєх стран"!
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25.08.2023 13:20 Відповісти
Якщо по демократичному то увязнення - довічно, з конфіскацією майна. Український суд забув(бо не знав), що він мав би виконувати виховну функцію. Відповідну правову базу мала б негайно забезпечити ВР України ще 9 років тому. Після закінчення війни для адекватніших можна зробити амністію з забов'язанням виїзду з території України, наприклад(бо після конфіскації майна така людина буде довічним ворогом держави). А так 2-3 роки ув'язнення, які зараз дає за коригування ворожих обстрілів українська влада - то це запрошення для інших ворогів України робити теж саме. Проблема - відсутність комплексної роботи органів влади і не розуміння проблеми та її наслідків. Якщо, наприклад, вербуючи агента в Україні російська розвідка гарантує виплати його сім'ї на період можливого ув'язнення. То, наприклад, заплативши за 24 -36 місяців , наприклад 1,5 тис. у.о. в місяць вийде максимум 54 тис. у.о. Скільки коштує одиниця знищеної військової техніки? Скільки Україна зобов'язується виплатити компенсації родині загиблого захисника? 15 млн. грн? А якщо за наводкою агента загине не один захисник? Це питання нерозуміння комплексно цієї ситуації владою України загалом. А в перспективу довічних виплат від росії за ув'язнення агента мало хто повіритть. Особливо враховуючи масовість такого явища (нажаль, для України). Під час війни, в період дії воєнного стану можуть бути і інші методи - не демократичні...
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25.08.2023 11:02 Відповісти
...не демократичні, от-от, а з цього місця детальніше. І чомусь най...най... штати не скасували смертну кару.
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25.08.2023 12:19 Відповісти
"А так 2-3 роки ув'язнення, які зараз дає за коригування ворожих обстрілів українська влада - то це запрошення для інших ворогів України робити теж саме."
Саме так. 2-3 роки тюрми - гарантія від призову і навіть від ракетних обстрілів. Щось не чув про влучання ракет "в пєнітенціарноє учєрєждєніє". В заклади освіти, лікарні, театри - скільки завгодно. А у "пєнітенціарниє" - не згадаю...
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25.08.2023 13:26 Відповісти
Де піна монтажна?
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25.08.2023 10:27 Відповісти
Хватит им ***** блюрить
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25.08.2023 10:28 Відповісти
На мінне поле мразоту!
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25.08.2023 10:29 Відповісти
+++ В пару борін запрягти !
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25.08.2023 12:30 Відповісти
Бамбасянка.
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25.08.2023 10:30 Відповісти
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25.08.2023 10:55 Відповісти
Зато ніяких питань до ЗЄ, Баканова, Єрмака, Татарова, Шурми, Гетманцева у СБУ нема.

Чи передача координат автозаправок не є координацією вогню ворога?
Чи свідоме розмінування напрямків наступу ворога не є співпрацею з ворогом?
Чи роззброєння та відведення армії з добре облаштованих позицій не є зрадою?
Чи призначення агентури ФСБ у керівництво країни не є роботою на ворога?
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25.08.2023 10:32 Відповісти
головне матеріали вагнергейту б не про@бати....(
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25.08.2023 10:38 Відповісти
Може у рядових членів і є питання. Навіть база з напрацюваннями. Але не у верхівки, яку призначили і контролюють з ОПи
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25.08.2023 10:38 Відповісти
Таких ЗЄрмаки швиденько звільняють та відправляють на фронт, як Бурбу, з надією, що вони вже ніколи не повернуться.
Або шиють липову справу та відправляють у буцигарню, як Червінського.
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25.08.2023 10:45 Відповісти
навіщо таке й подібне сміття затримувати??? звійльняйте руки, мозги.., для руху вперед, та нечесть відволікає...
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25.08.2023 10:36 Відповісти
То і не дивно. Серед вчителів та викладачів , як і серед політиків, журналістів, священиків багато завербованої агентури.
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25.08.2023 10:37 Відповісти
Мабуть так воно і є. У нас на Чернігівщині теж пов'язали одного шкільного вчителя. За військовим об'єктом шпигував.
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25.08.2023 10:58 Відповісти
Это они мстят за то что их зелька опрокинул с зп в 4000$
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25.08.2023 11:11 Відповісти
пасіба жителям дамбаси..........
далі, замість крапок- перелік варіантів безкінечний
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25.08.2023 10:38 Відповісти
..годуй тепер цю хвойду кілька років, а вона згодом вийде і знову якесь лайно, опзжопну какаразніцу обере
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25.08.2023 10:38 Відповісти
Яке годуй-за швейну машинку і нехай форми для ЗСУ строчить!
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25.08.2023 10:42 Відповісти
фу жаба. переїхати б оце бетером два рази та й забути
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25.08.2023 10:41 Відповісти
Щось не те з нашими навчальними закладами вже і міністр помінявся ,а все по старому ,жодного патріотичного виховання молоді під час війни яке мали нести освіта . Ну а колоборантів під час війни виправить хіба що могила.
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25.08.2023 10:43 Відповісти
Потворне рило адепта "руськага міра"...
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25.08.2023 10:48 Відповісти
в окоп.. рити
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25.08.2023 10:53 Відповісти
*****
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25.08.2023 11:01 Відповісти
І таких ще багато. І з цим треба щось робити. А у нас закон забороняє позбавляти громадянства тих, хто народився в Україні.

Мені здається, можна зробити просто. Ввести за антиукраїнську діяльність жорстку кримінальну відповідальність з недитячим строком тільки для громадян України. А для негромадян - адміністративну відповідальність і депортацію з довічною забороною в'їзду в Україну (зрештою, негромадянин не зобов'язаний бути патріотом). Самі побіжать, коли намалюється реальна перспектива тюремного строку без всяких амністій. Будуть активно позбуватися українських паспортів, щоб депортували, а не посадили. Що і було потрібно.

Можливо я не правий, я не юрист.
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25.08.2023 11:14 Відповісти
З нашими гуманними законами за колабораціонізм подібна шваль буде тільки плодитися... Невже СБУ не в силах пристрелити пару-трійку колаборантів нібито "за втечу". Може, хоч це на них подіє, що під час затримання силовики можуть ненароком і "замочити"...
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25.08.2023 14:49 Відповісти
 
 