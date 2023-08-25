Путін не планує їхати на саміт G20 в Індію, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін не планує відвідувати саміт G20, який відбудеться у вересні в Індії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, зараз акцент стоїть на війні проти України.
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+15 Panda Freeav
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Чому?
З двома крапельницями і на каталці він буде виглядати там дуже стильно
Йому зробили операцію по пересадці печінки ( є така інфа)!!
(чому образа в бік прем'єр-міністра Індії? Тому що його країна проводить вкрай гнилу економічну політику в часи війни. І не економічну також)
не знайдені до сих пір. 🙂
То місяць бігав, обнімався, всіх у пузіко цілував, а тепер що? Годинника на руці знайти не годен Батарейка сіла? Чи він у них кабельний, від розетки працює. Бояться, що імпортний штекер не підійде?
Виносіть старого вАлодю з мавзолея, заносіть нового