Тероборонівці з Дніпра затрофеїли російську БМП. ВIДЕО
Бійці дніпровської тероборони затрофеїли російську БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій здобуток бійці показали у соцмережах.
"Бійці окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро демонструють трофейну БМП окупантів", - пише у коментарі автор публікації.
