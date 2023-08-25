Путін не планує їхати на саміт G20 в Індію, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін не планує відвідувати саміт G20, який відбудеться у вересні в Індії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, зараз акцент стоїть на війні проти України.

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