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Новини Окуповані території
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Під час операції в окупованому Криму застосовували найсучасніше озброєння, - Данілов

розвідка

Спецоперація ГУР у тимчасово окупованому Криму - це перша операція, яка стала публічною.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації. І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни", - зазначив він.

За словами секретаря РНБО, ця операція є першою, яка стала публічною.

"До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів. В який спосіб це буде відбуватися? За потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму відбувся бій із застосуванням плавзасобів та авіації.

Пізніше у ГУР МО заявили, що здійснили висадку особового складу на території тимчасово окупованого Криму.

Також Головне управління розвідки оприлюднило відео операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" російського комплексу ППО С-400 "Триумф" в окупованому Криму, - Бутусов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14133)


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Топ коментарі
+16
А Данилов до тієї операції яким боком?
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25.08.2023 11:49
+14
Факт, що партія Слуга народу відмовилася надавати руху Чесно дані, скільки її членів захищають сьогодні країну, безумовно, знімає з зелених будь-які підозри в ухилянтстві, лицемірстві, популізмі й брехні
Карл Волох, з ФБ.
Правда ж @ZelenskyyUa ?
показати весь коментар
25.08.2023 12:01
+14
ТЕТЯНА ЧОРНОВІЛ: ЦІНА "НЕПТУНА" ...

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною. Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно.

Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль
(не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.

Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...

І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ "Луч" на випробовуваннях показало всій країні, як "Нептун" вразив морську ціль. Росіяни возбуділісь невжарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений. А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції, і я з ними повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….

Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.

Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..

Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…

МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.
показати весь коментар
25.08.2023 12:05
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А Данилов до тієї операції яким боком?
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25.08.2023 11:49 Відповісти
Слава зелебобіку
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25.08.2023 11:54 Відповісти
Я думаю що і спецоперацію готували за допомогою західних спецслужб. Вони і навчили і надали відомості. Може і операцію спланували.
А не Буданов чи Данілов чи хто там іще.
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25.08.2023 11:59 Відповісти
Це його операція. Буданов - не розвідник. Він диверсант.
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25.08.2023 13:54 Відповісти
Факт, що партія Слуга народу відмовилася надавати руху Чесно дані, скільки її членів захищають сьогодні країну, безумовно, знімає з зелених будь-які підозри в ухилянтстві, лицемірстві, популізмі й брехні
Карл Волох, з ФБ.
Правда ж @ZelenskyyUa ?
показати весь коментар
25.08.2023 12:01 Відповісти
Саме так виглядають "боти Порошенка".
Це наврядчи змусить прикусити язика розповсюджувачам методички про "ботів", але можна час від часу тикати їм в безстижі очі чю статистику.
Таня Адамс
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25.08.2023 12:17 Відповісти
В выражении "боти Порошенка" нет ничего унизительного. Напротив, можно с уверенностью говорить, что у людей, которые поддерживают Петра, уровень интеллекта и жизненной мудрости намного выше чем у подавляющей части граждан, обладающих правом голоса.
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25.08.2023 12:23 Відповісти
мамачки, страхи божьи, а все остальные адиеты?
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25.08.2023 12:51 Відповісти
Навпаки, самі розумники. Бачите ж, небезпеки уникають, розповсюдження особистої інформації про себе блокують. На фронті не гинуть. Певно, будуть жити довго і щасливо.
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Показали наші можливості -- може діиде шо пора зиобуватись
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25.08.2023 12:03 Відповісти
ТЕТЯНА ЧОРНОВІЛ: ЦІНА "НЕПТУНА" ...

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною. Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно.

Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль
(не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.

Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...

І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ "Луч" на випробовуваннях показало всій країні, як "Нептун" вразив морську ціль. Росіяни возбуділісь невжарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений. А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції, і я з ними повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….

Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.

Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..

Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…

МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.
показати весь коментар
25.08.2023 12:05 Відповісти
Саме тому прихід до влади блазня з 95кагалом це є спецоперація кремля , яка завдяки 73% дебілів пройшла успішно.
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25.08.2023 12:27 Відповісти
100%
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25.08.2023 15:17 Відповісти
Я так розумію, коли проводиться спецоперація то кацапи про неї знають, тому що проводиться проти них. А "не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству". Якщо спецоперація вже проведена і, наприклад", пройшов місяць чи два чому не розказати суспільству? Чи то державна таємниця, чи може провальні? А ця перша успішна і набула розголосу? Так?
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25.08.2023 12:06 Відповісти
"виконувати завдання, яке ставить президент" - какое всё-таки яростное чавканье!
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25.08.2023 12:15 Відповісти
Данілов при Зеленському грає роль Ведмедєва у *****.
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25.08.2023 13:32 Відповісти
Данилов сказав, що "завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни". Виходить, що один Президент хоче визволення окупованих територій України? Також виходить що всі давали присягу президенту? Ні, шановний пане, всі давали присягу народу України і це вимагає народ, через своїх представників у Верховній Раді.
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25.08.2023 12:17 Відповісти
Хотілось би мати результат, а не процес.
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Це Данилов про служок без народу чи про асфальт з бітумом, мав на увазі!!
Невже за гроші з офшорів??
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25.08.2023 12:23 Відповісти
-"виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни", -це той хто хотів зійтися по середині? А як там ''оманські договорняки'' поживають??? Про це ніхто не забуде!
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25.08.2023 12:31 Відповісти
forget and forgive
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25.08.2023 12:32 Відповісти
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25.08.2023 12:31 Відповісти
"завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Да от Зеленского оперцию держали в тайне, как и от пуйла
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25.08.2023 12:35 Відповісти
Буданов за два дня предупреждал о сюрпрайзах
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25.08.2023 12:37 Відповісти
Ты не внимательный.
Буданов уже более пол года говорил о сюрпризах, но не о том, когда, где и чем.
Крым большой, попробуй угадать где и когда.
Вот это и есть тайна, которую держат за семью печатями.
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25.08.2023 12:43 Відповісти
он говорил именно про Крым
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25.08.2023 12:53 Відповісти
Що за москальську ссилочку ти нам пхаєш ? Рибарь це кончєний кремльовскій пропагандон
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Катери на гравітаційній тязі + самонавідні кулі з бельгійських карабінів
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25.08.2023 13:40 Відповісти
Прекрасно....Жги тварей с болот мацковии
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25.08.2023 14:30 Відповісти
 
 