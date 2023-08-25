Газу в сховищах вистачить на опалювальний сезон, - голова "Нафтогазу" Чернишов

Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. "Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов сказав в інтерв’ю Економічній правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, з урахуванням ризиків щодо електрогенерації Кабмін поставив план накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів. "Нам достатньо навіть менше", - сказав він.

Зараз у сховищах близько 13 млрд кубометрів газу. "Переважна більшість - це український газ, решта - нерезиденти. Об'єму, який належить "Нафтогазу", абсолютно достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми не плануємо чіпати інший газ", - повідомив голова НАК.

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Чернишов підтвердив плани обійтися без імпорту. "У нас є кредитна лінія ЄБРР на 300 мільйонів євро, яку ми плануємо використати для створення резервів для енергетиків. Але зараз ми не дивимося на імпорт. Поки я не бачу, що він знадобиться", - додав він.

Голова НАК повідомив, що "Нафтогаз" викупили через енергетичну біржу 0,7-0,8 млрд кубометрів. "Щодо контрагентів - це основні приватні видобувні компанії. Ми готові викупити весь річний видобуток компаній. У кого є бажання - будь ласка. Я перепрошую, подивімося на ціни. У нас були моменти, у червні точно, коли ціна, за якою ми купували, була такою ж, як експортна опція", - сказав Чернишов.

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