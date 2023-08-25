Ціна корупції в Міноборони - життя тисяч воїнів. Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках, - Каленюк
Корупція в оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада.
Про це у Facebook повідомила виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.
"Красти на оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада. Звільнення міністра Олексія Резнікова та його заступника Дениса Шарапова, бізнес-партнера "віце-президента" Андрія Єрмака - тепер замало. Ці двоє мають понести як політичну, так і кримінальну відповідальність", - наголосила вона.
"Якщо тільки на куртках в контракті на 30 мільйонів доларів корупційна маржа становить 58 доларів на 1 куртці, то про масштаб дерибану на закупівлях зброї ми можемо лише здогадуватися. Якщо ми з вами із-за секретності збройних закупівель, не можемо побачити цей масштаб, то наші партнери в НАТО, котрі мають сильні розвідки, все прекрасно бачать та розуміють.
Про яке членство в НАТО може йти мова? Про яку локалізацію в Україні іноземних виробників зброї можна говорити?" - додала Каленюк.
За її словами, кожен українець має знати, що ціна корупції в Міноборони зараз - життя сотень і тисяч наших воїнів.
"Від корупції в МОУ зараз вирішується, чи успадкує війну з РФ наступне покоління українців, чи все таки наші діти мають шанс жити без війни", - сказала Каленюк.
"Від рішень верховного головнокомандувача Володимира Зеленського зараз залежить, чи дерибан на кістках і на нашому майбутньому в МОУ припиниться негайно, чи буде зацементований", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.
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На жаль, зараз вирішується, чи успадкує наступне покоління українців Україну.
У вас є сумніви у гідності чеченців? Адже вони програли другу війну.
https://suspilne.media/404462-persij-miting-proti-okupacii-rf-u-hersoni-ak-ce-bulo/
Обидва не мають ніякого відношення не до Херсону ні до Запоріжжя. Розносять тезу про не такий Херсон чи Запоріжжя. І взагалі а-ля навіщо вони нам треба.
Якщо ті курви реальні - то хто більше всіх трендить «фу, ми не такіє» потім перші в черзі за бурятським охвіцером
Зараз тільки схеми.
ахахахахаааааа!!!!! ну рассмешила , каких решений ? але , единственное ЕГО решение было - заглянуть в глаза ***** , все остальное - суфлер с текстом ,написанным главным редактором текстов 95 квартала , который до сих пор является гражданином рф , и по некоторым данным был завербован фсб еще при начале карьеры в 95 квартале . Ни каких решений он не принимает , зеля - говорящая голова , неужели вы этого еще не поняли !!!!!
https://pikabu.ru/story/batalon__neulovimyie_3016540
Як раз, припинить. Він це очолює.
"Корупція - це я".
Ця система була створена Зеленським для дєрібана. Вона не може функціонувати інакше.
За минулий рік розікрали більше ніж папєрєднікі за 30 років.
Впевнений, у ZEteam ніхто "нє устал ат вайни", вона для них бездонне корито, вона їх годую.
Тож подібні питання не просто недоречні, вони дебільні за своїм сенсом.
("корупційна маржа" це якщо щось продається по 100, а купили по 158)
убийства одобренного властью Украины ...