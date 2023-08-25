Финляндия утвердила пакет военной помощи на 94 млн евро для Украины

Правительство Финляндии 25 августа приняло решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Об этом говорится на сайте финского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что замена содержащихся в этом пакете оборонных средств будет стоить Финляндии примерно 94 миллиона евро. Совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных до этого времени, составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

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По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских вооруженных сил", – говорится в сообщении.