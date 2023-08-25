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"Є розуміння", що зустріч Путіна й Ердогана відбудеться незабаром, - Пєсков

ердоган,путін

У Кремлі заявили про підготовку зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

На брифінгу 25 серпня речник російського президента Дмитро Пєсков сказав: "є розуміння", що зустріч відбудеться незабаром.

Коли саме і де планується ця зустріч – Пєсков не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган приїде до Росії на зустріч з Путіним, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Топ коментарі
+6
Пригожин сбивал путинские самолеты - его сами сбили в воздухе пока летел на встречу с пыней.
Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.

яб лишний раз подумал на месте султана.
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25.08.2023 15:28
+5
Реджеп привезе торбу в Гаагу?
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25.08.2023 15:26
+5
Тварина ердоган звісно зашкварок. Ще й давнішій. МЗС України повинні відноситися до цієї ***** відповідно.
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25.08.2023 15:28
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Правила форума Рада форумчан
Реджеп привезе торбу в Гаагу?
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25.08.2023 15:26 Відповісти
Пригожин сбивал путинские самолеты - его сами сбили в воздухе пока летел на встречу с пыней.
Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.

яб лишний раз подумал на месте султана.
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25.08.2023 15:28 Відповісти
Керівництво Польщіпутінських літаків не збивало, але в повному складі летіло, щоб вшанувати пам'ять польских військових, розстріляних "папєрєднікамі" ПТН...
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25.08.2023 15:34 Відповісти
Тварина ердоган звісно зашкварок. Ще й давнішій. МЗС України повинні відноситися до цієї ***** відповідно.
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25.08.2023 15:28 Відповісти
Бульбофюрера и северокорейского поросенка Ына еще на слет диктаторов пригласите.
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25.08.2023 15:29 Відповісти
имеется ввиду не за баром в турецком отеле или не за Баром в одном из населёных пунктов:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%90%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Бар (Айфель) - місто і коммуна в Рейнланд-Пфальці https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (Швабія) - місто і коммуна в Баварії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район (до https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року - адміністративний центр ліквідованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селище , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Львівський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C Жмеринської дирекції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Західної залізниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Бар - колишня назва залізничної станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Комарівці (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891 року) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA Бар-ле-Дюк - комуна у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%95%D1%81%D1%82 Гранд-Ест , адміністративний центр, у минулому столиця герцогства Бар. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (річка, Франція) - ліва притока Мез. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C) Бар (Дордонь) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bars) - муніципалітет, регіон Аквітанія. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D1%83) Бар (Ду) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bart) - муніципалітет, регіон Франш-Конте. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B7) Бар (Коррез) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bar) - муніципалітет, регіон Нова Аквітанія. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9B%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0) Бар (Луара) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bard) - муніципалітет, регіон Рона-Альпи. Інші країниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. Bahr) - селище в нідерландській провінції Гелдерланд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Бар - місто і назва однойменного муніципалітету у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар - залізнична станція у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Bard) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італії , у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 Валле-д'Аоста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%80 Баар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарії , у кантоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B3_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD) Цуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F) Бар - село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мухоршибірському районі Бурятії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1 Бар - або Бохр, село в Ірані, остан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Бушер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD Хормозган https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані,
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25.08.2023 15:30 Відповісти
В Сочі вони стрілку забили
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25.08.2023 15:30 Відповісти
піськов, краще скажи, коли путін зустрінеться кабZдоном??....
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25.08.2023 15:34 Відповісти
краще пуйлу з пригожиним зустрітися
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25.08.2023 15:37 Відповісти
Та я більше скажу - Вже всі розуміють, що незабаром відбудеться зустріч путіна з кобзоном!
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25.08.2023 15:37 Відповісти
Єсть панятіє, что встрєтятся по панятіям.
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25.08.2023 15:46 Відповісти
два русннявьіх придурка, що не можуть пари слів зв'язати, піськовьій йоршик і лавровьій мєрін
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25.08.2023 16:15 Відповісти
Не за баром,а где?
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25.08.2023 16:34 Відповісти
Ходили слухи, що піськов-йоршік пропав, унітаз його поглинув. Та ні, сплило гімно
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25.08.2023 17:12 Відповісти
А говорили что встреча будет аж в сентябре. Теперь же видно Залужный хорошо поджарил рашистов раз Пердоган и ***** спешат посадить Украину за стол переговоров еще до начала осени
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25.08.2023 17:27 Відповісти
Ердогану зустріч менш потрібна, тому нагнути його на приїзд до Москви буде складно.
А путін летіти боїться, а євроколія для бронепоїзда не підходить.
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25.08.2023 18:50 Відповісти
А где они встречаются если не за баром?
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26.08.2023 06:41 Відповісти
 
 