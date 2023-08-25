Пошкоджена через російські обстріли ТЕС частково відновила генерацію, - Міненерго

Після відновлювальних робіт ТЕС, яка напередодні постраждала від ворожого обстрілу, підключена до енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"На одній з ТЕС енергетики ліквідовують пошкодження, спричинені ворожим обстрілом. Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії і підключена до енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Водночас через бойові дії залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях.

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У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики продовжуватимуть відновлювальні роботи у мікрорайоні Острів, вже заживлено мешканців кількох п’ятиповерхівок. Ремонтні роботи сповільнені через обстріли, додали у компанії.

Також зазначається, що через негоду знеструмлено 6 населених пунктів в Одеській області. Без світла понад тисяча споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено, тривають відновлювальні роботи.