Під час операції в окупованому Криму застосовували найсучасніше озброєння, - Данілов

Спецоперація ГУР у тимчасово окупованому Криму - це перша операція, яка стала публічною.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації. І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни", - зазначив він.

За словами секретаря РНБО, ця операція є першою, яка стала публічною.

"До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів. В який спосіб це буде відбуватися? За потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму відбувся бій із застосуванням плавзасобів та авіації.

Пізніше у ГУР МО заявили, що здійснили висадку особового складу на території тимчасово окупованого Криму.

Також Головне управління розвідки оприлюднило відео операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" російського комплексу ППО С-400 "Триумф" в окупованому Криму, - Бутусов