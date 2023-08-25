Зрадниця передавала рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом, - СБУ

На Донеччині затримано жінку, яка передавала загарбникам інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, вчителька одного з ліцеїв у Краматорську за вказівкою російської воєнної розвідки збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Рашистів цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників. Зрадниця передавала дані окупантам через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області.

"Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "мнс лнр". Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки. За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

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Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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