"Є розуміння", що зустріч Путіна й Ердогана відбудеться незабаром, - Пєсков
У Кремлі заявили про підготовку зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.
На брифінгу 25 серпня речник російського президента Дмитро Пєсков сказав: "є розуміння", що зустріч відбудеться незабаром.
Коли саме і де планується ця зустріч – Пєсков не уточнив.
Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.
Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.
Топ коментарі
+6 Castor Boris #579626
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Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.
яб лишний раз подумал на месте султана.
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Інші країниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. Bahr) - селище в нідерландській провінції Гелдерланд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Бар - місто і назва однойменного муніципалітету у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар - залізнична станція у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Bard) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італії , у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 Валле-д'Аоста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%80 Баар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарії , у кантоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B3_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD) Цуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F) Бар - село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мухоршибірському районі Бурятії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1 Бар - або Бохр, село в Ірані, остан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Бушер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD Хормозган https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані,
А путін летіти боїться, а євроколія для бронепоїзда не підходить.