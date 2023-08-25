Зрадниця передавала рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом, - СБУ
На Донеччині затримано жінку, яка передавала загарбникам інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, вчителька одного з ліцеїв у Краматорську за вказівкою російської воєнної розвідки збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.
Рашистів цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників. Зрадниця передавала дані окупантам через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області.
"Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "мнс лнр". Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки. За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.
Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.
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Але ж як завиють "лєвиє дємакрати всєх стран"!
Саме так. 2-3 роки тюрми - гарантія від призову і навіть від ракетних обстрілів. Щось не чув про влучання ракет "в пєнітенціарноє учєрєждєніє". В заклади освіти, лікарні, театри - скільки завгодно. А у "пєнітенціарниє" - не згадаю...
Чи передача координат автозаправок не є координацією вогню ворога?
Чи свідоме розмінування напрямків наступу ворога не є співпрацею з ворогом?
Чи роззброєння та відведення армії з добре облаштованих позицій не є зрадою?
Чи призначення агентури ФСБ у керівництво країни не є роботою на ворога?
Або шиють липову справу та відправляють у буцигарню, як Червінського.
далі, замість крапок- перелік варіантів безкінечний
Мені здається, можна зробити просто. Ввести за антиукраїнську діяльність жорстку кримінальну відповідальність з недитячим строком тільки для громадян України. А для негромадян - адміністративну відповідальність і депортацію з довічною забороною в'їзду в Україну (зрештою, негромадянин не зобов'язаний бути патріотом). Самі побіжать, коли намалюється реальна перспектива тюремного строку без всяких амністій. Будуть активно позбуватися українських паспортів, щоб депортували, а не посадили. Що і було потрібно.
Можливо я не правий, я не юрист.