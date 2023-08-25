Як правильно документувати порушення прав людини та міжнародного права. ІНСТРУКЦІЯ

Для воїнів Сил Територіальної оборони створили ілюстровану інструкцію документування порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv G7.

Агресія РФ проти України триває та супроводжується численними порушеннями законів та звичаїв війни. Правоохоронні органи не завжди мають змогу вчасно зафіксувати інформацію, тож є ризик втрати цінних доказів.

"Інструкцію підготували робоча група щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права та надання правових послуг населенню Командування Сил ТрО ЗС України разом із організацією Ukrainian Legal Advisory Group, за підтримки адвокатського об’єднання AZONES. У процесі розробки було, зокрема, адаптовано матеріали міжнародної організації WITNESS", - йдеться в повідомленні.

Так, в інструкції - практичні рекомендації з документування у відповідності з міжнародними стандартами. Йдеться про те, як документувати за допомоги відеозйомки, проведення базового опитування, а також на яку саме інформацію насамперед звертати увагу в окремих сценаріях (обстрілах, місцях утримання, катувань тощо).

"Належна фіксація, збереження та передача є критично важливими для того, щоб зібрана інформація стала доказом у суді, допомогла захистити постраждалих та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Це зокрема стосується й дотримання так званого chain of command – ланцюжку передавання інформації. Важливо розуміти, хто фіксував, і в чиїх руках потім опинялися матеріали, щоб у подальшому їх верифікувати та перевірити на ймовірні спотворення чи видозмінення", - пояснюється у повідомленні.

Водночас, зазначається, що інструкція підійде не лише представникам Сил ТрО та військовим, а й іншим спеціалістам, що документують воєнні злочини в Україні.

Інструкція доступна для завантаження за посиланням.

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