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Газу в сховищах вистачить на опалювальний сезон, - голова "Нафтогазу" Чернишов

газ,гтс

Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. "Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов сказав в інтерв’ю Економічній правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, з урахуванням ризиків щодо електрогенерації Кабмін поставив план накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів. "Нам достатньо навіть менше", - сказав він.

Зараз у сховищах близько 13 млрд кубометрів газу. "Переважна більшість - це український газ, решта - нерезиденти. Об'єму, який належить "Нафтогазу", абсолютно достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми не плануємо чіпати інший газ", - повідомив голова НАК.

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Чернишов підтвердив плани обійтися без імпорту. "У нас є кредитна лінія ЄБРР на 300 мільйонів євро, яку ми плануємо використати для створення резервів для енергетиків. Але зараз ми не дивимося на імпорт. Поки я не бачу, що він знадобиться", - додав він.

Голова НАК повідомив, що "Нафтогаз" викупили через енергетичну біржу 0,7-0,8 млрд кубометрів. "Щодо контрагентів - це основні приватні видобувні компанії. Ми готові викупити весь річний видобуток компаній. У кого є бажання - будь ласка. Я перепрошую, подивімося на ціни. У нас були моменти, у червні точно, коли ціна, за якою ми купували, була такою ж, як експортна опція", - сказав Чернишов.

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Автор: 

газ (10409) Нафтогаз (4407) Олексій Чернишов (275)


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Купуйте ще,від запасу голова не болить.Завжди продати можна
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25.08.2023 11:20 Відповісти
Вопрос цены населению…вопрос за чей счет в оккупированное левобережье будет или не будет поставляться.А по цене яиц Резникова и дровами топить будет выгодно.Пока идет игра в общие цифры это ни о чем.
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25.08.2023 11:35 Відповісти
Та зрозуміло що без прикурювання на закупках вони не можуть,головне щоб не залишитись без тепла взимку
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25.08.2023 11:38 Відповісти
Сам працюю в котельні, цієї зими взагалі не економили газ, топили як завжди. Подивимось що буде цієї осені, може скажуть до грудня взагалі не топити ))
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25.08.2023 11:25 Відповісти
Также как в прошлом году или нормально?
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25.08.2023 11:26 Відповісти
Колись тільки закуповували 50 мільярдів окрім свого. Тепер 18 достаньо разом із своїм. Дивина.
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25.08.2023 11:54 Відповісти
Хотілось би вірити, але в кого є можливість запастись парою кубіків дров думаю не завадить
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25.08.2023 12:07 Відповісти
мразь нікчемна.
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25.08.2023 12:58 Відповісти
 
 