Фінляндія затвердила пакет військової допомоги на 94 млн євро для України

Уряд Фінляндії 25 серпня ухвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті фінського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заміна оборонних засобів, що містяться в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 94 мільйони євро. Сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі й Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

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З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.

"При ухваленні рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.