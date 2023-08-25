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Новини
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Ціна корупції в Міноборони - життя тисяч воїнів. Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках, - Каленюк

каленюк

Корупція в оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада.

Про це у Facebook повідомила виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Красти на оборонних закупівлях під час війни - це державна зрада. Звільнення міністра Олексія Резнікова та його заступника Дениса Шарапова, бізнес-партнера "віце-президента" Андрія Єрмака - тепер замало. Ці двоє мають понести як політичну, так і кримінальну відповідальність", - наголосила вона.

"Якщо тільки на куртках в контракті на 30 мільйонів доларів корупційна маржа становить 58 доларів на 1 куртці, то про масштаб дерибану на закупівлях зброї ми можемо лише здогадуватися. Якщо ми з вами із-за секретності збройних закупівель, не можемо побачити цей масштаб, то наші партнери в НАТО, котрі мають сильні розвідки, все прекрасно бачать та розуміють.

Про яке членство в НАТО може йти мова?  Про яку локалізацію в Україні іноземних виробників зброї можна говорити?" - додала Каленюк.

Читайте також: Висновки засідання антикорупційного комітету ВР: Документи щодо закупівлі Міноборони військових курток - справжні

За її словами, кожен українець має знати, що ціна корупції в Міноборони зараз - життя сотень і тисяч наших воїнів.

"Від корупції в МОУ зараз вирішується, чи успадкує війну з РФ наступне покоління українців, чи все таки наші діти мають шанс жити без війни", - сказала Каленюк.

"Від рішень верховного головнокомандувача Володимира Зеленського зараз залежить, чи дерибан на кістках і на нашому майбутньому в МОУ припиниться негайно, чи буде зацементований", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Також дивіться: Заступник Резнікова Шарапов намагався обманути антикоркомітет Ради та приніс на засідання зимову куртку для ЗСУ з іншого контракту, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7318) Резніков Олексій (1445) Каленюк Дар’я (19) Касай Геннадій (9)


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Топ коментарі
+34
Пані має рацію !
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25.08.2023 12:37
+32
Дивні люди. Вибрали на роль "царя" блазня, а рішень чекають як від зрілого мужа - державника
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25.08.2023 12:37
+31
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25.08.2023 12:50
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Пані має рацію !
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25.08.2023 12:37 Відповісти
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25.08.2023 12:50 Відповісти
Припиниться корупція чи ні? Як ви думаєте?
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25.08.2023 13:33 Відповісти
Звичайно. Коли вже не буде що красти
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25.08.2023 14:10 Відповісти
Для очень многих ИЗБРАННИКОВ мудрого просветленного НАРОДА , война - это хороший бизнес и не более !!!
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25.08.2023 16:19 Відповісти
Дивні люди. Вибрали на роль "царя" блазня, а рішень чекають як від зрілого мужа - державника
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25.08.2023 12:37 Відповісти
вони вибрали чесного Голобородька. Ідіоти.
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25.08.2023 12:42 Відповісти
Від корупції в МОУ зараз вирішується, чи успадкує війну з РФ наступне покоління українців
На жаль, зараз вирішується, чи успадкує наступне покоління українців Україну.
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25.08.2023 12:38 Відповісти
а який генофонд чекає на Україну? Патріоти поступово гинуть, зостаються тільки хитрожопі з липовими інвалідностями.
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25.08.2023 12:43 Відповісти
Який чекає на неї, якщо русня окупує її і всіх жінок собі у винагороду розберуть вагнєра і зєкі?
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25.08.2023 12:49 Відповісти
нє, ну цього вже не допустимо
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25.08.2023 12:53 Відповісти
Ким і чим?
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25.08.2023 13:02 Відповісти
Ким Чим Ір.
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25.08.2023 13:34 Відповісти
в херсоні і брати не треба було - самі лягали. Все від людей залежить: там, де є у українців гідність, збережеться нація. запоріжжя і херсон - у мене великі сумніви.
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25.08.2023 12:55 Відповісти
там руський мір чекали завжди, варто глянути на карту виборів 2004 року, коли вибирали українця і бандита.
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25.08.2023 13:01 Відповісти

