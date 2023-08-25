"Є розуміння", що зустріч Путіна й Ердогана відбудеться незабаром, - Пєсков

У Кремлі заявили про підготовку зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

На брифінгу 25 серпня речник російського президента Дмитро Пєсков сказав: "є розуміння", що зустріч відбудеться незабаром.

Коли саме і де планується ця зустріч – Пєсков не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган приїде до Росії на зустріч з Путіним, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.