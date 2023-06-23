УКР
Тероборонівці з Дніпра затрофеїли російську БМП. ВIДЕО

Бійці дніпровської тероборони затрофеїли російську БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій здобуток бійці показали у соцмережах.

"Бійці окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро демонструють трофейну БМП окупантів", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 109-ї бригади тероборони знищують fpv дроном російське кулеметне гніздо. ВIДЕО

Дніпро (3355) тероборона (396) трофеї (188) БМП (417)
ее не проще в утиль на металл сдать или в музей.. раскривушка она и пулемет не выдержит раскроется как ********
23.06.2023 10:31 Відповісти
Як не буде доцільно поставити на гусениці - поканібалять. Все рівно принесе користь.
23.06.2023 10:34 Відповісти
Якщо на полі бою не згодиться - знять башту і поставить зенітний модуль з радаром! І буде хороша машина для прикриття військ в полі Або виставить біля якогось мосту - захищать об"єкт
23.06.2023 12:32 Відповісти
пусть наваривают дополнительные листы брони .или креатива нет..из порезаной техники листы..наперед и борты можно хотябы до 50 мм плюс еще какие ниьбудь с танка динамичку пришпандерить сверху...хоть какая уверенность небольшая
25.06.2023 11:31 Відповісти
якраз тероборонівець в кепочці, дасть раду цьому трофею. Слава Україні!
23.06.2023 10:37 Відповісти
Вдалого полювання, Хлопці !!
23.06.2023 10:41 Відповісти
пару пулеметов, и будет совсем неплохая машинка для вылова мокшанских тварей....
23.06.2023 10:44 Відповісти
Баrато хто nам'ятає актора та коміка Гаріка Бірчу. Але не всі знають, що він з першого дня війни добровільно, пішов захищати рідну Землю. Спочатку був на захисті Київщини, далі на базі роти, де служив актор, створили спеціальний батальйон, і там Гарік став командиром Взводу. (c)
23.06.2023 10:45 Відповісти
Кацапів "смішить"? А вони "на кутні" регочуть?
23.06.2023 12:33 Відповісти
 
 