У вас є сумніви у гідності чеченців? Адже вони програли другу війну.
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25.08.2023 13:01 Відповісти
Вам нагадати, що було в Херсоне в перши дні війни?
https://suspilne.media/404462-persij-miting-proti-okupacii-rf-u-hersoni-ak-ce-bulo/
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25.08.2023 14:17 Відповісти
Два бота один. Реєстрація в один місяць.
Обидва не мають ніякого відношення не до Херсону ні до Запоріжжя. Розносять тезу про не такий Херсон чи Запоріжжя. І взагалі а-ля навіщо вони нам треба.
Якщо ті курви реальні - то хто більше всіх трендить «фу, ми не такіє» потім перші в черзі за бурятським охвіцером
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25.08.2023 14:57 Відповісти
а патаму, что маладиє ліца - стариє жопи якунєвіча
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Краще й не скажеш. візьму, з вашого дозволу, в цитатник.
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25.08.2023 12:58 Відповісти
Зеленого вже ніяке рішення не врятує, він вже собі заробив чимало термінів, і він про це знає. Тому він буде закривати очі і ''йти ва-банк'' до кінця сподіваючись якось відпетляти.
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Так хто в нас тут "барига-марадьор-на крові"?
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25.08.2023 12:39 Відповісти
як хто, звісно - Порошенко, хто ж ще може робити такі пакості
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25.08.2023 12:41 Відповісти
так і думав що це все клятий Вальцман, ніяк не заспокоїться!
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25.08.2023 12:43 Відповісти
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25.08.2023 12:44 Відповісти
ви що, дійсно вважаєте, що всі схеми в МО сьогодні з'явилися? вони там були завжди..., просто зараз їх очолили інщі люди, тому що гроші на порядок інші...
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25.08.2023 12:47 Відповісти
я дійсно вважаю що ви туповаті! схеми були і є усюди, але чомусь при тих схемах вдавалося реалізовувати ракетну і не тільки программи, озброювати армію, а не затарюватися яйцями...
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25.08.2023 12:50 Відповісти
Колись були схеми, але були і "Стугни", "Нептуни", БТР-4, "Вільха".
Зараз тільки схеми.
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25.08.2023 12:51 Відповісти
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25.08.2023 12:53 Відповісти
Перемогу кого?
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25.08.2023 13:36 Відповісти
для помойки 1+1 это не важно , там с утра до вечера перемоги и розовые пони .
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25.08.2023 13:55 Відповісти
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25.08.2023 13:43 Відповісти
сказати, що соромно перед нашими партнерами, котрі допомагають нам нищити ворога, це нічого не сказати, тут просто не підбереш слів...
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25.08.2023 12:40 Відповісти
Дарка мітить на посаду міністра?
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25.08.2023 12:40 Відповісти
дарка твій тато, клоун
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25.08.2023 12:44 Відповісти
кровавий клоун-мародер-колаборант.
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25.08.2023 12:41 Відповісти
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25.08.2023 12:56 Відповісти
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25.08.2023 12:46 Відповісти
Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках Джерело:
ахахахахаааааа!!!!! ну рассмешила , каких решений ? але , единственное ЕГО решение было - заглянуть в глаза ***** , все остальное - суфлер с текстом ,написанным главным редактором текстов 95 квартала , который до сих пор является гражданином рф , и по некоторым данным был завербован фсб еще при начале карьеры в 95 квартале . Ни каких решений он не принимает , зеля - говорящая голова , неужели вы этого еще не поняли !!!!!
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25.08.2023 12:46 Відповісти
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25.08.2023 12:55 Відповісти
А щось тут нема синів зелених, чи то другоє?
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25.08.2023 12:56 Відповісти
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25.08.2023 13:04 Відповісти
Тому, що цей малюнок кацапською, для кацапів і з їхнього сайту. "Сваїх нє палим"

https://pikabu.ru/story/batalon__neulovimyie_3016540
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25.08.2023 13:10 Відповісти
Вся банда зеленского замішана на крові українців - пам'ятаєте на передодні війни - шашлики, нема ударних угруповань..... ніхто нікого не зніме з перших ролей шапіто імені зе-бе та не віддасть під крімсправу. Там вже є колія - посол у будь яку країну.
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25.08.2023 12:50 Відповісти
Продовжиться і дерибанмі саботаж, бо зебанді не потрібна перемога. Вони лише прикриваються патріотичними словами, а справи зрадницькі продажні. Чого варте тільки розграбування пального з держрезерву та продаж майже сотні мінних тралів, і список можна продовжувати дуже довго.
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25.08.2023 12:52 Відповісти
Якшо в НАТО бачать корупцію то чому не кажуть -- ми ж самі красти не зупинимся -- наших делаварів треба бити по руках -- по голові
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Замість українців ніхто це робити не буде. Просто зменшать допомогу і все. В ЄС і у англосаксів ніхто нічого не робить замість когось, там діють закони виживання: виживає той, хто здатний вижити. Якщо українцям дали все: зброю, пальне, продовольство, взимку генератори... А українці самі у себе в цей час крадуть аптечки для воїнів, які не задумуючись віддають своє життя і здоров'я за цю шваль, - то кому потрібні такі українці, навіть в якості рабів?! Це ж лайно, яке не буде ні працювати, ні допомагати, а буде тільки красти і зраджувати.
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25.08.2023 13:03 Відповісти
Так учора сенатор прямим текстом сказав (і не тільки він останнім часом) - подобається, не подобається, а у 2024році вибори.
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25.08.2023 15:00 Відповісти
От ОПУ вниз спущены "планы по инкассации" каждому чиновнику! От самого большого, до самого маленького. Сдают кэш все! Кого-то из них ловят, кого-то отмазывают, кого-то прессуют, потрошат и "обилечивают". Не обязательно дела доходят до судов. "Дойкой лохов" занимаются средние уровни "конторских". Но здесь важно понимать, что в эту систему втянуты все до единого чинуши в Украине! Без принятия плана по сдаче кэша в систему не возьмут! И система сама по себе не хочет ломаться! Т.к. все в кэше! И лохи, т.е. управленцы, и "конторские", т.е. те, кто надзирает и собирает со стола объедки. Все!
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25.08.2023 12:55 Відповісти
а не проще пианиста посадить , а те сразу отпадут
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25.08.2023 12:56 Відповісти
"Якщо не вкраду я, то це зробить барига!"
Як раз, припинить. Він це очолює.

