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Путін не планує їхати на саміт G20 в Індію, - Пєсков

путін

Російський диктатор Володимир Путін не планує відвідувати саміт G20, який відбудеться у вересні в Індії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, зараз акцент стоїть на війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія не запросила Україну на саміт G-20, проте покликала Путіна. ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ

Автор: 

G20 (322) Індія (667) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+15
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25.08.2023 14:06
+5
... не так Гааги як свого ж ПВО , свою ж рашисти можуть помститися за Пригожина
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25.08.2023 14:11
+4
Йому просто повідомили скільки часу потяг йде з маськви на новосєбірск, потім щє через весь Китай, потім рікшами через Тібет... Він тупо не встигає, треба було десь в липні виїжджати.
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25.08.2023 14:55
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25.08.2023 14:06 Відповісти
... не так Гааги як свого ж ПВО , свою ж рашисти можуть помститися за Пригожина
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25.08.2023 14:11 Відповісти
ОЧКО не железное - кожаное
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25.08.2023 15:14 Відповісти
Бздить, коли страшно.
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25.08.2023 14:06 Відповісти
А что случілось??!
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25.08.2023 14:07 Відповісти
Песков :,, «Окончательно вопрос ещё, конечно, не решён, но с большой долей вероятности Владимир Путин не сможет посетить саммит G-20 лично» Адміністрація президента РФ 🙁
Чому?
З двома крапельницями і на каталці він буде виглядати там дуже стильно
Йому зробили операцію по пересадці печінки ( є така інфа)!!
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25.08.2023 14:14 Відповісти
Так а вчора ж ***** никролог про обгажина ж зачитував
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25.08.2023 14:18 Відповісти
Двійник зачитав , мабуть
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25.08.2023 14:37 Відповісти
ага...його вже майже повністю замінили по деталях.. і хоронять років з 10...а,і транзит влади в кремлі по декілька раз на дню.опєрація пріємнік
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25.08.2023 14:19 Відповісти
Може здохне до саміту? Чи вже?...
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25.08.2023 14:07 Відповісти
Ну да, який саміт, коли щільний графік - займається тільки вбивствами.
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25.08.2023 14:08 Відповісти
Його тепер будь-який шлях веде до Гааги.
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25.08.2023 14:08 Відповісти
Смердючий моді буде ЛІЧНО дзвонити і казати "Как же так валодья, миже пріглашеніє анонсіровалі на вєсь мір?..."

(чому образа в бік прем'єр-міністра Індії? Тому що його країна проводить вкрай гнилу економічну політику в часи війни. І не економічну також)
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25.08.2023 14:09 Відповісти
Вони проводять політику що вигідна для себе чи вигідна для когось. Для них така політика вигідна.
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25.08.2023 14:46 Відповісти
Да ладно ! Какая там Индия , уборочная на россии !
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25.08.2023 14:09 Відповісти
Аякже. Пригожина прибрали.
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25.08.2023 14:20 Відповісти
Два бортових самописці борту Embraer Legacy 600 ( RA-02795 )
не знайдені до сих пір. 🙂
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25.08.2023 14:09 Відповісти
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25.08.2023 14:24 Відповісти
А може і знайдені, але там година матюкання альфа-стєрха і ***** не хоче шоб воно пішло по руках
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25.08.2023 15:08 Відповісти
Какой саммит,печенку пересаживают оригиналу,двойники там не проканают...
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25.08.2023 14:11 Відповісти
"Пєчьонкой чую: в Гангє плаваєт крупная риба"
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25.08.2023 14:13 Відповісти
в Гаангє
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25.08.2023 14:50 Відповісти
Оригіналу якого року? Злі язики кажуть, що є декілька оригіналів різного року виробництва. Окрім двійників.
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25.08.2023 14:15 Відповісти
cZZаря падмінілі, праваславния!
То місяць бігав, обнімався, всіх у пузіко цілував, а тепер що? Годинника на руці знайти не годен Батарейка сіла? Чи він у них кабельний, від розетки працює. Бояться, що імпортний штекер не підійде?
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25.08.2023 14:12 Відповісти
Все логічно, нащо робити зайвий крюк та летіти через Делі в Гаагу?
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25.08.2023 14:14 Відповісти
І чому це, цікаво? Індія ж не визнає МКС! Там його не заарештують!
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25.08.2023 14:24 Відповісти
собьют с ПВО
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25.08.2023 14:28 Відповісти
путин едет по стране ,росия по прежнему в гавне
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25.08.2023 14:27 Відповісти
Після бунту х#йло невиїзне в квадраті - відтепер навіть якщо його десь і не зарештують, то величезні шанси, що він приїде у росію, очолену вже новим диктатором, а цього майбутнього диктатора х#йло вже навчило що з ним зробити на прикладі пригожина
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25.08.2023 14:29 Відповісти
Йому просто повідомили скільки часу потяг йде з маськви на новосєбірск, потім щє через весь Китай, потім рікшами через Тібет... Він тупо не встигає, треба було десь в липні виїжджати.
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25.08.2023 14:55 Відповісти
Він,скоріш за все, планує поїхати на йух.
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25.08.2023 14:30 Відповісти
Щур обосцаный.
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25.08.2023 14:34 Відповісти
недавно прочитал что западные страны изучают вопрос уничтожения путина
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25.08.2023 14:35 Відповісти
тому він і сере в чумадан-щоб не вичислили днк
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25.08.2023 14:55 Відповісти
Пишуть, що і прігожин живий, а ви читайте, читайте...
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25.08.2023 15:03 Відповісти
Карлик обоссаный, много ходовОчник
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25.08.2023 14:37 Відповісти
***** скоро кірдик. Обісцяний він якийсь.
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25.08.2023 14:42 Відповісти
Опущений пахан - не пахан. І страта прігожина вже для нього нічого не змінить.
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25.08.2023 15:11 Відповісти
двійники закінчились
Виносіть старого вАлодю з мавзолея, заносіть нового
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25.08.2023 14:47 Відповісти
їх в один гроб валєтом покладуть
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25.08.2023 15:09 Відповісти
Он не поедет,он полетит,как 🐓-пригожин.
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25.08.2023 14:48 Відповісти
Епічне фото - нєт врємєні
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25.08.2023 15:01 Відповісти
Если во главе страны находится писюн, то его героические приключения только в мире унитазов. И может он только героически ссать. А подарки принимать только унитазами.
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25.08.2023 15:05 Відповісти
Альфа-сцикун
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25.08.2023 15:05 Відповісти
самоизоляция ахаха, да и вообще щас летать опасна)
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25.08.2023 15:06 Відповісти
А как он поедет - часы укроДРГ спи3лила - опоздает на трамвай!
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25.08.2023 15:38 Відповісти
Очкує падло
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25.08.2023 15:53 Відповісти
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25.08.2023 16:01 Відповісти
Кто б сомневался...
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25.08.2023 16:07 Відповісти
Пригожин на самміт вже успішно злітав.
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25.08.2023 17:57 Відповісти
Всі і так бачать, що всравсь. Гніда засів глибоко, хрєн сковирнеш.
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25.08.2023 18:09 Відповісти
 
 