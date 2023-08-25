Ціна корупції в Міноборони - життя тисяч воїнів. Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках, - Каленюк

Корупція в оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада.

Про це у Facebook повідомила виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Красти на оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада. Звільнення міністра Олексія Резнікова та його заступника Дениса Шарапова, бізнес-партнера "віце-президента" Андрія Єрмака - тепер замало. Ці двоє мають понести як політичну, так і кримінальну відповідальність", - наголосила вона.

"Якщо тільки на куртках в контракті на 30 мільйонів доларів корупційна маржа становить 58 доларів на 1 куртці, то про масштаб дерибану на закупівлях зброї ми можемо лише здогадуватися. Якщо ми з вами із-за секретності збройних закупівель, не можемо побачити цей масштаб, то наші партнери в НАТО, котрі мають сильні розвідки, все прекрасно бачать та розуміють.

Про яке членство в НАТО може йти мова? Про яку локалізацію в Україні іноземних виробників зброї можна говорити?" - додала Каленюк.

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За її словами, кожен українець має знати, що ціна корупції в Міноборони зараз - життя сотень і тисяч наших воїнів.

"Від корупції в МОУ зараз вирішується, чи успадкує війну з РФ наступне покоління українців, чи все таки наші діти мають шанс жити без війни", - сказала Каленюк.

"Від рішень верховного головнокомандувача Володимира Зеленського зараз залежить, чи дерибан на кістках і на нашому майбутньому в МОУ припиниться негайно, чи буде зацементований", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

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