"Корупція - це я".
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25.08.2023 12:57 Відповісти
Есть смысл пожизненно сажать коррупционеров на военных заказах. Через внесение изменений в УК
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25.08.2023 12:58 Відповісти
Що значить "Чи продовжиться дєрібан..."?
Ця система була створена Зеленським для дєрібана. Вона не може функціонувати інакше.
За минулий рік розікрали більше ніж папєрєднікі за 30 років.
Впевнений, у ZEteam ніхто "нє устал ат вайни", вона для них бездонне корито, вона їх годую.
Тож подібні питання не просто недоречні, вони дебільні за своїм сенсом.
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25.08.2023 13:02 Відповісти
Дебільні ті, хто спокійно за цим наблюдає і нічого не робить, тому й зє-гидота не втомлюється красти.
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25.08.2023 13:06 Відповісти
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25.08.2023 13:17 Відповісти
Зелемойський з цієї зради на крові яку маржу має? Ходять чутки серед народа, що 7 мин. грн. на добу. Блазня теж судити треба за Чонгар і т. п.
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25.08.2023 13:18 Відповісти
Подивіться інтерв'ю Олени Трибушної з цією Дар'єю Каленюк, здається червень-липень 2023 року. Коли Дар'я з придиханням промовляє "Андрій Борисович Єрмак". А коли вона каже ,що єрмак то ще й так званий "віце-президент", я взагалі випав в осад. В нас тепер з'явився "віце президент".Очманіти...
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25.08.2023 13:18 Відповісти
Подивіться інтерв'ю цієї Дар'ї з Оленою Трибушною, ви почуєте багато нового. І те що в нас з'явилась нова посада -"віце-президент"Андрій Борисович єрмак і те як це ім'я з придиханням проголошують
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25.08.2023 13:24 Відповісти
Проведіть вибори президента післязавтра і за нього проголосує вже не 73% ідіотів,а 85%. Чи може я помиляюсь? Цю націю не протверезить навіть війна...Я не просто розчарований,я в розпачі.
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Вибачте, з першого разу не відправилось
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Потрібно вже втямити, що зеленського "поставлено" вірші-байки Українцям брехати. Правлять зовсім інші особи.
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25.08.2023 13:34 Відповісти
Якби зеленський та єрмак не мали б шалений зиск від цього мародерства на крові та не покривали його, воно б вже давно припинилося. Головні організатори мародерства в ОП, всі інші лише пішаки-виконавці.
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25.08.2023 14:08 Відповісти
Як можна було вибрати до влади примітивну , тупу, прокацапську банду?
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25.08.2023 14:13 Відповісти
Наши люди всё никак не поймут элементарной вещи, мало уволить и даже посадить, важно КТО придёт на это место следующим, кого предлагают в министры обороны? Марьяну Безуглу? Берлинскую? Она лучше Резникова или ХУЖЕ? ))
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25.08.2023 14:20 Відповісти
Байден, чому ми досі не не в НАТО?
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25.08.2023 14:26 Відповісти
"корупційна маржа становить 58 доларів на 1 куртці" десь можна ці розрахунки побачити ?

("корупційна маржа" це якщо щось продається по 100, а купили по 158)
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25.08.2023 14:53 Відповісти
печально ... а началось с убийства Вадима Бойко,
убийства одобренного властью Украины ...
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25.08.2023 15:59 Відповісти
73% ідіотів вибрали зрадника клоуна,а тепер жаліетесь!
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25.08.2023 20:20 Відповісти
 
 